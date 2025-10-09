Неуловимые мстители. История съемок и судьбы героев

Фильм «Неуловимые мстители», ставший любимым для нескольких поколений молодых людей. В 60-е годы он вышел на экраны, и десятилетиями его популярность не снижалась. Он стал символом двух эпох – эпохи революции и гражданской войны, и в то же время целой эпохи повышенного интереса и романтизации показанной в нем действительности.
Основой для этого фильма послужила повесть Павла Бляхина «Красные дьяволята», которая увидела свет еще в начале 20-х годов. Кеосаян, явно вдохновленный просмотром нескольких десятков американских вестернов, первым из советских кинорежиссеров сумел извлечь из увиденного те зерна, которые прекрасно прижились на нашей почве.
В повести Бляхина главных героев было трое: Данька, его сестра и китаец. У Кеосаяна первоначально тоже было трое героев, правда, с третьим вышла накладка. С Китаем у нас в те годы были сложные отношения, поэтому присутствие героя этой национальности было исключено. Стали искать негра, но вскоре убедились, что это бесполезно: найти в Советском Союзе юного негра-актера было невозможно. И тогда Кеосаяну пришла в голову идея заменить его цыганенком. А вскоре кто-то из группы предложил число героев увеличить до четырех: так появился Валерка-гимназист…
Ассистенты режиссера отправились искать четверку по спортивным школам, цирковым училищам, ипподромам. Однако троих «дьяволят» нашли совсем не там, где искали.
Даньку Щусь – Виктора Косых нашли на «Мосфильме», где трудился его отец – актер Иван Косых… В «Неуловимых» отец Виктора также получил роль, но эпизодическую – одного из «бурнашей».
Кстати, именно благодаря Виктору удалось найти исполнителя на роль гимназиста. Паренек предложил режиссеру кандидатуру своего одноклассника Миши Метелкина. Правда, когда Метелкин пришел на студию, Кеосаян в нем усомнился: «Ростом мал. Приходи, когда подрастешь». Метелкин ушел, но, поскольку очень хотел сняться в кино да еще в приключенческом, он стал есть морковку со сметаной, причем в неимоверных количествах. И вскоре подрос на 7 сантиметров. Когда Кеосаян вновь увидел парня, сомнений на его счет у него не осталось.
Причем Кеосаян посоветовал надеть на Метелкина очки. В них тот стал выглядеть как настоящий гимназист.
На роль Яшки-цыгана был приглашен Василий Васильев. В то время он вместе с тринадцатью братьями и сестрами жил в городе Вязники Владимирской области, учился в 9 классе, совмещая учебу с работой на ткацкой фабрике. Его близким приятелем был студент Щукинского училища Юрий Цурило. Тот услышал, что Кеосаян ищет талантливого цыганенка, и посоветовал посмотреть братьев Васильевых. Трех братьев (в том числе и Васю) пригласили на пробы.
На роль Яшки претендовало порядка восьми тысяч человек, причем не только юношей, но и девушек. Поэтому, приехав в Москву, братья особенно не надеялись на то, что возьмут кого-то из них. Но все получилось вопреки их сомнениям: едва они вернулись в свои Вязники, как одному из них – Васе пришла телеграмма из Москвы, что он утвержден на роль.
Актрису на роль сестры Даньки Ксанки Щусь нашли в спортзале. Четырнадцатилетняя Валя Курдюкова была кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. На одном из занятий к ней подошел неизвестный мужчина: «Не могли бы вы подъехать на «Мосфильм» попробовать себя в одной роли?» Прихватив для храбрости подругу, Валя приехала на киностудию. Там ее поставили рядом с Витей Косых, чтобы увидеть сходство – по фильму они должны были играть брата и сестру. Видимо, сходство было большим, поскольку ее утвердили практически сразу. Кроме того, Валя была очень спортивна, контактна и, главное, похожа на мальчишку.
Как только ребята были утверждены на роли, ими тут же занялись тренеры: их натаскивали в самбо, верховой езде, плавании, прыжках в воду и даже хождению по канату.
– Память о тех съемках у меня на всю жизнь на лице, – вспоминает Виктор… – В виде шрама. Помните эпизод, когда я, переодевшись казачком, прихожу на посиделки к бандитам? Пьяный возница на тачанке несется по улицам села, а на дороге сидят детишки. В одном из дублей я выскочил коням наперехват чуть раньше, чем следовало. Дышло ударило по лицу. Упал, по мне тачанка проехала. До сих пор помню, какая мертвая тишина повисла на площадке, а потом – голос Кеосаяна: «Проверьте, он там живой?» Рану на скуле зашили. Но шрам остался.
Картина снималась все лето 1966 года и к осени была практически готова. Премьера фильма состоялась 29 апреля 1967 года в Москве. Триумф был полный. Когда «неуловимые» после окончания сеанса вышли на сцену, толпа восторженных зрителей подняла их на руки.
Началось триумфальное шествие картины по Советскому Союзу (только за первые два месяца фильм посмотрело около 30 млн. зрителей, а всего за год он собрал 54,5 млн. зрителей). В огромной стране не было подростка, который не посмотрел бы «Неуловимых». Но были и такие, кто смотрел фильм по нескольку десятков раз. Как-то Вите Косых пришло письмо от девочки, которая писала, что к 50-летию Октябрьской революции (ноябрь 1967 года) посмотрела картину ровно 50 раз, то есть в среднем по 10 раз в месяц…
В Голливуде все участники создания подобного шедевра мгновенно стали бы миллионерами. Но Советский Союз не был Америкой. Четверка «мстителей» заработала фантастическую популярность, однако в денежном исчислении разбогатела ненамного.
Всей четверке подарили 9 томов собрания сочинений Конан Дойла. Что касается зарплаты за труд, то, согласно смете, за девять месяцев работы им начислили: В. Косых – 687 руб. 96 коп., М. Метелкину – 657 руб. 36 коп., В. Курдюковой – 687 руб. 36 коп., В. Васильеву – 718 руб.
СУДЬБЫ
Бешеная популярность, которую ребята честно заработали, выкладываясь на полную катушку, увы, мало помогла им в жизни. Из четверых только двое остались работать на кинематограф.
Михаил Метелкин (Валерка Мещеряков), окончив экономический факультет ВГИКа, предпочел работу на телевидении. Работал директором документальных картин в Главной редакции отдела информации АПН. Его режиссерским дебютом стал фильм «Заморозки имели место», в котором снималась целая плеяда звезд: Станислав Любшин, Валентина Титова, Виктор Проскурин, а также шахматист Анатолий Карпов.
Василий Васильев (Яшка-цыган) уже после съемок первой картины получил предложение играть в цыганском театре «Ромэн». Там он окончил и студию драматического актера. В 90-е годы Васильев обосновался в Твери, где стал заведовать культурным центром.
Валя Курдюкова (Ксанка Щусь) оказалась единственной из всей четверки, кто не связал свою жизнь с искусством. В 1970 году она поступила в цирковое училище, но проучилась недолго. Во время гастролей познакомилась с молодым певцом Борисом Сандуленко. Вскоре вышла за него замуж. В 1973 году у них родился сын, чуть позже и дочь. В кино Курдюкову не звали, а профессиональный спорт пришлось бросить. Одно время Валентина даже работала буфетчицей в издательстве «Правда».
Виктор Косых (Данька Щусь) после школы поступил во ВГИК и стал профессиональным актером. Однако «внепрофессиональная» жизнь актера, увы, не сложилась. Косых не удалось избежать частой участи «молодых, да ранних» – дружбы с зеленым змием. А несколько лет назад он едва не попал в тюрьму, въехав на своих «Жигулях» в летнее кафе. В результате трое мужчин получили травмы, один погиб на месте. Однако суд решил, что водитель иначе поступить не мог: не сверни он с трассы, могли бы пострадать пешеходы.
Артист Борис Сичкин исполнил за свою жизнь множество куплетов, но знаменитым его сделали две строчки:
Я – одессит! Я из Одессы!
Здрасьте!..
Эти куплеты пел в фильме «Неуловимые мстители» его герой – Буба Касторский.
В 1973 году его посадили в тюрьму по обвинению в том, что он получал за концерты больше денег, чем полагается. Через три года дело было закрыто за отсутствием состава преступления. После этого прокурор Тамбова повесился, написав, что знал о том, что это дело сфабриковано.
В 1979-м Сичкин с семьей уехал в Америку.
