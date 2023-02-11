20 райских уголков Земли, которые встретят вас кристально чистыми водами

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9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Водоём Blue Spring в Путаруру, Новая Зеландия, считается одним из самых чистых на Земле. В этом году правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание в водоёме, но его красотой по-прежнему можно насладиться со смотровой площадки.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Слон плавает в водах Бенгальского залива у берегов острова Хейвлок, Индия.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Таяние айсбергов в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун в Исландии.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Горная река Верзаска в швейцарском кантоне Тичино.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Дайвер в подводной расщелине в Национальном парке Piccaninnie Ponds в Австралии.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Курорт класса люкс Azura на частном острове Бенгуера в Мозамбике привлекает туристов со всего мира кристально чистым бирюзовым водами океана.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Необитаемый остров Кокос в Коста-Рике – излюбленное место даверов. Нетрудно догадаться, почему.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Пляж Стар Бич в Эль Нидо, Филиппины.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

«Город скатов» («Stingray City») – одна из самых известных достопримечательностей Каймановых Островов. Это единственное место на земле, где можно поплавать со скатами в дикой природе.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Национальный парк The Baths на острове Верджин-Горда в Карибском море, Британские Виргинские острова.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Длиннохвостая лодка у берегов острова Ко-Крадан в Андаманском море в провинции Транг в Таиланде.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Озеро Пейто в Национальном парке Банф в Канадских Скалистых горах. Бирюзовый цвет воде придаёт горная ледниковая мука, которую несут с собой ледники, питающие озеро.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Курорт Moorea Lagoon Resort во Французской Полинезии.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»
Архипелаг Сан Блас в Панаме, состоящий из 365 островов.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Острова и рифы в Национальном парке Вакатоби в Индонезии.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Залив Майя. Архипелаг Пхипхи, Таиланд.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Лампедуза – крупнейший из Пелагских островов в Италии.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Пляж Agiofili в окрестностях Василики на острове Лефкада в Греции.

9 инопланетных пейзажей Англии, которые прекрасно бы вписались во Вселенную «Звёздного пути»

Пьяноса – остров в Средиземном море в составе Тосканского архипелага, который когда-то исполнял роль тюрьмы строгого режима.

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