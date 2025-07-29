Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Популярные спортсмены – в том числе и те, что сделали себе имя в Инстаграме, размещая свои программы тренировок и питания – решили сообща создать проект, посвященный здоровому образу жизни. В разных достопримечательностях Лондона и Нью-Йорка спортсмены выполняют сложные асаны из йоги, поражая воображение своей физической подготовкой.

Фотограф Кристина Каштанова снимала не только спортсменов, выполняющих асаны , но и их уникальные движения в танцах.Фото: на фоне Лондонского глазаТауэрский мост, Лондон . Вестминстерский дворец, Лондон.В лондонском метро. Йога на фоне Всемирного торгового центра 1 в Нью-Йорке.Мост Джорджа Вашингтона, Нью-Йорк.Бруклинский мост, Нью-Йорк.В метро Нью-Йорка.Йога в поезде метро в Лондоне.Брайтон-Бич, Нью-Йорк. Перед знаменитым лондонским даблдекером.Йога на крыше одного из зданий Лондона . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)