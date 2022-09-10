Как уклонялись от воинской службы в СССР?

«Откосить» от советской армии можно было по-разному: за счет высокопоставленных родственников «по блату». Либо за внушительную взятку дорогое чадо получало заветную отметку в воинском билете – статью «Закона о воинской обязанности», на основании которой предоставлялась отсрочка от армии.
Три «кита» для отсрочки
Нежелание служить в первооснове своей имеет глубокие исторически корни: в 20-х годах XX века после объявления массового призыва в ряды РККА, медикам, входящим в состав военно-врачебных комиссий было дано негласное распоряжение внимательно присматриваться к здоровью юношей из состоятельных семей, которые давали взятки, болели или причисляли себя к сектам. Эти три причины стали самыми распространенными для уклонистов и в советской армии. Если раньше взятку давали в виде продуктов, самогона и денег, то в советские годы давали преимущественно деньги. Размер взятки зависел от уровня должностного лица. Как правило, взятку должны были получить три человека: военком, председатель врачебной комиссии и секретарь военкомата. Они придумывали причины: либо допризывника списать по состоянию здоровья на основании статьи 36-ой «Закона о воинской обязанности», либо по семейным обстоятельствам на основании 34-ой статьи, либо по статье 35-ой для продолжения образования. Эти «три кита», на основании которых разрабатывались многочисленные ведомственные инструкции, имеющие подробное описание заболеваний и других причин отсрочки.
Лунатики-призывники 70-х годов
В начале 70-х годов многие мамочки из богатых семей заранее обеспечивали для своего чадо безупречное алиби в виде психиатрического заболевания, имеющих «хорошую» репутацию в обществе: к таким относилась эпилепсия, разные типы неврозов и лунатизм. В порочный круг были втянуты еще и детские врачи из поликлиники по месту жительства. Но эта уловка имела обратный эффект: каждый советский кадровик при приеме на работу требовал военный билет и во многих случаях на полноценную работу якобы больных мужчин не брали. Хотя высокопоставленные мамочки и тут находили лазейки.
Два секретных «п»: пацифизм и псих
Еще можно было стать на политический путь – объявить себя ярым сторонником пацифизма и отстаивать свои взгляды перед тремя медицинскими комиссиями. Но этот вариант не гарантировал 100 процентной победы, поэтому им пользоваться в качестве главной уловки перестали. А вот если обдумать план, по которому к пацифизму присоединялась какая-нибудь психическая болезнь – это безотказно срабатывало как автомат Калашникова, который допризывник мог лишь изучать на уроках военной подготовки в школе.
Главный псих шоу бизнеса
Немало отечественных звезд шоу бизнеса спасались от армии с помощью психиатрической больницы. Виктор Цой, основатель ленинградской группы «Кино», когда получил повестку из военкомата, по совету своих друзей, решил лечь в «психушку» и «закосить» под больного, надеясь провести в больнице несколько дней. Но дотошный врач внимательно изучал нестандартное поведение больного и заподозрил неладное: Цой пробыл в больнице полтора месяца, симулируя болезнь – он все время молчал. А врач ему не верил и задался целью «расколоть» пациента или «припаять» ему уголовную статью за симуляцию и злостное намерение не проходить службу в рядах советской армии. За этим заключением следовало уголовное наказание в виде лишения свободы. Цой продолжал молчать – врач был вынужден сдаться. Когда Цою в военкомате вручали «волчий билет» рядом с ним стояла его невеста Марина, которой сотрудники военкомата сказали, что ей не следует выходить за него замуж потому, что он – псих. Кто-то может подумать, что советским уклонистам вообще не выдавали никаких документов, а тем более – воинский билет. Как раз таки эта красная корочка была вожделенным объектом: в специальной графе указывалось, по какой статье призывник получил отсрочку от армии. По истечении срока отсрочки, снова нужно было прибыть в военкомат и выдвигать обоснованные причины своей отсрочки. Как правило, повторный визит заканчивался быстро и не требовал дотошной проверки, как в первый раз.
Допризывник, который, не служа, служил
Общественно-политическая нестабильность в стране влияла на характер взяток и уклонение от воинской службы приобретала в случае нестабильности в стране массовый характер. Особенно это было заметно в годы войны с Афганистаном и в 90-е годы, когда шла перестройка. За отдельную плату в военкоматах шли на разные ухищрения: особенно массовых характер носили случаи незаконной выдачи военного билета, согласно которому призывник уже прошел все этапы службы в разных воинских частях на территории отделившихся от СССР республик. Проверить достоверность сведений не предоставлялось возможным и это «изобретение» вошло в не почетный круг причин получения «белого билета».
Любовный комфорт с обязательными последствиями
Со временем призывники стали искать для себя более легкие пути. Жениться и обзавестись двумя несовершеннолетними малышами в течение срока отсрочки – это тоже стало одной из самых распространенных причин, имеющей под собой еще и большой комфорт. Нередки были случаи заключения фиктивных браков с матерями-одиночками.
Негативная метка общества
Несмотря на все ухищрения, в большинстве своем уклонисты спокойно жить не могли. Они получали не только «черный» билет, но и особую отметку в советском обществе: слухи все равно распространялись и человека, не служившего армии, считали не полноценным членом советского общества.
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