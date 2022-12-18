«И в сказках тоже плачут» или несчастья в волшебном мире Уолта Диснея

Волшебный мир Уолта Диснея, оживший в самых популярных парках развлечений – Диснейлендах, трудно описать словами. Воплощенная на громадных территориях сказка привлекает сюда миллионы людей. Но никто не застрахован от несчастья даже в таком месте, как Диснейленд. И хоть администрация Disney делает все возможное, чтобы скрыть любые катастрофы, произошедшие на территории парков, утечка информации неизбежна. И вот они перед вами, омрачающие сказочный мир Уолта Диснея несчастные случаи.









«Dinosaur»

«Rock ‘n’ Roller Coaster»

«Экспедиция на Эверест»

«Body Wars»

«Mission: Space»

«It’s A Small World»

«Пираты Карибского моря»

«Prince Charming Regal Carrousel»

«Skyway»

«Seven Dwarfs Mine Train»