8 крутых идей для хранения небольших вещей, которые вечно теряются







Идея 1: Крючки

Можно выбрать лаконичные крючки или собрать коллекцию из разных

Идея 2: Большая напольная корзина

В напольной корзине можно хранить детские игрушки, домашнюю обувь, сезонные аксессуары

Идея 3: Коробка

Картонная коробка будет незаметной на вешалке

Идея 4: Подвесной органайзер

Подойдет подвесное мусорное ведро или органайзер для зонтов

Идея 5: Открытый контейнер

Корзину можно поставить на столик, разместить на или под вешалкой

Идея 6: Сумка-шоппер или плетеная сумка

Не заполняйте сумки полностью

Идея 7: Кармашки для прессы

Идея для хранения писем, газет, журналов, документов

Идея 8: Поднос

На подносе поместитья много мелочей. / Фото: livemaster.ru