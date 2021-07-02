Немецкий «Светлячок»: почему в Германии не удалось освоить стелс-технологию

С середины 20 века, когда Вторая мировая война только закончилась, а угроза нового столкновения уже витала в воздухе, оборонная промышленность активно развивалась. И хоть к 1980-м годам градус напряжения несколько спал, но именно в этот период появилась концепция, ставшая плодом трудов гонки вооружений. Речь идет о технологии «стелс» - невидимого для радаров самолета. Сегодня она прочно ассоциируется у нас с американским ВПК. Вот только далеко не каждый знает, что немало шансов «догнать и перегнать» США было у немцев, но не случилось.
Немецкое авиастроение начало активно работать с 1955 года. Но неофициальные проекты появлялись и раньше. Так, например, компания Heinkel с 1951 года работала над созданием сверхзвукового перехватчика для Египта. В результате этот проект стал основным конкурентом самолета F-104.В последующие годы немцы приложили максимум усилий для разработки полноценного самолёта вертикального взлёта и посадки (СВВП). Однако, в реальности осуществить проект, который на бумаге смотрелся довольно многообещающе, так и не вышло. Та же самая участь постигла разработка перспективного немецкого истребителя Tfk-90.
Так выглядел TFK-90 в представлены немецких авиаконструкторов./Фото: alternathistory.com
А вот в 1970-х немецкие ученые и инженеры переключили свое внимание на другое направление разработок – «невидимость» авиации в радиодиапазоне. И если американские проекты «стелсов» уже тогда были известны едва ли не везде в мире, то о немецких знали не так много, и это при том, что они были довольно активными и даже успешными. Так, в 1981 году в Германии была создана компьютерная программа для расчёта отражения радиоволн. А, учитывая тот факт, что в том же году в США был испытан первый F-117, то можно сказать, что немецкие учёные недалеко ушли в своих разработках от американских коллег.
В Германии, после ознакомления с выкладками учёных и авиаконструкторов по «стелсам», было принято решение продолжить работы в этом направлении. Концепций максимально незаметных машины было разработано сразу несколько. Но наибольший приоритет был отдан созданию истребителя.Одним из самых известных ныне немецких «стелс»-проектов был самолет LA-2000 порученный фирме Dornier. Он был спроектировн по схеме «дельтовидное летающее крыло». Однако вслед за американскими коллегами немецкие инженеры столкнулись с проблемой одновременного обеспечения достаточной манёвренности и незаметности. Поэтому в середине 1980-х работы над созданием ударного самолёта Dornier LA-2000 прекратились.
Самолёт La 2000. /Фото: genezis.eu
Тогда за дело взялись специалисты фирмы Messerschmitt-Bölkow-Blohm, которая являлась одной из наиболее опытных в авиастроении в ФРГ в то время. В процессе разработки и они столкнулись с массой препятствий и проблем, однако, в конечном итоге они создали самолёт, получивший название Lampyridae, что в переводе с латыни означает «светлячок».
Немецкий стелс-истребитель Lampyridae. /Фото: alternathistory.com
Казалось, что вот-вот, и у немцев появится свой «стелс», однако и после создания опытного образца возникли новые сложности. Выяснилось, что из-за желания уменьшить размер самолёта, его сделали слишком маленьким – в нем не нашлось места для внутренних отсеков вооружения, хотя проектировался именно истребитель. А увеличение размера повлекло бы за собой снижение уровня «невидимости».
Другой проблемой, как ни странно, оказался фонарь пилота. В первоначальном, «плоском» варианте он почти не давал пилоту необходимого обзора. Пришлось остановить свой выбор на округлом фонаре, что тоже отрицательно сказалось на незаметности.
Немалой проблемой стал обычный фонарь. /Фото: alternathistory.com
К 1986 году стало окончательно ясно: полноценной боевой машины из Lampyridae создать не получится – слишком много конструктивных неточностей было допущено. Финансирование проекта стали постепенно снижать а в 1987 году оно полностью было прекращено.
Но немцы не сдавались, особенно когда была рассекречена часть документов по американским «стелсам» и стало понятно, что сама по себе задумка перспективная. Разработками занялись уже в фирме Daimler-Benz Aerospace AG (DASA),где был создан проект под названием TDEFS (англ. Technology Demonstrator for Enhancement and Future Systems). TDEFS был совершеннее Lampyridae, и у него могли быть все шансы на успех, но вмешалось время и обстановка в мире – Холодная война прекратилась, Германия объединилась, а это значило окончательное нивелирование всех страхов о вторжении социалистического лагеря на западную территорию, а ведь это опасение и стало причиной активного развития ВПК ФРГ.
DASA TDEFS. /Фото: yaplakal.com
В итоге и этот многообещающий проект был закрыт из-за прекращения финансирования, хотя случилось это только в 1994 году. В последствии многолетние наработки по этим проектам компания DASA использовала в проекте учебно-боевого самолёта AT-2000 MAKO.
DASA MACO на авиашоу в Париже 1999 года. /Фото: wikipedia.org
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