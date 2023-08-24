Каноны женской попы: модные тенденции последних 10 тысяч лет

Женские ягодицы… всегда в моде!
Будем откровенны: женская попа всегда под прицелом мужских взглядов, будь то художник эпохи Ренессанса или совершенно посторонний индивид на улице. Но ни Микеланджело, ни наглый дядечка не догадываются о том, что каноны красоты женской попы диктуют вовсе не они, а История. В данном материале – обзор самых дурацких и самых разумных с эстетической точки зрения канонов ягодичной части в истории человечества.
1. Древний мир: гигантский идеал
Венеры Древнего мира: идеальные ягодицы.
Каноны красоты женских ягодиц всегда зависели от того, чего хочет от женщины общество в конкретный исторический период. Несколько тысяч лет до нашей эры (эпоха неолита), когда даже земледелие ещё не омрачало летнего периода предкам дачников, а кормили семью мужчины-охотники, от женщин требовалось лишь одно: рожать.
Жена сурового охотника должна быть монументальной.
Жизнь первобытных женщин состояла из двух бесконечно чередующихся периодов – вынашивание и вскармливание потомства. Следовательно, истинная вумен должна была иметь попу таких размеров, чтобы убийца мамонтов был уверен: пару десятков наследников жена произведёт на свет с лёгкостью. Сложно передвигаться? Меньше будет оставлять костёр без присмотра.
2. Древняя Греция: спасительный спорт
Афродита Книдская и Венера Милосская: попа на зависть.
К счастью, Греция – родина спортсменов и фитнес-тренеров – позволила женщине отойти от костра и уменьшить объём ягодиц до гармоничного состояния. Любители ходить в музей с сантиметровой лентой утверждают, что объём бёдер у Афродиты Книдской – 93 см, у Венеры Милосской – ровно столько же.
Афродита Каллипига: «ягодичный эталон» Античности.
Греки – настоящие «попа-эксперты». Есть легенда, согласно которой греческому крестьянину удалось выдать замуж обеих дочерей за братьев-богачей именно благодаря ягодичным прелестям девиц. Однажды сёстры затеяли спор, чья попа красивее, а прохожий, к которому обратились за экспертным заключением, так влюбился в попу старшей сестры, что даже заболел по возвращении в город. А вскоре и младший брат, съездив в качестве второго «эксперта» к девицам на выданье, влюбился, но уже в меньшенькую.
Ах, какое блаженство знать, что я совершенство...
Девицы, которых горожане назвали «прекраснозадыми», были настолько благодарны богам за свалившееся счастье, что на мужнины деньги построили храм в честь Афродиты. Статуя Афродиты – «хозяйки» храма – стала называться Каллипигой (καλλίπυγη) – «обладательницей красивого зада». Богиня любви, как видно, была и сама в восторге от своих ягодиц, поскольку, прикрыв обнажённое тело спереди, обернулась, чтобы рассмотреть отражение попы в воде.
3. Средневековье: бестелесная прелесть
Бёдра средневековой женщины должны свидетельствовать о соблюдении строгого поста.
Католическая церковь, контролировавшая в числе прочего частную жизнь европейцев, повлияла и на каноны женской привлекательности. Средневековые дамы (они же «сосуды диавола») с младенчества знали: для спасения души необходимо презирать тело. Кроме того, женская привлекательность расценивалась как дьявольское наваждение для сыновей Адама, поэтому высоко ценилась «бестелесность», отсутствие пышных форм и крутых изгибов.
Идеальные средневековые бёдра.
Плоские женщины уберегли мужчин от непристойных мыслей и Геенны огненной, а также ввели новую моду на попу – её отсутствие. Впрочем, любые женские ягодицы, по мнению средневековых служителей культа, настолько уродливы, что, обнажив их, можно даже отпугнуть дьявола.
4. Древняя Русь: пирогами попу не испортить
Так бери Станиславу: она сядет на всю лаву…
Русь православная, в отличие от европейцев-католиков, видела в женщине всё-таки сначала потенциальную мать и хозяйку. Худая баба (= «плохая, больная») – никчемная жена: разве ж с маленькой попой родишь богатыря? Перед свадьбой будущая свекровь имела право на «пограничный досмотр»: только убедившись, что девка дородная, мама жениха давала добро на брак. Но на всякий случай родители невесты могли облачить кровиночку в 5–10 юбок: выдающаяся псевдопопа убеждала гостей и жениха в том, что товар годный.
5. Новое время: больше жизни!
Идеальная женщина глазами Рембрандта...
Эпоха Ренессанса вернула женщинам право любоваться собой. Идеал средневековья – бледная и отощавшая от постов и молитв дама – был разрушен: отныне в моде полные жизни (и просто полные), цветущие, роскошные женщины. Рембрандт, Рубенс и многие другие художники Нового времени запечатлели на полотнах новый канон женской попы, открыто демонстрирующей: обладательнице не чужды и земные радости.
Попы рубенсовских женщин – эталон Нового времени.
Пожалуй, именно в это время красота женских ягодиц в наибольшей степени вызывает недоумение: пресловутый «целлюлит» даже приветствовался, будучи показателем достатка и роскошной жизни.
6. 19 век: наращивание попы бантом
Корсет: тяжело дышать, зато попа аппетитная.
19 век лишь упрочил стремление дам к тотальной женственности. Эффект пышной попы достигался за счёт немудрёных уловок: сзади на юбку прикрепляли внушительных размеров банты. Поскольку корсет мог уменьшить объём талии вплоть до 40 см, ягодицы выглядели ещё монументальнее.
Турнюр: красота и немного трэша...
К концу века в моду вошли юбки с турнюром – подушечкой, крепившейся сзади под юбку. Попа «карнизиком» часто становилась объектом шуток и карикатур – и тем не менее оставалась в тренде...
Эволюция по Дарвину-Кряку…
7. 20 век и наши дни: Твигги VS Кардашьян…
В начале 20 века «ягодичная мода» раскололась на два лагеря…
В 20 веке модные каноны женских ягодиц менялись едва ли не каждое десятилетие. Закономерно, что если перед мировыми войнами мода предписывала дамам иметь компактный «тыл» (и здесь в качестве виновников следует упомянуть томных декадентов и боевых суфражисток-феминисток, отвоевавших у мужчин право на брюки), то после голодных военных лет худоба вызывает неприятные ассоциации и канон женской попы вновь меняется, требуя мягких округлостей. Как уже отмечалось в одном из материалов на Novate.ru, после Второй мировой войны женщины особенно остро ощущали потребность наряжаться и нравиться мужскому полу.
После голодных военных лет мода на женственную попу на время вернулась.
Подиумная мода 1960-х вновь изменила представления об идеальных ягодицах.
В 1960-е годы подиумная мода навязывает женщинам худобу: «беспопая» хрупкая Твигги побуждает обычных женщин считать округлые ягодицы неформатом. Моду на мужские формы (узкий таз и минимум жировой прослойки) поддержали и феминистски настроенные дамы. Использование изображения пышных ягодиц (в кино, музыкальных клипах, рекламных продуктах) как средства привлечения мужской аудитории было объявлено сексизмом, диктатом стандартов в угоду мужским фантазиям. Имея андрогинную попу, гораздо легче не стать объектом сальных взглядов...
Медиа-персонам полагается иметь пышный вид.
Впрочем, далеко не всех взволновала проблема сексизма, и аппетитная попа «карнизиком» стала модным стандартом. Только ленивый не слышал о застрахованных на миллионы долларов ягодицах Дженнифер Лопес или ягодичных имплантах Ким Кардашьян.
В заключение остаётся лишь вспомнить о такой модной тенденции 21 века, как боди-позитив. Попы всякие нужны. Попы всякие важны.
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