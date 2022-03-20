10 женщин, которые помогли своим мужьям стать успешными и знаменитыми

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Женщины, которые помогли своим мужьям стать успешными и знаменитыми

Женщины практически всегда становятся помощниками и даже идейными вдохновителями своих спутников жизни. Они не только создают своему мужчине атмосферу





Женщины практически всегда становятся помощниками и даже идейными вдохновителями своих спутников жизни. Они не только создают своему мужчине атмосферу , необходимую для генерирования творческой мысли. Часто они сами являются неистощимым источником гениальных идей и замыслов.

1. Бриджит Макрон



Бриджит и Эммануэль Макрон. / Фото: www.life.ru

Будущий президент Франции Эммануэль Макрон познакомился со своей женой Бриджит Тронье в театральном кружке, которым она руководила. Макрону запрещали общаться с любимой родители, да и она сама не стремилась разрушать свою семью и травмировать детей. Однако любовь оказалась сильнее, и в 2007 году Эммануэль и Бриджит стали мужем и женой. Именно с этого момента начался карьерный взлет Макрона, приведший его в несравненная Биби всегда была рядом, неизменно поддерживая и вдохновляя Эммануэля.

2. Гала



Гала и Сальвадор Дали. / Фото: www.uralstalker.com

Елена Дьяконова познакомилась с Сальвадором Дали, когда ей было уже 36 лет. Она никогда не была красавицей, но неизменно производила на мужчин неизгладимое впечатление. Она обладала совершенно немыслимым обаянием, устоять перед которым



Она смогла рассмотреть в испанском художнике задатки гениальности, а выйдя замуж за Дали, принялась за дело со всем рвением. Она занималась всеми его делами, она вдохновляла его и заставляла верить в свои силы. Сальвадор Дали никогда не умалял заслуг своей жены, признаваясь, что без нее он не смог бы никогда достичь таких вершин.

3. Софья Берс



Софья и Лев Толстые. / Фото: www.livejournal.com

В течение 48 лет Софья Берс была для Льва Николаевича верной женой, секретарем, помощником, поверенным в делах. Она неустанно переписывала от руки

4. Мерседес Барча Пардо



Габриэль Гарсиа Маркес и Мерседес Барча Пардо. / Фото: www.etozhizn.ru

Габриэль Гарсиа Маркес и Мерседес Барча Пардо стали супругами после 13 лет знакомства. На момент первой встречи



Она стала главным добытчиком в семье, пока супруг писал свой роман «Сто лет одиночества». Она искренне верила в его гениальность, а чтобы отправить творение супруга в издательство, была вынуждена заложить фен и миксер. Когда на мужа обрушилась популярность, она с достоинством разделила с ним бремя славы, как раньше делила бремя бедности.

5. Джульетта Мазина



Федерико Феллини и Джульетта Мазина. / Фото: www.thetimes.co.uk

Федерико Феллини и Джульетта Мазина прожили вместе полвека. Несмотря на невероятную разность характеров, они совсем не могли находиться в разлуке. Когда по каким-то причинам Джульетта не появлялась на съемочной площадке, Феллини капризничал, скандалил и постоянно звонил супруге по телефону. Успешная актриса без тени сомнения принесла свою карьеру в

6. Клементина Хозьер



Уинстон и Клементина Черчилль. / Фото: www.standard.co.uk

Клементина Хозьер и Уинстон Черчилль являли собой настоящий образец семейной преданности. За 57 лет брака они были не только супругами, но и настоящими соратниками. И до конца дней писали друг другу трогательные письма и придумывали ласковые прозвища. Рядом с ней он чувствовал себя все тем же мальчишкой, который однажды,

7. Уна О’Нил



Уна О’Нил и Чарли Чаплин. / Фото: www.jetss.com

Уна О’Нил вышла замуж за Чарли Чаплина, когда ей исполнилось 17 лет, а ему уже было 54 года. Она не вняла убеждениям отца, противившегося этому браку всеми силами. Они вместе прожили 35 лет, до последнего дня гениального комика и

8. Вера Муромцева





Она стала третьей женой Ивана Бунина и настоящей его музой, другом и ангелом хранителем. Она мужественно сносила его трудный характер и старалась оправдать его измены. Сам же писатель честно признавался, что пропал бы без своей Веры, да и написать бы ничего не смог.

9. Милева Марич



Милева Марич и Альберт Эйнштейн. / Фото: www.igrudom.ru

Жена Альберта Эйнштейна была гениальным математиком и своим талантом щедро делилась с супругом. По свидетельству историков, все математические работы Эйнштейна

10. Шерон Осборн



Шерон и Оззи Осборн. / Фото: www.starmap.com

Супруга Оззи Осборна не просто возлюбленная и муза рок-музыканта. Шерон – талантливый продюсер, которая своими руками создала свою звезду. Она является генератором успешных проектов, среди которых главный – это ее любимый Оззи.



Будущий президент Франции Эммануэль Макрон познакомился со своей женой Бриджит Тронье в театральном кружке, которым она руководила. Макрону запрещали общаться с любимой родители, да и она сама не стремилась разрушать свою семью и травмировать детей. Однако любовь оказалась сильнее, и в 2007 году Эммануэль и Бриджит стали мужем и женой. Именно с этого момента начался карьерный взлет Макрона, приведший его в президентское кресло. Еговсегда была рядом, неизменно поддерживая и вдохновляя Эммануэля.Елена Дьяконова познакомилась с Сальвадором Дали, когда ей было уже 36 лет. Она никогда не была красавицей, но неизменно производила на мужчин неизгладимое впечатление. Она обладала совершенно немыслимым обаянием, устоять перед которым было почти невозможно.Она смогла рассмотреть в испанском художнике задатки гениальности, а выйдя замуж за Дали, принялась за дело со всем рвением. Она занималась всеми его делами, она вдохновляла его и заставляла верить в свои силы.Сальвадор Дали никогда не умалял заслуг своей жены, признаваясь, что без нее он не смог бы никогда достичь таких вершин.В течение 48 лет Софья Берс была для Льва Николаевича верной женой, секретарем, помощником, поверенным в делах. Она неустанно переписывала от руки его труды, терпела его творческие метания и претворение в жизнь новых, совершенно непонятных для нее идей. Как бы ни было ей трудно, она всегда пыталась понять своего мужа и признавалась, что иногда ноша жены гения оказывалась для нее слишком тяжелой.Габриэль Гарсиа Маркес и Мерседес Барча Пардо стали супругами после 13 лет знакомства. На момент первой встречи будущей жене писателя только исполнилось 13 лет, но она ответила на его предложение без раздумий. Возможно, то первое предложение руки и сердца было шуткой. Но после свадьбы в 1958 году супруги прожили вместе 55 лет.Она стала главным добытчиком в семье, пока супруг писал свой роман «Сто лет одиночества». Она искренне верила в его гениальность, а чтобы отправить творение супруга в издательство, была вынуждена заложить фен и миксер. Когда на мужа обрушилась популярность, она с достоинством разделила с ним бремя славы, как раньше делила бремя бедности.Федерико Феллини и Джульетта Мазина прожили вместе полвека. Несмотря на невероятную разность характеров, они совсем не могли находиться в разлуке. Когда по каким-то причинам Джульетта не появлялась на съемочной площадке, Феллини капризничал, скандалил и постоянно звонил супруге по телефону. Успешная актриса без тени сомнения принесла свою карьеру в жертву гениальному режиссеру. При этом она всегда была спокойна, сдержана и рассудительна. Без нее не утверждались актеры на роли, не выбиралась натура для съемок и даже не редактировались сценарии.Клементина Хозьер и Уинстон Черчилль являли собой настоящий образец семейной преданности. За 57 лет брака они были не только супругами, но и настоящими соратниками. И до конца дней писали друг другу трогательные письма и придумывали ласковые прозвища. Рядом с ней он чувствовал себя все тем же мальчишкой, который однажды, смущаясь , признался ей в любви.Уна О’Нил вышла замуж за Чарли Чаплина, когда ей исполнилось 17 лет, а ему уже было 54 года. Она не вняла убеждениям отца, противившегося этому браку всеми силами. Они вместе прожили 35 лет, до последнего дня гениального комика и режиссера . Она стала его музой, вдохновением, матерью восьми детей и образцом бесконечной преданности. Когда Чарли Чаплину запретили въезд в США, она собрала вещи и поехала вслед за ним в Швейцарию, отказавшись от американского гражданства.Она стала третьей женой Ивана Бунина и настоящей его музой, другом и ангелом хранителем. Она мужественно сносила его трудный характер и старалась оправдать его измены. Сам же писатель честно признавался, что пропал бы без своей Веры, да и написать бы ничего не смог.Жена Альберта Эйнштейна была гениальным математиком и своим талантом щедро делилась с супругом. По свидетельству историков, все математические работы Эйнштейна принадлежат его супруге. В их брачном договоре даже был пункт, обязывающий Альберта Эйнштейна в случае получения Нобелевской премии целиком отдать ее супруге.Супруга Оззи Осборна не просто возлюбленная и муза рок-музыканта. Шерон – талантливый продюсер, которая своими руками создала свою звезду. Она является генератором успешных проектов, среди которых главный – это ее любимый Оззи.

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