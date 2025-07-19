Как кукла Барби пронесла через года моду пятидесятых

С самого своего появления в 1959 году кукла Барби стала не только самой популярной куклой в мире, но и источником вдохновения и предметом обожания многих девочек и женщин. Она обладает безупречной красотой, множеством нарядов и аксессуаров, а также богатой и интересной историей.
В 1945 году основатели компании Маttеl, Pyт Xэндлep и ее супруг Эллиoт, разработали и выпустили на рынок куклу по имени Бapби.Сама кукла представляла собой пластиковую фигурку высотой 28 сантиметров с волосами, собранными в хвост, и купальником черно-белого цвета. Магазины буквально были завалены покупателями, и иногда происходили травмы из-за переполненных витрин.
Первая кукла Барби /Фото:alpicool-russia.ru
Изначально Бapби представляла собой молодую женщину, гордую и независимую. Ее полное имя – Бapбapa Миллиceнт Рoбepтс, но для всех она стала просто Бapби (оно было в честь дочери Хэндлеров). Ее образ был новаторским и отличался от традиционных кукол, представлявших младенцев или детей. Идею создания куклы, которая была бы похожа на взрослого человека Pyт Xэндлep получила, наблюдая, за своей дочерью Барбарой, играющей с бумажными куклами.
Создатели куклы с детьми, в честь которых они названы /Фто5kulturologia.ru
Тогда на рынке не было игрушек, которые бы позволяли детям воспроизводить сцены из взрослой жизни и быта.легкомысленной блондинкой по имени Билд Лилли. Эта кукла также продавалась, но была предназначена для взрослой аудитории. Благодаря успеху Барби, создатели Лилли были обеспокоены, и компания Mattel купила права на немецкую куклу, что привело к ее снятию с производства. Но Барби - совсем другая история. Она представляет собой привлекательную девушку, мечтающую о браке.
Комиксы с Лили /Фото:historyhumanlife.com
Но почему Барби, Лилли и другие модные силуэты выглядят таким образом? Это было основано на тенденциях пятидесятых годов, когда женщины с мягкими светлыми волосами и преувеличенно женственными формами диктовали моду - талия должна быть узкой, ноги тонкими, а все остальное - пышным. Так появился феномен Мэрилин Монро, которая играла обольстительных красоток, созданных для яхт, вилл и бриллиантов.
Были и более вызывающие типажи, такие как Джейн Мансфилд и пин-ап модель Бетти Бросмер. Этот типаж соответствовал социальным ожиданиям послевоенной эпохи - ни спортивности, ни активности, только роскошь, прихоти, флирт, ранний брак и затем - уютный дом с очаровательными детьми. Потому и каждая девочка мечтала о Барби, чтобы потом стать владелицей красивого, роскошного домика.
Дом мечты /Фото:smolensk.podarki-market.ru
Барби стала воплощением моды, стиля и прекрасного в женщине. С самого начала своей карьеры Барби представляла различные профессии и роли в обществе, стимулируя маленьких девочек мечтать и стремиться к большему. Она была доктором, учительницей, спортсменкой, пилотом – любой ролью, в которой девочка могла представить себя.
Одна из самых значимых черт Барби – ее мода. Ее гардероб был всегда современным и стильным, отражая модные тренды разных эпох. Каждое платье или наряд Барби было аккуратно и с любовью создано. Многие девочки проводили часы, играясь с Барби, переодевая ее и создавая собственные модные образы.
Барби модница /Фото:aligid.ru
Кроме того, Барби также стала популярной героиней мультфильмов и фильмов. Ее истории захватывают не только детей, но и взрослых, и позволяют погрузиться в увлекательный мир приключений вместе с ней.
Одна из самых популярных разновидностей кукол Барби - классическая Барби. Смелая, красивая и всегда в тренде. Классическая Барби имеет длинные ноги, изящное тело и множество различных нарядов, позволяющих девочкам создавать самые разнообразные образы. Раньше Барби преимущественно выпускалась со светлыми волосами, хотя в изначальном варианте было создано две куклы - блондинка и брюнетка. на сегодняшний день, внешность у куклы бывает очень разнообразной.
Барби-Шакира /Фото:original-girlzworld.blogspot.com
Компания Mattel активно занимается созданием кукол Барби уже много лет. Но кроме этого, они также разработали несколько успешных мультфильмов с участием этой популярной куклы, которые пришлись по вкусу как детям, так и взрослым. Один из самых знаменитых мультфильмов под названием «Барби: Принцесса и нищенка» вышел в 2004 году. Главная героиня, Барби, играет роль принцессы, которая должна выйти замуж за принца. Однако в процессе сюжета она осознает, что истинная любовь не зависит от социального статуса или материальных благ.
Мультфильм Принцесса и нищенка /Фото5ru.wallpaper.mob.org
Но это не единственный мультфильм, связанный с миром Барби. Кроме него, были выпущены такие популярные фильмы как «Барби: Лебединое озеро», «Барби: Рапунцель», «Барби: Сказочная страна Мермедия», «Барби: Волшебство Пегаса», «Барби: В роли принцессы острова», «Барби: Щелкунчик» и множество других. Эти мультфильмы стали источником вдохновения для выпуска кукол с персонажами из них. Потому еще одной популярной разновидностью кукол Барби являются принцессы. Они приносят волшебство и мир в мир детства.
Барби русалочка /Фото:babiki.ru
Кроме того, существуют специальные коллекционные куклы Барби, которые создаются с учетом определенной тематики или вдохновлены конкретными личностями. Например, многие известные личности, такие как Мэрилин Монро, Аудрей Хепберн или Принцесса Диана, стали источником вдохновения для кукол Барби. Коллекционные куклы Барби имеют детально проработанные наряды и аксессуары, которые делают их по-настоящему уникальными и ценными. Куклы Барби также предлагают специальные серии, посвященные конкретным событиям или праздникам. Например, есть серии, посвященные Рождеству, Хэллоуину или Дню рождения.
Барби Хэллоуин /Фото:babiki.ru
Также стоит упомянуть и о бойфренде Барби - Кене. За всю свою историю существования, кукла Барби и Кен привлекали к себе внимание детей и взрослых.Они приручали домашних животных, находили новых друзей и становились заботливыми родителями.
У них появлялось много новой одежды и аксессуаров, они переезжали в роскошные кукольные коттеджи и наслаждались поездками на игрушечных велосипедах и автомобилях. Pyт Xэндлep, создательница обеих кукол, назвала и Keна в честь своего сына Кеннета. Покупатели смогли увидеть Keна на торжественной выставке игрушек в Америке 11 марта 1961 года, хотя Барби вышла в свет несколько лет раньше. Реклама по телевизору, в котором обе куклы принимали участие, появилась на экранах в том же году. Самый первый Keн был высоким брюнетом с голубыми глазами, чуть превышающим Барби в росте. Его наряд состоял из красных плавательных шорт и сандалий. Размер куклы был 30 сантиметров.
Барби и Кен /Фото:dzen.ru
Через несколько месяцев на рынок вышли Keн с темно-русыми и светло-русыми волосами, одетые в стиле кэжуал, так популярном в шестидесятые. Со временем образ Кена изменялся в соответствии с модными тенденциями того времени. В семидесятые романтика, классика, хиппи и панк стали весьма востребованными стилями, отраженными в гардеробе Keна - клеш-джинсы и клетчатые рубашки стали его обычными нарядами. У Keна также начали появляться длинные волосы, съемные усы и борода. В 1964 году он получил гибкие ноги, тем не менее его внешность оставалась прежней.
Кен с длинными волосами /Фото:mogur.ru
В последующие годы он примерял на себя разнообразные образы: спортсмена, рэпера, пловца, танцора, летчика, супермодели, продавца Koка-Koлы, гота. Всегда будучи рядом с Барби, Keн оставался ее верным спутником и другом.
Однако, важно отметить, что Барби всегда была символом стиля. Очень многие годы компания Маttel сотрудничала с известными модными брендами, такими как Dior, Burberry, Versaсе и Саlvin Klein.
Барби в одежде от Диор /Фото: mavink.com
За более чем 60 лет существования, Бapби остаётся наиболее распространенной и популярной куклой по всему миру. Она стала иконой стиля, символом силы и реализации мечтаний. Каждое поколение девочек находит в Бapби вдохновение и идеал красоты. А также оставляет след в сердцах многих и продолжает приносить радость и улыбки всем своим поклонникам.
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