«И в сказках тоже плачут» или несчастья в волшебном мире Уолта Диснея

Волшебный мир Уолта Диснея, оживший в самых популярных парках развлечений – Диснейлендах, трудно описать словами. Воплощенная на громадных территориях сказка привлекает сюда миллионы людей. Но никто не застрахован от несчастья даже в таком месте, как Диснейленд. И хоть администрация Disney делает все возможное, чтобы скрыть любые катастрофы, произошедшие на территории парков, утечка информации неизбежна. И вот они перед вами, омрачающие сказочный мир Уолта Диснея несчастные случаи.
«Dinosaur»
Была когда-то песенка о динозавриках, корыте водятся у нас, а не в Африке, и вот этот динозавр как раз и обитает не в Африке, а в Королевстве животных Диснейленда. Поездка к нему – это то, ради чего стоит посетить парк. Этот аттракцион давно стал фаворитом среди посетителей парка и гарантированно приносит всем массу удовольствия. Но, как известно, в семье не.. словом, в 2005 году случился труп. Посетитель аттракциона умер от сердечного приступа. В итоге было обнаружено, что у гостя был искусственный кардиостимулятор, о котором он не предупредил обслуживающий персонал, и вот вам печальный результат. Увы, иногда правило «молчание – золото» дает сбой.
«Rock ‘n’ Roller Coaster»
Этот культовый аттракцион в Disney’s Hollywood Studios является одним из самых популярных среди американских горок и является наиболее притягательным для поклонников Aerosmith. Но в 2006 году 12-летний мальчик по окончании поездки был обнаружен без сознания на своем месте и умер по дороге в больницу от сердечного приступа. И здесь без комментариев.
«Экспедиция на Эверест»
«Экспедиция на Эверест» вносит совершенно новые штрихи в концепцию старых добрых американских горок. Как только вы достигнете вершины горы, вам начинает кажется, что кабинка сейчас рухнет прямо вниз, ибо рельсы, по которым едет поезд «оказываются» сломанными. Эффект настолько реалистичен, что в 2007 году 44-летний мужчина в какой-то момент от этой реальности потерял сознание и умер от инфаркта. Следствием было установлено, что умер он от естественных причин. А что тут скажешь, куда уж естественней. Эверест есть Эверест. Природа непредсказуема, даже если она – надежный аттракцион в Диснейленде.
«Body Wars»
1 января 2007 года «Body Wars» в Walt Disney World был закрыт, хотя с 1989 год он был очень популярен в этом сказочном мире, и многие поклонники все еще жаждут его возвращения. В 1995 году после игры на симуляторе была обнаружена потерявшая сознание четырехлетняя девочка. Работа аттракциона была остановлена, и персонал сделал все возможное, чтобы вовремя доставить ребенка в больницу, но у девочки оказалась врожденная болезнь сердца, и она не выжила.
«Mission: Space»
Захватывающий космический аттракцион – один из наиболее посещаемых в мире Уолта Диснея, и не зря. Он полностью имитирует ощущения, какие бы вы испытывали при взлете космической ракеты, и это определенно не для слабонервных. В 2004 году, находясь внутри павильона, умер четырехлетний мальчик. Родители подали в суд на Disney, но проиграли суд
«It’s A Small World»
«Маленький Мир» – это классика Диснея. Но и тут не обошлось без трагедии. В декабре 2014 года 22-летняя женщина внезапно потеряла сознание, выйдя из павильона, и вскоре умерла. Сама поездка, весьма размеренная, нужно сказать, никак не была связана с причиной ее смерти. Впрочем, как и в предыдущих случаях, следствие и причина оказываются не связаны друг с другом.
«Пираты Карибского моря»
Эта любимый многими аттракцион Диснейленда, и между прочим, в его создании принимал участие сам легендарный Дисней. Полное опасностей путешествие по реке, водопады, встреча с пиратами – все это вряд ли кого-то оставит равнодушным, и в 2005 году он так впечатлил одну 77-летнюю даму, что она умерла по окончании поездки. Увы и ах. Но, кто знает, возможно, это было самое приятное, хоть и последнее, впечатление в ее жизни?
«Prince Charming Regal Carrousel»
Прелестная карусель в Волшебном королевстве очень популярна среди малышей, но и здесь не обошлось без катастрофы. В 2010 году пожилая женщина упала, сходя с карусели, и вскоре умерла. Путешествие «назад в прошлое» закончилось для нее печально, увы.
«Skyway»
Эта канатная дорога была вторым «небесным» аттракционом Диснея, и в феврале 1999 года рабочий, убиравший посадочную площадку, упал с 40-футовой высоты. Оказалось, что аниматор активировал подъемник, не зная, о том, что там находился человек. Прискорбно, но, оказывается, и в сказочных королевствах работа может оказаться смертельно опасной.
«Seven Dwarfs Mine Train»
Seven Dwarfs Mine Train – одно из новых сказочных «приобретений» New Fantasyland в Magic Kingdom. В ноябре 2014 года здесь произошел еще один неприятный случай, когда в результате проблем с фейерверком возник пожар, но, к счастью, никто не пострадал, и все гости были эвакуированы, а огонь вскоре потушен.
Да, кстати, во всех случаях администрация Диснейленда утверждала, что аттракционы работали исправно. Так что, если вы собрались в Диснейленд, наш рассказ – вовсе не попытка удержать вас от путешествия, но, как известно, предупрежден, значит, вооружен.
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