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Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Популярные спортсмены – в том числе и те, что сделали себе имя в Инстаграме, размещая свои программы тренировок и питания – решили сообща создать проект, посвященный здоровому образу жизни. В разных достопримечательностях Лондона и Нью-Йорка спортсмены выполняют сложные асаны из йоги, поражая воображение своей физической подготовкой.



Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Фотограф Кристина Каштанова снимала не только спортсменов, выполняющих асаны, но и их уникальные движения в танцах.
Фото: на фоне Лондонского глаза

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Тауэрский мост, Лондон.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Вестминстерский дворец, Лондон.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

В лондонском метро.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Йога на фоне Всемирного торгового центра 1 в Нью-Йорке.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Мост Джорджа Вашингтона, Нью-Йорк.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Бруклинский мост, Нью-Йорк.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

В метро Нью-Йорка.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Йога в поезде метро в Лондоне.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Брайтон-Бич, Нью-Йорк.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Перед знаменитым лондонским даблдекером.

Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Йога на крыше одного из зданий Лондона.

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Кристина Каштанова
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