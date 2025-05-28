Почему в СССР детям запрещали писать левой рукой

Советский детский сад/ фото: forbes.ru, Pinterest.com
Сейчас быть левшой — это нормальное явление, а вот еще в СССР леворуких считали не такими как все и даже с отклонением. Их наказывали и привязывали левую руку за спиной. Однако это началось еще раньше. У древних славян левша считался учеником темных сил … Но почему в обществе леворукость совсем не ценилась?
1. Правшой быть лучше
Девочка-левша/ фото: kirova47.ru
Во времена Советского Союза мамы и бабушки приучали у своих малышей правую руку быть лидирующей — она должна держать ложку, ножницы и карандаши. А если ребенок так и норовил взять предмет в левую руку, то его обязательно перекладывали в правую руку. За леворукими следили и в обществе. Самим первым местом, где переучивали левшей был детский сад. Нянечки перекладывали ложку в правую руку малышам во время обеда, а карандаши — во время рисования. Ребенок к школе должен был полностью переучиться и стать праворуким, но если процесс затянулся, то в школе школьников-левшей ждали большие неприятности...
2. Не та рука!
Советский учитель и ученица/ фото: life.ru
Если в советскую школу поступал первоклассник-левша, то его обязательно нужно было переучить. Переучивание было нормальной практикой, которая была распространена по всем регионам. Основной метод заключался в том, чтобы ребенка научить работать правой рукой. Методы переучивания зависели от терпения и заинтересованности учителя. Некоторые педагоги относились с пониманием и переучивали детей без психологического давления.
Но были и другие преподаватели, которые могли позорить и стыдить леворуких.
3. Леворукость — не дурная привычка
Левша/ фото: Pinterest.com
Если ребенок стал леворуким, то это не его прихоть, а результат работы головного мозга. Это его индивидуальная особенность, которая может передаваться по наследству и определяется генетически. Левая рука становится доминирующей, если у малыша преобладает правое полушарие. Считается, что эта особенность наследуется от родителей через одно поколение. У мамы левши часто рождаются детки леворукими. Если верить статистике ВОЗ, то 10% населения Земли рождаются с преобладанием правого полушария головного мозга.
4. Почему левшей не принимали и обязательно переучивали в СССР
Советская армия/ фото: culture.ru
Поскольку на всей планете правшей насчитывается около 90%, то окружающий мир адаптирован под них — инструменты, предметы, канцелярия, техника созданы для использования лишь правой руки. Даже в военной промышленности выпускается оружие для праворуких. Если левша возьмет в руки автомат, то во время стрельбы гильзы будут лететь прямо в лицо. В этом заключался главный смысл — все в обществе сделано под правую руку!
5. Историческая сводка
Сказ Лескова/ фото: culture.ru
А вот ученые считают, что переучивание левшей началось задолго до появления Советского Союза. Первое исправление датируется 19 веком. В то время леворукость считалось отклонением и таких детей называли «бездарями». А древние славяне вообще считали левшей владельцами темных сил. Якобы они служат темным Богам. Праворукие их избегали и боялись. Не обошлось и без знаменитых людей, которые негативно относились к леворуким. Так, Петр I составил указ, в котором говорилось о том, что левша не может быть свидетелем в суде, поскольку он является не надежным человеком. А в сказе «Левша» Николая Лескова император сначала считает, что главный герой испортил заводную блоху. С леворуким работником общаются как с настоящим преступником...
6. Умелые леворукие
Александр Пушкин/ фото: culture.ru
Однако некоторые знаменитые люди все же смогли доказать полезность левой руки. Леонардо да Винчи, Чарли Чаплин, Александр Пушкин, Наполеон и Альберт Эйнштейн были леворукими. Они показали свою полезность обществу вопреки всем поверьям относительно левой руки. Более того, леворукость дает преимущества в разных видах спорта, которые требуют большой скорости движения: теннис, бокс, борьба. Также считается, что у левши лучше развито художественное и креативное мышление. Это связано с более развитым правым полушарием. Именно поэтому среди музыкантов, художников и писателей много левшей.
7. Современное отношение
Школьница/ фото: hi-tech.mail.ru
Многие психологи считают, что переучить леворуких невозможно, можно только научить их работать правой рукой. В результате получится человек с амбидекстрией — выработанным во время тренировки развитием двух рук. В современном обществе к леворукости стали относится нормально. Теперь родители могу сохранить индивидуальность ребенка или переучить, чтобы ему было проще жить в обществе. Тем не менее в рунете можно найти много позитивных отзывов от советских левшей, которых вовремя переучили. Теперь они могут владеть двумя руками!
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