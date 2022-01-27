Диковинка на полотне эпохи барокко: Бородатая женщина или мужчина, переодетый в платье?

Испанский художник Хосе де Рибера и его полотно «Портрет Магдалены Вентура с мужем и сыном».
В испанском городе Толедо в Госпитале Тавера можно увидеть необычную картину. Прохожие зеваки задаются вопросом: кто находится в центре – бородатая женщина или же мужчина, переодетый в платье. Ответ кроется в надписи на каменной плите, изображенной на полотне.
Портрет испанского художника Хосе де Рибера. | Фото: ru.wikipedia.org.
Еще несколько столетий назад короли и аристократы любили окружать себя карликами, горбунами и прочими необычными людьми. Не исключением был и вице-король Неаполя, герцог Фернандо II. У него находилось целое собрание картин с изображениями диковинных людей.
Поэтому когда ему стало известно, что в итальянском городе Абруцци живет бородатая женщина, герцог тут же приказал доставить ее во дворец. Синьора Магдалена Вентура прибыла вместе со своим мужем. Фернандо II повелел художнику Хосе (Хусепе) де Рибера написать портрет этой женщины и ее супруга. Пока живописец работал над картиной, Магдалене все это время приходилось жить в замке и быть объектов насмешек.
Портрет Магдалены Вентура с мужем и сыном, Хосе де Рибера, 1631 год.| Фото: wtfarthistory.com.
Известно, что до 37 лет Магдалена была самой обычной женщиной и имела троих детей. Потом, скорее всего, у нее наступила менопауза и случился гормональный сбой. У синьоры начали расти усы и борода, а на лбу проявились залысины. На момент встречи с художником Магдалене было уже 52 года.
На картине женщина держит ребенка. Для большего контраста художник изобразил грудь. Хотя уж слишком она округлая, да и расположена не пропорционально (высоко). Лица у позирующих далеко несчастливые. Видно, как их тяготит пребывание у герцога.
Рядом с супружеской парой изображен камень, на котором на латыни написано, кто изображен на картине и почему у женщины есть борода.
Картина, написанная в стиле Караваджо. | Фото: wtfarthistory.com.
Хосе де Рибера был последователем Караваджо, поэтому его картина выполнена в технике «тенебросо», которую использовал великий художник. Акценты на картине расставляются при помощи резкого контраста света и тени, что позволяет визуально сделать образы более объемными.
Рибера писал «Портрет бородатой женщины» целых три года. Она получилась невероятно выразительной. Художнику настолько мастерски удалось передать каждую морщинку на лице у Магдалены.
«Портрет бородатой женщины». Фрагмент. | Фото: wtfarthistory.com.
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