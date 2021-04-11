Современные традиции родом из СССР

Мы привыкли, что обряды — это что-то древнее, языческое, например празднование Масленицы. Но на самом деле чуть ли не большинство современных российских традиций возникли во времена СССР.









Ода колбасе

Шуба как сословная метка

До свиданья, школа!

Ах, эта свадьба

Новогодний праздник желудка