8 крутых идей для хранения небольших вещей, которые вечно теряются

Знакомая ситуация: все свободные поверхности, которые есть в прихожей, быстро обрастают мелкими вещицами разной степени важности: деньгами, чеками, визитками, аксессуарами, ключами и пр. В маленьких квартирах эта проблема стоит особенно остро, так как любой захламленный участок сразу бросается в глаза.
Идея 1: Крючки
Можно выбрать лаконичные крючки или собрать коллекцию из разных
Если коридор маленький, и места для организации хранения катастрофически не хватает, на помощь придут крючки. На них можно развесить все, что угодно: ключи, сумки, зонты, плетеные корзины с петельками и прочее. Также на крючках можно разместить органайзеры с мелкими предметами гардероба, например, перчатка, платками, солнцезащитными очками. Советуем выбирать лаконичные экземпляры в базовых оттенках, чтобы они не слишком бросались в глаза. Если вы поклонник стиля сканди в интерьер, вам понравятся, деревянные крючки – они добавляют тепла и уюта в имеющееся пространство.
Идея 2: Большая напольная корзина
В напольной корзине можно хранить детские игрушки, домашнюю обувь, сезонные аксессуары
Этот предмет станет настоящим спасением, если на вешалке и в шкафу уже закончилось место. В корзину можно сложить аксессуары или немнущуюся верхнюю одежду, например, джинсовую куртку. Также плетеное изделие подойдет для хранения обуви и сезонных вещей: зонтов с дождевиками, шапок, шарфов и варежек. Обратите внимание, что в плетеную корзину нельзя класть мокрые предметы, поэтому если вы попали под дождь или снег, для начала высушите вещи.
Кстати, если у вас есть маленькие дети, складывайте в корзину уличные игрушки – так появится шанс, что они не будут валяться по всей квартире. Плюс их не придется искать перед прогулкой.
Идея 3: Коробка
Картонная коробка будет незаметной на вешалке
Есть две проблемы, с которыми сталкиваются хозяйки, которые не организовали хранение мелких вещей в прихожей. Во-первых, они постоянно теряются, и приходится тратить по полчаса (в лучшем случае), чтобы их найти. Во-вторых, образуется визуальный шум, который создает ощущение хаоса в комнате, даже если вы только вчера наводили порядок.
Убить сразу двух зайцев помогут обычные картонные коробки с крышками. Как показывает практика, из них получаются отличные органайзеры для мелочей. Важно, чтобы емкости были непрозрачными – тогда все содержимое будет скрыто от посторонних глаз. Положите в такие коробки предметы, которые имеют малопривлекательный внешний вид или не относятся к какой-либо категории. Органайзеры можно убрать в комод, разместить на полке или на столике. Чтобы они органично вписались в интерьер, подбирайте для хранения одинаковые коробки подходящего оттенка. Или же можно обклеить их цветной бумагой. Тогда получится создать гармоничную картинку.
Идея 4: Подвесной органайзер
Подойдет подвесное мусорное ведро или органайзер для зонтов
Органайзер, который может крепиться на стену, является настоящей палочкой-выручалочкой, когда мелких предметов много, а хранить их негде. Если не хотите вкручивать в стены саморезы или использовать другие крепления, способные оставить после себя некрасивые отверстия, повесьте крючки на липучках. Плюс – их можно будет в любое время снять и перевесить в другое место. Минус – на таких крючках не получится разместить органайзер с чем-то тяжелым.
Как вариант – найти применение в прихожей подвесному мусорному ведру, которое обычно крепится на дверце шкафчика на кухне. В нем удобно располагать крупные предметы, шарфы, зонты, шапки и пр.
Идея 5: Открытый контейнер
Корзину можно поставить на столик, разместить на или под вешалкой
Когда мы говорили о хранении в закрытой картонной коробке, то предполагали, что туда удобно класть некрасивые вещи. В случае с открытыми органайзерами все наоборот – они идеально подходят для расположения симпатичных мелочей, разбросанных по коридору. Контейнер может быть выполнен из любого материала – все зависит от того, в каком стиле выполнен интерьер прихожей.
Самый простой вариант – пластиковый органайзер, а самый уютный – плетеная корзина. Последняя отлично вписывается в любую обстановку, дарит некую связь с природой. Кстати, если у аксессуара для хранения стильный внешний вид, он может стать самостоятельным акцентом в интерьере. Если же вы хотите, что органайзер «растворился» в пространстве, выбирайте максимально лаконичные варианты, под цвет тумбы или стола, на котором он будет стоять.
Идея 6: Сумка-шоппер или плетеная сумка
Не заполняйте сумки полностью
В последнее время сумки-шопперы стали невероятно популярными. Это небольшой вклад в защиту экологии, который под силу сделать каждому человеку. Если вы тоже отказались от пластиковых пакетов и ходите в магазин исключительно с шоппером или авоськой, предлагаем следующее: используйте аксессуары в качестве мобильной системы хранения. Конечно, тяжелые вещи вряд ли получится туда положить, а вот легкие – вполне. Платки, шарфы, перчатки, головные уборы (осенью это станет особенно актуально) – все можно хранить в шопперах.
Единственное, на что важно обратить внимание – это стиль: если аксессуар с принтом или яркой расцветки, он обязательно должен вписаться в интерьер. Если не уверены в том, что выбранная комбинация будет удачной, отдавайте предпочтение нейтральным цветам и однотонным материалам.
Иногда несколько шопперов на вешалке заменяют целый комод, но здесь важно вовремя остановиться и не загромождать пространство такими системами хранения. Также не наполняйте сумки до отказа – полупустыми они выглядят более эстетично.
Идея 7: Кармашки для прессы
Идея для хранения писем, газет, журналов, документов
Если на поверхностях в прихожей часто скапливается почта, документы, газеты, квитанции и прочая макулатура, предусмотрите навесные кармашки. Лучше подумать о них сразу, чем потом тратить целый день на разбор завалов на полках.
Кроме печатных изданий, в таких кармашках удобно хранить зарядные устройства, наушники и прочие мелочи, которые вы часто теряете. Без грамотной организации эти вещи создают много визуального шума даже в больших прихожих, не говоря уже о маленьких, в которых негде развернуться.
Идея 8: Поднос
На подносе поместитья много мелочей. / Фото: livemaster.ru
Казалось бы, обыкновенный поднос, а сколько пользы он может принести в вопросе грамотной организации хранения. С его помощью получится визуально разделить мелкие предметы по категориям: косметика, украшения, ключи и пр. Для каждой группы мелочей следует заготовить свою подставку. Совсем не обязательно комбинировать идентичные подносы – не менее гармонично в одной композиции выглядят изделия разных форм.
Чтобы содержимое не выпадало, когда вы будете переносить поднос с места на место, лучше выбрать экземпляр с бортиками. Плюс такие модели смотрятся аккуратнее и эстетичнее. Кстати, у такого варианта хранения есть еще один существенный плюс – он облегчает процесс уборки. Отныне вам не придется переставлять каждую вещь отдельно, чтобы протереть пыль на комоде или столике – достаточно будет лишь убрать поднос, а затем вернуть его на место.
