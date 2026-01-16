Гуляш из СССР: рецепт, по которому готовили повара в производственных столовых

Рецепт гуляша, прописанный в технологической карте

В советском гуляше не было специальных ингредиентов и маринадов / Фото: sm-news.ru

Набор продуктов для гуляша был классическим и готовился согласно технологической карте / Фото: za-stol.ru







мясо (количество зависит от его вида: свинины уходило меньше, чем любого другого мяса, а говядины, наоборот, больше) – от 1 800 граммов до 2 200 граммов;















топленый жир животного происхождения – 100 граммов;















лук репчатый – 300 граммов;















мука – 60 граммов;











томатное пюре — 200 граммов.



Способ приготовления

Мясо нарезается небольшими кусочками, желательно в форме квадратиков / Фото: blog.liebherr.com

Мясо необходимо обжарить до золотистой корочки / Фото: povar.ru

Томатную пасту или пюре пассеруют на слабом огне / Фото: pan-yteplyai.com

Обжаренное мясо заливают бульоном и тушат около часа / Фото: kulray.ru

На приготовление гуляша родом из детства уйдет около полутора часов / Фото: m.ru24.net