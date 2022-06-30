Первая в истории операция по пришиванию обеих ног: за судьбой малышки следил весь СССР

3-летняя Расита Прасцявичуте и ее спаситель - хирург Датиашвили
История Раситы Прасцявичуте настолько удивительна, что тяжело поверить в ее реальность. Однако все, что ей довелось пережить, - правда. Это история чудесного спасения, врачебного подвига, небезразличия в высших эшелонах власти. Когда малышке было три года, отец-тракторист по неосторожности наехал на нее косилкой, отрезав девочке ноги. Дело происходило в забытом богом литовском селе, но в течение 12 часов потерпевшую доставили в Москву, где за сложнейшую операцию принялся тогда еще совсем молодой врач Датиашвили.
Расита Прасцявичуте с Датиашвили: девочка идет на поправку
Забегая вперед, скажем, что сегодня Расита - красивая девушка, проживающая в Германии и работающая няней. У нее, конечно же, остались проблемы со здоровьем, но ходит она почти не прихрамывая. Главная беда - быстро утомляется и комплексует из-за шрамов. В остальном, ведет нормальную жизнь и старается не вспоминать о той страшной трагедии.
Первые шаги после операции
Родители Раситы жили и работали в колхозе «Вадактай». Семья была неблагополучной, взрослые часто выпивали, и в тот злополучный день отец девочки сел за трактор уже вечером, после смены, чтобы нагнать план, который не успевал выполнять в срок. Расита с сестрой играли в поле, но дочерей отец не заметил.
Расита Прасцявичуте на лечении в больнице
Ситуация, в которой оказалась семья Прасцявичуте, была критической: обе ножки ребенка были "срезаны", малышка истекала кровью и испытывала сильнейший болевой шок. Как односельчанам удалось добиться ее немедленной отправки в Вильнюс, можно только догадываться, в колхозе не было даже телефона. Трагедия литовской девочки так тронула сердце тогдашнего генсека Андропова, что он выделил самолет и обеспечил ее скорейшую доставку в столицу. Раситу доставили самолетом, рядом с ней были крохотные ножки, которые обложили мороженой рыбой во время транспортировки.
Расита Прасцявичуте с любимыми игрушками
Оперировать взялся грузинский хирург Датиашвили, операция шла почти 9 часов, за это время сменилось несколько ассистентов, падавших от усталости, но врачу удалось сделать невероятное - сшить все сосуды, сухожилия, нервы. Эта операция была уникальна, и она увенчалась успехом.
Несмотря на общий позитивный прогноз, девочку ждали долгие годы реабилитации. Восемь лет она провела в больницах Москвы и Вильнюса, родители практически не проявляли участия, и вскоре в литовских газетах появилось объявление, что девочка, за чьей судьбой следили во всем СССР, ищет новую семью. Откликнулся школьный учитель, взял ее в свою семью. Спустя годы, Расита приезжала в родную деревню, пыталась забрать оттуда сестру-близняшку, многодетную мать-одиночку, но та отказалась уезжать. Родители Раситы к тому времени умерли от пьянства, на алкоголь они спускали все деньги, которые время от времени присылали неравнодушные люди.
Современный портрет Раситы Прасцявичуте
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии