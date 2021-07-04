Нужно ли мыть гречку перед началом варки, и причем тут фитиновая кислота

Каши – это полезнейшие продукты, содержащие большое количество витаминов. В большинстве случаев крупы стоят не очень дорого, что также делает их весьма популярным блюдом в домохозяйствах с самым разным уровнем достатка. Совершенно особенное место в рационе наших соотечественников занимает гречка. Однако, как показывает практика, далеко не каждый гражданин знает о том, что данную крупу на самом деле следует основательно промывать перед началом варки. Узнаем же зачем.
Сначала нужно отстоять крупу в миске с водой. |Фото: polonsil.ru.
Промывание гречки перед варкой – это вовсе не рекомендуемая, а строго обязательная операция. Мыть крупу (и не только гречневую) нужно хотя бы потому, что в пачку так или иначе попадает пыль, грязь, некачественные зерна, а иногда и вовсе посторонние предметы. Не стоит также забывать о том, что во время длительного хранения некоторые производители обрабатывают крупы специальными химическими составами для защиты их от вредителей и погодных условий. В конечном итоге употреблять немытую гречку может быть не только не полезно, но и откровенно опасно для здоровья.
Затем, помыть под проточной водой. |Фото: vmolo.by.
Кроме того, плохо помытая или вовсе не мытая гречневая крупа достаточно сильно отличается по своим вкусовым качествам, причем не в лучшую сторону. У недобросовестных производителей в пачках с крупой даже может оказаться земля или песок. Стоит поймать такую песчинку зубом, и поедание каши может закончиться походом к стоматологу и дорогостоящим лечением. При этом все перечисленное является лишь дополнительными причинами. Главная же заключается в том, что из гречки необходимо удалить до начала варки фитиновую кислоту.
Только после этого варить. |Фото: attuale.ru.
Фитиновая кислота появляется на крупах и бобовых естественным образом. Она является сложным эфиром и обладает откровенно противоречивыми качествами. Главное, что о ней следует знать, так это то, что она искажает вкус крупы, а также затрудняет ее усвоение желудком во время принятия пищи. Избавиться от фитина совсем не сложно, достаточно хорошенько помыть продукт под проточной водой.
Получается полезнее и вкуснее. |Фото: foiz.ru.
Как правильно это сделать? В первую очередь нужно присмотреться к крупе и перебрать «водным способом». Для этого крупа засыпается в кастрюлю и заливается холодной водой. Как правило, мусор намного легче зерен, а потому очень скоро вся гречка осядет на дно, а посторонние предметы останутся на поверхности. Когда это произойдет, вода осторожно сливается в раковину. После этого гречку нужно пересыпать в металлическое сито (дуршлаг) и хорошенько промыть под проточной водой из крана. Это позволит смыть все остатки кислоты.
А вообще не грех мыть все крупы. ¦Фото: yandex.by.
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