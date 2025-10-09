Неуловимые мстители. История съемок и судьбы героев

Валя Курдюкова (Ксанка Щусь) оказалась единственной из всей четверки, кто не связал свою жизнь с искусством. В 1970 году она поступила в цирковое училище, но проучилась недолго. Во время гастролей познакомилась с молодым певцом Борисом Сандуленко. Вскоре вышла за него замуж. В 1973 году у них родился сын, чуть позже и дочь. В кино Курдюкову не звали, а профессиональный спорт пришлось бросить. Одно время Валентина даже работала буфетчицей в издательстве «Правда».Виктор Косых (Данька Щусь) после школы поступил во ВГИК и стал профессиональным актером. Однако «внепрофессиональная» жизнь актера, увы, не сложилась. Косых не удалось избежать частой участи «молодых, да ранних» – дружбы с зеленым змием. А несколько лет назад он едва не попал в тюрьму, въехав на своих «Жигулях» в летнее кафе. В результате трое мужчин получили травмы, один погиб на месте. Однако суд решил, что водитель иначе поступить не мог: не сверни он с трассы, могли бы пострадать пешеходы.