Популярные спортсмены занимаются йогой на фоне знаменитых достопримечательностей

Популярные спортсмены – в том числе и те, что сделали себе имя в Инстаграме, размещая свои программы тренировок и питания – решили сообща создать проект, посвященный здоровому образу жизни. В разных достопримечательностях Лондона и Нью-Йорка спортсмены выполняют сложные асаны из йоги, поражая воображение своей физической подготовкой.
Фотограф Кристина Каштанова снимала не только спортсменов, выполняющих асаны, но и их уникальные движения в танцах.
Фото: на фоне Лондонского глаза
Тауэрский мост, Лондон.
Вестминстерский дворец, Лондон.
В лондонском метро.
Йога на фоне Всемирного торгового центра 1 в Нью-Йорке.
Мост Джорджа Вашингтона, Нью-Йорк.
Бруклинский мост, Нью-Йорк.
В метро Нью-Йорка.
Йога в поезде метро в Лондоне.
Брайтон-Бич, Нью-Йорк.
Перед знаменитым лондонским даблдекером.
Йога на крыше одного из зданий Лондона.
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