20 райских уголков Земли, которые встретят вас кристально чистыми водами

Бурная хозяйственная деятельность человека оставляет природе мало шансов, но, к счастью, на Земле всё ещё остаются места, сохранившие свою первозданную чистоту и красоту.







Океанический бассейн То-Суа глубиной 30 метров на вулканическом острове Уполу в Самоа. В кристально чистые воды грота можно нырнуть с платформы, на которую можно попасть, спустившись по лестнице.







Водоём Blue Spring в Путаруру, Новая Зеландия, считается одним из самых чистых на Земле. В этом году правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание в водоёме, но его красотой по-прежнему можно насладиться со смотровой площадки.







Слон плавает в водах Бенгальского залива у берегов острова Хейвлок, Индия.







Таяние айсбергов в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун в Исландии.







Горная река Верзаска в швейцарском кантоне Тичино.







Дайвер в подводной расщелине в Национальном парке Piccaninnie Ponds в Австралии.







Курорт класса люкс Azura на частном острове Бенгуера в Мозамбике привлекает туристов со всего мира кристально чистым бирюзовым водами океана.







Необитаемый остров Кокос в Коста-Рике – излюбленное место даверов. Нетрудно догадаться, почему.







Пляж Стар Бич в Эль Нидо, Филиппины.







«Город скатов» («Stingray City») – одна из самых известных достопримечательностей Каймановых Островов. Это единственное место на земле, где можно поплавать со скатами в дикой природе.







Национальный парк The Baths на острове Верджин-Горда в Карибском море, Британские Виргинские острова.







Длиннохвостая лодка у берегов острова Ко-Крадан в Андаманском море в провинции Транг в Таиланде.







Озеро Пейто в Национальном парке Банф в Канадских Скалистых горах. Бирюзовый цвет воде придаёт горная ледниковая мука, которую несут с собой ледники, питающие озеро.







Курорт Moorea Lagoon Resort во Французской Полинезии.





Архипелаг Сан Блас в Панаме, состоящий из 365 островов.







Острова и рифы в Национальном парке Вакатоби в Индонезии.







Залив Майя. Архипелаг Пхипхи, Таиланд.







Лампедуза – крупнейший из Пелагских островов в Италии.







Пляж Agiofili в окрестностях Василики на острове Лефкада в Греции.







Пьяноса – остров в Средиземном море в составе Тосканского архипелага, который когда-то исполнял роль тюрьмы строгого режима.



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