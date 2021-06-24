Уникальные огненные мумии Кабаяна

Мумификация — относительно хорошо изученный древний обряд сохранения тел умерших — в основном ассоциируется у нас с забальзамированными египетскими мумиями. Однако на удивление хорошо сохранившиеся останки, обнаруженные на Филиппинах, пролили свет на существование и другого вида мумий — огненных. Уникальность огненных мумий Кабаяна в том, что, в отличие от большинства древностей, они до сих пор расположены в естественной среде. Пещеры, хранящие их секрет, были неоднократно разграблены, и в настоящее время считаются местом, находящимся под угрозой исчезновения.















Кабаян — муниципалитет в составе провинции Бенгет на севере Филиппин. Около 30% населения провинции составляет народ ибалои, предкам которого принадлежит секрет уникального процесса мумификации. Ибалои убеждены, что умершие могут помогать живым в решении сложных жизненных вопросов и делиться нажитой мудростью, но только если их тела остаются нетленными. Именно поэтому в горах лежат сотни высушенных тел их древних предков, начинающих датироваться XIII веком.







Пещеры были впервые обнаружены лесорубами в начале XX века, когда в лесах на севере Филиппин началась промышленная активность. Их оставили незащищенными, в результате чего они были частично разграблены.

Сейчас они открыты для публики, но их не так просто найти, потому что местные жители и правительство Филиппин стараются сохранить их местонахождение. К самым интересным пещерам нужно долго подниматься в горы пешком с местным гидом, который обязательно должен быть потомком ибалои — иначе мумии разгневаются.Вход в пещеру закрывают решетки, но с гидом можно попасть непосредственно внутрь и оказаться буквально на расстоянии вытянутой руки от мумий , на протяжении многих веков хранящих свой секрет. У мумий хорошо видны татуировки на коже, у некоторых сохранились зубы и даже волосы.В теле огненных мумий сохранены все внутренние органы. Считается, что процесс мумификации начинался еще при жизни, когда умирающему давали выпить соляной напиток, начинающий постепенно обезвоживать тело. После смерти продолжался сложный процесс, иногда занимающий несколько недель или даже месяцев. Тело тщательно обмывали и помещали над источником тепла в сидячем положении. Так ибалои могли вместить в тесную пещеру больше останков. Тела никогда непосредственно не подвергались воздействию открытого огня, а просто «коптились» над тлеющим костром. Жар от дыма постепенно полностью выводил все жидкости из тела, оставляя его жестким и сухим.Когда снаружи тело было полностью высушено, переходили к заключительному этапу — высушиванию его изнутри. Ибалои вдували в рот мумии табачный дым, чтобы высушить внутренние органы. После этого полностью высушенное тело натирали травами и помещали в небольшой деревянный гроб овальной формы внутри одной из пещер.Несмотря на очевидную древность и хрупкость останков, некоторые мумии Кабаяна были украдены и проданы в Европе за немалые деньги. Проблема такого масштаба вынудила министерство иностранных дел Филиппин вмешаться, чтобы обеспечить возвращение как можно большего числа останков на место их захоронения. В 2004 году восемь мумий были возвращены в пещеры, но многие до сих пор остаются ненайденными.Одно крайне заметное исчезновение произошло в 1919 году. Это было покрытое замысловатыми татуировками тело вождя Апо Анну, умершего примерно за 500 лет до этого. Как позже выяснилось, мумия была похищена филиппинским пастором во время посещения пещер и через некоторое время всплыла в качестве экспоната, демонстрирующегося в цирке в Маниле. После этого мумия несколько раз меняла владельцев, пока в 1984 году не была наконец передана Национальному музею. Музей незамедлительно уведомил правительство, и тело было возвращено в пещеру и перезахоронено со всеми подобающими ритуалами.Как и многие другие места древних захоронений, пещеры Кабаяна окружены множеством суеверий. Местные жители уверены, что в результате осквернения могилы Апо Анну на их земле лежит проклятие, вызывающее засуху, землетрясения и голод. Чтобы обеспечить дальнейшую сохранность мумии, правительство соорудило специальную ограду вокруг места ее захоронения и предложило оплатить любые другие необходимые меры безопасности . Хотя ибалои больше не практикуют мумификацию (это искусство было утрачено с приходом испанских колонизаторов в XVI веке), они до сих пор почитают мумии как своих предков, считают пещеры священной территорией и проводят там ритуалы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)