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Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Срок годности — очень важная информация для покупателя. Так производитель дает гарантию, что в течение этого периода товар можно использовать, не опасаясь, что он испортится. Но в некоторых случаях изделие способно сохранять свои свойства, даже если цифры на упаковке говорят об обратном.

Мы решили узнать, что же можно хранить дома долгое время и не переживать об истечении срока годности.

Солнцезащитные средства


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Средство от загара не испортится и через 2 года с момента его первого использования, хотя большинство производителей указывают гораздо меньший срок хранения. Чтобы любимый солнцезащитный крем не терял своих свойств как можно дольше, берегите его от влаги и отдавайте предпочтение упаковке с дозатором. Она убережет средство от попадания бактерий и частиц грязи.

Прокладки и тампоны


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Прокладками и тампонами можно смело запасаться впрок, ведь они хранятся 5 лет с момента производства. Но имейте в виду, что впитывающая основа склонна к воздействию сырости и является благоприятной средой для развития бактерий. Поэтому свои средства гигиены лучше держать не в ванной комнате, а в сухом помещении.

Тени для век


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Эксперты утверждают, что сухие тени могут храниться годами, не теряя своих косметических свойств и не нанося вреда коже.
Но важно следить за состоянием аппликаторов и кисточек для нанесения макияжа. Почаще мойте их или меняйте на новые.

Молоко


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Пастеризованное молоко хранится дольше, чем указывают на упаковке, и способно оставаться свежим даже спустя неделю после истечения срока годности. Если оно не пахнет кислым и не свернулось, можете совершенно спокойно употреблять его.

Яйца


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Яйца остаются безопасными для приема в пищу от 3 до 5 недель с момента покупки. Все, что для этого нужно, — найти им укромный уголок в холодильнике.

Йогурт


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

При условии, что йогурт пастеризован и хранится в холодильнике в закрытом виде, его можно употреблять в пищу даже спустя 2–3 недели после истечения срока годности. А если вы его заморозите, то сможете побаловать себя вкусным молочным продуктом даже через пару месяцев.

Шоколад


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Качественная шоколадная плитка может на несколько недель пережить срок годности, если хранить ее в сухом темном месте при температуре не выше 20 ⁰С. Даже если на поверхности шоколада появился белый налет, это не значит, что продукт испортился. Такая реакция вызывается перепадами температур (например, если шоколад хранили в холодильнике) и не несет опасности для здоровья.

Чипсы


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Картофельные чипсы — это не самый полезный перекус, зато они прекрасно хранятся. Все дело в соли, которая является прекрасным консервантом и препятствует развитию бактерий. Можно смело ими хрустеть, даже если с момента окончания срока годности прошло 2–3 месяца.

Горчица


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Горчица останется пригодной к употреблению даже спустя год после того, как вы вскрыли тару. Просто храните ее в холодильнике и перед тем, как приправить еду, обратите внимание на ее цвет и запах.

Специи


Вещи, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Сухие специи не потеряют своих вкусовых и ароматических свойств даже через 2–3 года после того, как поступили в продажу. Храните ваши пряности в плотно закрытой посуде и подальше от влаги, так они значительно переживут свой срок годности.
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