Диковинка на полотне эпохи барокко: Бородатая женщина или мужчина, переодетый в платье?

Испанский художник Хосе де Рибера и его полотно «Портрет Магдалены Вентура с мужем и сыном».

Портрет испанского художника Хосе де Рибера. | Фото: ru.wikipedia.org.

Портрет Магдалены Вентура с мужем и сыном, Хосе де Рибера, 1631 год.| Фото: wtfarthistory.com.

Картина, написанная в стиле Караваджо. | Фото: wtfarthistory.com.

«Портрет бородатой женщины». Фрагмент. | Фото: wtfarthistory.com.