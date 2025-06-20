4 величественные крепости, каждая из которых оставила след в отечественной истории

В старину, чтобы защититься от захватчиков, приходилось строить мощные фортификационные сооружения. И сегодня те крепости, что дошли до наших дней, поражают своими масштабами. Однако многие из них не просто защищали людей, но и стали участниками важных исторических событий. Вашему вниманию четвёрка величественных российских крепостей, каждая из которых может похвастаться занятной историей.
1. Порховская крепость (Порхов)
Фрагмент Порховской крепости, современный вид. /Фото: russian-goldenring.ru
В сотне километров от Пскова находится городок под названием Порхов, который заложил ещё князь Александр Ярославич, позднее ставший известен как Невский. Первоначальная деревянная фортификация должна была защищать от нападений пограничье Новгородской республики, однако позднее там возвели уже каменную крепость. И вот она вошла в историю как один из ключевых форпостов Московского государства, много десятилетий удерживая этот почётный статус. Оно и неудивительно, ведь мощные укрепления Порховской крепости не падали даже перед осадной техникой.
2. Ивангородская крепость (Ивангород)
Крепость, на столетие перешедшая к шведам, а потом отбитая назад. /Фото: tur-ray.ru
С этой крепостью связана интересная легенда, которая повествует, как делался выбор, где именно её строить. Якобы на реке Нарове решили возводить, предварительно использовав для определения места связанные одна с другой множество полосок кожи, которые разложили по периметру. Но и в реальной истории Ивангородской крепости был эпизод, когда после неоднократных попыток шведской армии захватить укрепление, им всё-таки повезло, и почти на столетие они продолжали удерживать её под своим контролем.
3. Кузнецкая крепость (Новокузнецк)
Остатки Кузнецкой крепости. /Фото: kultura-novokuznetsk.ru
Этой фортификации с точки зрения военной славы похвастаться как раз не чем: несмотря на то, что Кузнецкая крепость возводилась как защитная на случай нападения не территорию, военные действия её так ни разу и не коснулись. Зато её крепкие стены, призванные не впускать неприятия, использовались для обратного - не выпускать плохих людей: по информации редакции novate.ru, во второй половине позапрошлого столетия она функционировала как тюрьма.
4. Дербент
Дербент - старейшая крепость на территории современной России. /Фото: experience.tripster.ru
Старейшая крепость на отечественных просторах, создананая ещё до падения Римской империи, казалось, вряд ли могла оставить след в российской истории. Однако это не совсем так, а дело в том, что она неоднократно была предметом политического торга между русскими и другими странами. Так, первым её отбил у персов Степан Разин в период своего восстания, однако не удержал, а во времена правления Петра Великого она уже официально оказалась в составе империи. Потом Россия её потеряла, и Дербент отошёл под управление Ираном, и только в 1813 году крепость снова стала частью Российского государства.
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