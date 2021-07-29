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Уникальные ретро-фотографии строителей, работающих на огромной высоте без страховки


Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis Hine.

Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis Hine.

Даже сейчас стройка небоскреба — это захватывающее зрелище, что уж говорить о 1920-х годах, когда высотки только-только начали появляться, а магнаты буквально соревновались друг с другом кто построит самое высокое здание. В нашей статье — совершенно потрясающие фотографии строителей, которые строили первые американские небоскребы.

Работник, висящей на троссе. Фото: Lewis Hine.

Работник, висящей на троссе. Фото: Lewis Hine.

 

То, с какой скоростью в 1920-х строились Чикаго и Нью-Йорк, не может не восхищать даже сейчас. Но увы, все эти достижения достались немалой ценой. Когда-то даже подсчитали, что каждый миллион долларов, потраченный на стройку небоскребов, стоил одну жизнь строителя, погибшего во время работы.
Строительство Эмпайр-стейт-билдинг.

Строительство Эмпайр-стейт-билдинг.

 

При работе на огромных высотах не предусматривались ни страховочные троссы, ни каски, ни скорая медицинская помощь. Забираясь на высоту в 380 метров от земли, строители были вынуждены самостоятельно справляться со своим страхом высоты, головокружением, а технику безопасности приходилось буквально изобретать на месте. Один из строителей сравнил строительство небоскреба с «мирным эквивалентом войны».
Строитель на краю платформы.

Строитель на краю платформы.

 

Несчастные случаи во время стройки случались в то время каждый день, пока строительство не подходило к концу.
И тем не менее, находились такие смельчаки, которым, казалось, страх и вовсе не был знаком — они мало того, что работали на высотах, они еще и были не прочь попозировать перед репортерами, балансируя на балках или троссах исключительно ради красивого кадра.
Строительство небоскреба в Нью-Йорке.

Строительство небоскреба в Нью-Йорке.

 

Таких отважных строителей в то время прозвали «небесными ковбоями». Они невозмутимо работали в нескольких сотнях метров над землей, ловко перепрыгивая с одной доски на другую, с одной балки на соседнюю, вальяжно разваливались на краю конструкций, чтобы съесть свой обед, и бесстрашно забирались по отвесным сооружениям. И всё это — без страховки, без специальной обуви, без каких-либо гарантий безопасности.
Строители на огромной высоте. Фото: Lewis Hine

Строители на огромной высоте. Фото: Lewis Hine

 
Маляры на мосту. Октябрь 1914 года. Фото: Eugene de Salignac.

Маляры на мосту. Октябрь 1914 года. Фото: Eugene de Salignac.

 
Один из строителей водружает шпиль на самой вершине Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis W. Hine.

Один из строителей водружает шпиль на самой вершине Эмпайр-стейт-билдинг. Фото: Lewis W. Hine.

 
Укрепление балки.

Укрепление балки.

 
Два строителя на вершине балки, без страховки.

Два строителя на вершине балки, без страховки.

 
Кропотливая работа на большой высоте.

Кропотливая работа на большой высоте.

 
Строители небоскребов.

Строители небоскребов.

 

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Уникальные ретро-фотографии строителей, работающих на огромной высоте без страховки

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Уникальные ретро-фотографии строителей, работающих на огромной высоте без страховкиПодписаться на мой Instagram
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