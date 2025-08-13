С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Красиво смотреть со стороны, но жить там я бы не хотел! Предпочитаю ближе к земле и её прелестным ландшафтом!Небоскреб-кобра
  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Автор излагает с множеством ошибок, как-будто иностранец пишет. Трудно читать.За что стильно од...

Аттракционы на смотровых площадках

Жителей современных мегаполисов все сложнее чем-нибудь по-настоящему удивить. Если раньше смотровые площадки с красивым видом были захватывающим приключением сами по себе, то сегодня создатели «возвышенных» конструкций вынуждены идти дальше, предлагая посетителям все новые неожиданные аттракционы на высоте.

Аттракционы на смотровых площадках

Аттракционы на смотровых площадках

Insanity, США, Лас-Вегас


Начнем, без долгих реверансов, с самого безумного — собственно, именно так и звучит официальное название этого аттракциона. Находится он на обзорной башне отеля-казино «Стратосфера Лас-Вегас» и представляет собой обычную карусель. Разве что крутиться вам предстоит над 300-метровой бездной в 20 м от края крыши. Insanity вращается довольно быстро, развивая перегрузку в 3g, а пассажиры располагаются, конечно же, лицом вниз. Фото: Stratosphere Hotel & Casino / flickr Аттракционы на смотровых площадках

EdgeWalk, Канада


Одной из главных канадских достопримечательностей, которую ежегодно посещают около двух миллионов человек, является телевизионная башня Си-Эн Тауэр (CN Tower) — самое высокое сооружение в Западном полушарии. Самое вкусное в ней — аттракцион под названием EdgeWalk, что можно перевести как «Прогулка на грани». Так оно и есть: на высоте 356 метров расположена узкая дорожка, опоясывающая башню, лишенная каких-либо ограждений, по которой и прогуливаются отважные туристы, разумеется, надежно пристегнутые страховочными тросами. Фото: Steve Stoveld / flickr Аттракционы на смотровых площадках

Ericsson Globe, Швеция


Дворец спорта, построенный шведами, является самым большим шарообразным строением в мире. В 2010 году создатели прикрепили к нему мобильные смотровые площадки SkyView тоже в виде шариков, но уже меньшего диаметра. В целом конструкция напоминает урезанную Солнечную систему, где вокруг солнца Ericsson Globe вращаются две стеклянные планетки вместимостью по 16 человек каждая.
Фото: Kjell Eson / flickr

Sapphire, Турция


Смотровая площадка в башне Сапфир — одно из лучших мест в Стамбуле, откуда можно взглянуть на весь город. Но отдельную любовь посетителей здесь завоевал аттракцион, позволяющий совершить виртуальный полет на вертолете. 4D-кабина, расположенная непосредственно на смотровой площадке, позволяет в секунды «облететь» основные достопримечательности города и рассмотреть их с высоты птичьего полета.

«Москва-Сити», Россия


Москвичи отчаянно гордятся своим деловым кварталом «Москва-Сити», ставшим едва ли не более популярным «луком» столицы, чем кремлевские стены. Однако, как выяснилось, далеко не каждый бывал на смотровой площадке, расположенной на 58-м этаже башни «Империя». И напрасно: там посетителей ждет не только самый роскошный вид на столичные просторы, но и красивейший детализированный макет проекта «Москва-Сити» со всеми уже построенными и только планирующимися зданиями. Аттракционы на смотровых площадках

Victoria Peak, Китай


Самая высокая точка Гонконга, названная в честь королевы Виктории, увенчана невероятно популярной среди туристов смотровой площадкой, открывающей дивную панораму на остров. И по части аттракционов и дополнительных увеселений это место всерьез претендует на мировое господство: здесь и старинный фуникулер, доставляющий посетителей на высоту, и обилие тематических ресторанов и кафе (среди которых, например, знаменитое «Бубба-Гамп» по мотивам «Форреста Гампа»), а также множество специальных инфо- и фотопоинтов и интересных объектов для фотографирования. Фото: glenn forbes / flickr Аттракционы на смотровых площадках

5 Fingers Viewing Platform, Австрия


Эта смотровая площадка, напоминающая по форме ладонь, расположена в Австрийских Альпах и содержит несколько гораздо более простых, но не менее популярных увеселений для любителей высоты. У каждого из пяти «пальцев» площадки своя фишка: у одного пол стеклянный, у другого есть телескоп, а еще в одном установлена симпатичная картинная рама для фотографирования. Фото: Wolfgang Wildner / flickr Придумали свой аттракцион мечты? Делитесь идеями и занимайте свое почетное место в истории самых высоких аттракционов мира!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
г. Москва
си эн тауэр
стратосфера лас вегас, отель
Королева Виктория
steve stoveld
Victoria peak
kjell eson
wolfgang wildner
наверх