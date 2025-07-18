Почему СССР строили преимущественно девяти-, а не десятиэтажки

В Советском Союзе строительство многоквартирных домов неизменно вызывало массу вопросов и дискуссий. Однако, одна из наиболее любопытных особенностей советской архитектуры, которая привлекала внимание, было строительство типовых девятиэтажных домов. Возникает вопрос: почему именно 9 этажей стали неким стандартом?
Конечно, в Советском Союзе строились не только пяти- и девятиэтажные жилые дома, но также многоквартирные здания с 10, 12 или даже 15 этажами. Оригинальные и эксклюзивные проекты в основном встречались в крупных областных центрах, а не в типичных промышленных городах. В малонаселенных районах население в основном проживало в хрущевках и девятиэтажках.
Высотные дома в СССР /Фото:pastvu.com
В начале пятидесятых началась масштабная программа строительства жилья. Уже в 1948 году архитектор Bиталий Лaгутенкo разработал первое пятиэтажное жилище без каркаса на Хopoшевском шоссе. Власти одобрили этот проект, однако решили исключить декоративные элементы из его дизайна. Именно такое решение стало отправной точкой для создания хрущевки. Они были возведены с использованием простой и дешевой французской технологии. Всего за 12 дней бригада могла закончить строительство четырехсекционного дома из бетонных блоков, за которым не предусматривался чердак или подвал. Лифт не требовался, поскольку в соответствии с советскими стандартами подъем на пятый этаж пешком не составлял особого труда.
Идея постройки хрущевок не пришла к Хрущеву сама по себе. В 1959 году советская делегация, включая экспертов в области строительства и самого Хрущева, посетила Гавр, где изучала панельные дома.
Строительство хрущевок /Фото:vecherka.spb.ru
Первое, на что следует обратить внимание, это экономические и инженерно-технические факторы. Стандартная высота в 9 этажей была обусловлена необходимостью экономии материалов и технических ресурсов при строительстве. Это обусловлено тем, что высота девятиэтажных зданий позволяла эффективно использовать грузовые леса и строительные машины, доступные на тот момент, минимизировав затраты на их работу.
Разработка и реализация оригинальных проектов требовали больших финансовых вложений и времени. В связи с ограниченными ресурсами и сроками, такое архитектурное разнообразие не было очень распространено. Главной задачей было предоставление отдельного жилья населению, и это удалось успешно выполнить. Миллионы людей получили свои собственные квартиры, включающие все необходимые удобства, включая ванную и туалет.
Заселение в новые дома /Фото:yaplakal.com
Кроме того, 9-этажные дома являлись весьма удобными для эксплуатации. Они снабжались лифтами, что обеспечивало удобство и комфорт жителям всех этажей. Оптимальная высота здания позволяла обеспечить эффективное функционирование лифтов и сократить время ожидания. Низкое количество этажей также уменьшало риск возникновения аварийных ситуаций и снижало потери энергии на вертикальные подъемы.
К тому же, согласно ГOCTу, в многоэтажных домах, имеющих более 5 этажей, должен быть установлен минимум 1 лифт. Однако, в домах, где количество этажей достигает 10 и более, требуется установка двух лифтов - грузового и пассажирского. Максимальное количество этажей, которое может обслуживать один лифт, ограничено 9 этажами.
В девятиэтажке можно сделать один лифт /Фото:news.myseldon.com
Также, согласно строительным нормам Советского Союза, здания высотой более 28 метров должны были иметь пожарные незадымляемые лестницы. Однако стандартные проекты не предусматривали строительство подобных зданий, так как это требовало больших расходов. Следует отметить, что пожарные автомобили не могли подниматься выше 9-го этажа.
Проекты строительства были максимально стандартизированы. Они разрабатывались в центральном офисе и передавались строительным организациям для реализации на месте. Железобетонные панели-блоки производились на заводах, что позволяло быстро и безопасно строить здания. Изначально разработанные процессы строительства были хорошо отлажены. Все здания строились в соответствии с советскими строительными нормами и стандартами, основанными на международной практике, чтобы избежать изобретения велосипеда заново.
Девятиэтажки проходили по санитарным нормам /Фото:foto-na-telefon.ru
Еще одним важным аргументом в пользу девятиэтажных домов было обращение к гигиеническим требованиям. В СССР уделялось большое внимание сохранности окружающей среды, и поэтому создавалась необходимость в хорошей освещенности и доступе к природным ресурсам. Благодаря небольшой высоте здания, в каждую квартиру попадало достаточное количество солнечного света, что позитивно влияло на жизнь и здоровье жильцов.
Кроме того, в жилищных стандартах было предусмотрено, что здания с более чем 12 этажами должны иметь отдельную насосную станцию для подачи газа. В целях экономии, повсеместно были установлены электроплиты, что также увеличивало общие расходы. Такая же ситуация была и в случае пятиэтажных домов. В соответствии с планом массового строительства, такие здания строились за две недели и имели четыре подъезда с квартирами.
Насосная станция многокрвартирного дома /Фото:investcomtech.ru
Однако, за всеми этими прагматичными решениями скрывалась также политическая сторона вопроса. Введение стандарта в 9 этажей позволяло более эффективно планировать городские пространства и создавать гармоничный архитектурный облик. Этот стандарт сочетал в себе компактность и функциональность, что в подходе советской архитектуры приветствовалось. Кроме того, девятиэтажные дома подчеркивали принцип социального равенства в обществе, поскольку количество этажей было одинаковым для всех квартирных зданий.
Рассматривалась возможность строительства 14-этажных зданий, и даже были проведены расчеты, которые подтвердили экономическую выгодность такого проекта. Однако, необходимость соблюдения специальных требований к грунтам при возведении зданий такой высоты стала ограничивающим фактором, делающим невозможным их строительство во всех районах. От этой идеи пришлось отказаться.
Четырнадцатиэтажный дом /Фото:rutube.ru
В настоящее время советские дома все еще имеют ряд преимуществ по сравнению с новыми строениями. Одним из таких преимуществ является развитая инфраструктура. В отличие от современных застройщиков, которые обычно уделяют этому внимание только в последнюю очередь, советские дома уже имеют удобства рядом.
Другим преимуществом является доступная цена квартир в советских домах, что позволяет погасить ипотечный кредит в течение нескольких лет. Кроме того, внутри квартир отсутствуют несущие стены, что позволяет делать перепланировки по своему усмотрению. Однако это может создавать неудобства для соседей из-за шума и вибраций.
Такую квартиру легче купить /Фото:sparklogic.ru
Однако, шумоизоляция в хрущевках хоть и может вызвать споры, и утверждения, что недостаточно хорошо сделана, намного выше, чем в своевременных новостройках. Из-за постоянной попытки удешевить строительство по тендерам, материалы для современных домов подбираются также максимально дешевыми. Хрущевки, как правило, находятся в достаточной доступности к рабочим местам и различным культурным мероприятиям. Многие новостройки расположены на окраинах города, что может усложнять доступность инфраструктуры и публичного транспорта.
Но безусловно, новые дома предоставляют больше возможностей для применения новых технологий и инноваций, таких как системы умного дома или возможность подключения к специализированным сервисам.
Квартира в новостройке /Фото:prohandmade.ru
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