Как быстро отремонтировать «отгрызанный» угол ДСП: простой способ реставрации материала

В наше время ДСП является широко распространенным материалом. Именно из него делают львиную долю мебели, которая используется в домохозяйстве. Поэтому нет ничего удивительного в том, что граждане регулярно сталкиваются с разнообразными проблемами, так или иначе связанными с нарушением целостности ДСП. Учитывая все это, важно знать, как осуществляется реставрация данного материала.
ДСП то и дело ломается. /Фото: otvet.mail.ru.
Как известно, ДСП значительно уступает по прочности обычному дереву. Впрочем, используют этот материал вовсе не из-за его прочности, а из-за широкой доступности и дешевизны. Дефекты ДСП – это обычно дело. Рано или поздно с повреждением изделий из этого материала сталкивается каждый хозяин. С другой стороны, реставрировать ДСП не так уж сложно, в том числе с использованием подручных средств. Существуют разные методики, однако сегодня хотелось бы остановиться на одной на примере восстановления скола угла.
Понадобится клей. /Фото: b2b.oma.by.
Следует сразу отметить, что повреждение углов ДСП – это одна из самых «противных» поломок. Реставрировать дефект посреди материала куда проще. Края и углы доски же не обладают таким запасом прочности и потенциалом для восстановления. Итак, для реставрации потребуется раздобыть цианакрилатный секундный клей, а также пыль из-под шлифовки (лучше всего дубовую).
Еще нужна пыль и опилки. /Фото: versiya.info.
Примечание: клей обязательно должен быть жидким, а не в виде геля.
Процесс восстановления угла на самом деле не представляет хоть какой-либо сложности. Сначала берем малярный скотч и делаем из него «опалубку» вокруг всего сколотого участка. Усердствовать, натягивая ленту слишком сильно, ни в коем случае не нужно. Новый угол должен быть чуть большего размера. Это необходимо для того, чтобы после первого этапа реставрации его можно было спокойно обработать.
Делаем из скотча вот такое. /Фото: yandex.ru.
Прокапываем поверхность поврежденного участка клеем. После этого засыпаем на место восстановления дубовую пыль и опилки, наливаем еще немного клея и аккуратно утрамбовываем. Важно добиться того, чтобы масса получалась как можно более плотной. Если необходимо, добавляем еще немного «сырья» и клея. Продолжаем до победного конца, после чего ждем 5-10 минут, пока конструкция высохнет.
Плоды трудов. /Фото: yandex.ru.
Когда восстановленный угол подсохнет, останется только вооружиться напильником и наждачной бумагой, а затем привести его в порядок убрав все лишнее. Вот и вся технология.
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