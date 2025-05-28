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Почему в СССР детям запрещали писать левой рукой


Советский детский сад/ фото: forbes.ru, Pinterest.com

Советский детский сад/ фото: forbes.ru, Pinterest.com

 

Сейчас быть левшой — это нормальное явление, а вот еще в СССР леворуких считали не такими как все и даже с отклонением. Их наказывали и привязывали левую руку за спиной. Однако это началось еще раньше. У древних славян левша считался учеником темных сил … Но почему в обществе леворукость совсем не ценилась?


1. Правшой быть лучше


Девочка-левша/ фото: kirova47.ru

Девочка-левша/ фото: kirova47.ru

 

Во времена Советского Союза мамы и бабушки приучали у своих малышей правую руку быть лидирующей — она должна держать ложку, ножницы и карандаши. А если ребенок так и норовил взять предмет в левую руку, то его обязательно перекладывали в правую руку. За леворукими следили и в обществе. Самим первым местом, где переучивали левшей был детский сад. Нянечки перекладывали ложку в правую руку малышам во время обеда, а карандаши — во время рисования. Ребенок к школе должен был полностью переучиться и стать праворуким, но если процесс затянулся, то в школе школьников-левшей ждали большие неприятности...

2. Не та рука!



Советский учитель и ученица/ фото: life.ru

Советский учитель и ученица/ фото: life.ru

 

Если в советскую школу поступал первоклассник-левша, то его обязательно нужно было переучить. Переучивание было нормальной практикой, которая была распространена по всем регионам. Основной метод заключался в том, чтобы ребенка научить работать правой рукой. Методы переучивания зависели от терпения и заинтересованности учителя. Некоторые педагоги относились с пониманием и переучивали детей без психологического давления.

Но были и другие преподаватели, которые могли позорить и стыдить леворуких.
Бытуем мнение, что были и такие учителя, которые поднимали руку, а точнее указку на ребенка. Они могли ударить ей по левой руке во время письма или завязать левую руку за спиной, перебинтовать ладошку или надеть варежку. Преподаватели считали, что таким способом они проявляют заботу о будущем ребенка. Советская практика по переучиванию левшей существовала до 80-х годов, а затем было принято решение ее отменить. Однако учителя еще несколько лет заставляли детей писать правой рукой.

3. Леворукость — не дурная привычка


Левша/ фото: Pinterest.com

Левша/ фото: Pinterest.com

 

Если ребенок стал леворуким, то это не его прихоть, а результат работы головного мозга. Это его индивидуальная особенность, которая может передаваться по наследству и определяется генетически. Левая рука становится доминирующей, если у малыша преобладает правое полушарие. Считается, что эта особенность наследуется от родителей через одно поколение. У мамы левши часто рождаются детки леворукими. Если верить статистике ВОЗ, то 10% населения Земли рождаются с преобладанием правого полушария головного мозга.

4. Почему левшей не принимали и обязательно переучивали в СССР


Советская армия/ фото: culture.ru

Советская армия/ фото: culture.ru

 

Поскольку на всей планете правшей насчитывается около 90%, то окружающий мир адаптирован под них — инструменты, предметы, канцелярия, техника созданы для использования лишь правой руки. Даже в военной промышленности выпускается оружие для праворуких. Если левша возьмет в руки автомат, то во время стрельбы гильзы будут лететь прямо в лицо. В этом заключался главный смысл — все в обществе сделано под правую руку!

5. Историческая сводка


Сказ Лескова/ фото: culture.ru

Сказ Лескова/ фото: culture.ru

 

А вот ученые считают, что переучивание левшей началось задолго до появления Советского Союза. Первое исправление датируется 19 веком. В то время леворукость считалось отклонением и таких детей называли «бездарями». А древние славяне вообще считали левшей владельцами темных сил. Якобы они служат темным Богам. Праворукие их избегали и боялись. Не обошлось и без знаменитых людей, которые негативно относились к леворуким. Так, Петр I составил указ, в котором говорилось о том, что левша не может быть свидетелем в суде, поскольку он является не надежным человеком. А в сказе «Левша» Николая Лескова император сначала считает, что главный герой испортил заводную блоху. С леворуким работником общаются как с настоящим преступником...

6. Умелые леворукие


Александр Пушкин/ фото: culture.ru

Александр Пушкин/ фото: culture.ru

 

Однако некоторые знаменитые люди все же смогли доказать полезность левой руки. Леонардо да Винчи, Чарли Чаплин, Александр Пушкин, Наполеон и Альберт Эйнштейн были леворукими. Они показали свою полезность обществу вопреки всем поверьям относительно левой руки. Более того, леворукость дает преимущества в разных видах спорта, которые требуют большой скорости движения: теннис, бокс, борьба. Также считается, что у левши лучше развито художественное и креативное мышление. Это связано с более развитым правым полушарием. Именно поэтому среди музыкантов, художников и писателей много левшей.

7. Современное отношение


Школьница/ фото: hi-tech.mail.ru

Школьница/ фото: hi-tech.mail.ru

 

Многие психологи считают, что переучить леворуких невозможно, можно только научить их работать правой рукой. В результате получится человек с амбидекстрией — выработанным во время тренировки развитием двух рук. В современном обществе к леворукости стали относится нормально. Теперь родители могу сохранить индивидуальность ребенка или переучить, чтобы ему было проще жить в обществе. Тем не менее в рунете можно найти много позитивных отзывов от советских левшей, которых вовремя переучили. Теперь они могут владеть двумя руками!

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