Как говорят рыбаки: «любишь рыбку кушать — люби и чешую чистить».

Вроде бы, что тут сложного? Почистил рыбку, пожарил и скушал. Но так говорят обычно те, кто с чисткой рыбы ни разу не сталкивался.





Например, ерша или окуня так просто не почистить. Придется попотеть.

Во-первых, у этой рыбешки чешуя «крепкая». А во-вторых, на теле дополнительно присутствует слизь, которая усложняет процесс чистки.



Как «нейтрализовать» слизь?

Чем почистить рыбу от чешуи

Процесс изготовления приспособления для чистки рыбы

Прежде чем приступать к очистке свежей рыбы от чешуи, необходимо будет сначала избавиться от слизи на ее теле.Конечно, она присутствует не у всех рыб, но если вы будете чистить ерша, линя или окуня, то эти рекомендации лишними точно не будут.Самый простой способ нейтрализовать слизь — нагрейте воду до 50-60 градусов, и положите в нее рыбу на 20-30 секунд. После этого сразу переложите ее в емкость с холодной водой.В зависимости от того, как вы будет держать рыбу, надо посыпать голову или хвост крупной солью — так рука не будет соскальзывать.Традиционно для этой цели используется столовый нож. А некоторые хозяйки используют для этой цели терку — тоже неплохой вариант.В этой статье мы расскажем, как сделать еще один инструмент для чистки рыбы от чешуи.Сделать его под силу каждому.За основу самоделки будем использовать деревянную лопатку. Желательно найти старую.Если старой деревянной лопатки нет — ничего страшного. Можно вырезать ее лобзиком из куска доски. Фанеру лучше не использовать.Первым делом на рабочей части деревянной лопатки с помощью линейки и карандаша необходимо будет сделать разметку в виде сетки.После этого по углам получившихся квадратиков забиваем гвозди.Обратите внимание: концы гвоздей должны выступать примерно на 1-1,5 см. Не надо использовать ржавые или «масляные» гвозди.Совет мастера: вместо гвоздей можно закрутить в деревянную лопатку саморезы по дереву.Подробно о том, как быстро почистить свежую рыбу от чешуи с помощью самодельного приспособления, можно посмотреть на видео ниже.