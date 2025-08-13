Аттракционы на смотровых площадках

Жителей современных мегаполисов все сложнее чем-нибудь по-настоящему удивить. Если раньше смотровые площадки с красивым видом были захватывающим приключением сами по себе, то сегодня создатели «возвышенных» конструкций вынуждены идти дальше, предлагая посетителям все новые неожиданные аттракционы на высоте.
Insanity, США, Лас-Вегас
Начнем, без долгих реверансов, с самого безумного — собственно, именно так и звучит официальное название этого аттракциона. Находится он на обзорной башне отеля-казино «Стратосфера Лас-Вегас» и представляет собой обычную карусель. Разве что крутиться вам предстоит над 300-метровой бездной в 20 м от края крыши. Insanity вращается довольно быстро, развивая перегрузку в 3g, а пассажиры располагаются, конечно же, лицом вниз. Фото: Stratosphere Hotel & Casino / flickr
EdgeWalk, Канада
Одной из главных канадских достопримечательностей, которую ежегодно посещают около двух миллионов человек, является телевизионная башня Си-Эн Тауэр (CN Tower) — самое высокое сооружение в Западном полушарии. Самое вкусное в ней — аттракцион под названием EdgeWalk, что можно перевести как «Прогулка на грани». Так оно и есть: на высоте 356 метров расположена узкая дорожка, опоясывающая башню, лишенная каких-либо ограждений, по которой и прогуливаются отважные туристы, разумеется, надежно пристегнутые страховочными тросами. Фото: Steve Stoveld / flickr
Ericsson Globe, Швеция
Дворец спорта, построенный шведами, является самым большим шарообразным строением в мире. В 2010 году создатели прикрепили к нему мобильные смотровые площадки SkyView тоже в виде шариков, но уже меньшего диаметра. В целом конструкция напоминает урезанную Солнечную систему, где вокруг солнца Ericsson Globe вращаются две стеклянные планетки вместимостью по 16 человек каждая.
Sapphire, Турция
Смотровая площадка в башне Сапфир — одно из лучших мест в Стамбуле, откуда можно взглянуть на весь город. Но отдельную любовь посетителей здесь завоевал аттракцион, позволяющий совершить виртуальный полет на вертолете. 4D-кабина, расположенная непосредственно на смотровой площадке, позволяет в секунды «облететь» основные достопримечательности города и рассмотреть их с высоты птичьего полета.
«Москва-Сити», Россия
Москвичи отчаянно гордятся своим деловым кварталом «Москва-Сити», ставшим едва ли не более популярным «луком» столицы, чем кремлевские стены. Однако, как выяснилось, далеко не каждый бывал на смотровой площадке, расположенной на 58-м этаже башни «Империя». И напрасно: там посетителей ждет не только самый роскошный вид на столичные просторы, но и красивейший детализированный макет проекта «Москва-Сити» со всеми уже построенными и только планирующимися зданиями.
Victoria Peak, Китай
Самая высокая точка Гонконга, названная в честь королевы Виктории, увенчана невероятно популярной среди туристов смотровой площадкой, открывающей дивную панораму на остров. И по части аттракционов и дополнительных увеселений это место всерьез претендует на мировое господство: здесь и старинный фуникулер, доставляющий посетителей на высоту, и обилие тематических ресторанов и кафе (среди которых, например, знаменитое «Бубба-Гамп» по мотивам «Форреста Гампа»), а также множество специальных инфо- и фотопоинтов и интересных объектов для фотографирования. Фото: glenn forbes / flickr
5 Fingers Viewing Platform, Австрия
Эта смотровая площадка, напоминающая по форме ладонь, расположена в Австрийских Альпах и содержит несколько гораздо более простых, но не менее популярных увеселений для любителей высоты. У каждого из пяти «пальцев» площадки своя фишка: у одного пол стеклянный, у другого есть телескоп, а еще в одном установлена симпатичная картинная рама для фотографирования. Фото: Wolfgang Wildner / flickr Придумали свой аттракцион мечты? Делитесь идеями и занимайте свое почетное место в истории самых высоких аттракционов мира!
