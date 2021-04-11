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Современные традиции родом из СССР

Мы привыкли, что обряды — это что-то древнее, языческое, например празднование Масленицы. Но на самом деле чуть ли не большинство современных российских традиций возникли во времена СССР.

Современные традиции родом из СССР

Ода колбасе


Современные традиции родом из СССР

Пожалуй, ни в одной стране мира продукт питания не становился эквивалентом счастья и жизненного успеха. А в СССР становился — колбаса. По утрам — докторская и любительская, в праздники — копченая. Именно за ней выстраивались и самые длинные очереди. Колбаса в холодильнике — признак статуса. Между прочим, до сих пор в эмигрантской среде докторскую колбасу называют одним из самых любимых продуктов, именно по ней скучают.

Предыстория же появления докторской была такова. В 1930-е годы (как, впрочем, и потом) в стране был дефицит мяса, поэтому тогдашний нарком пищевой промышленности Анастас Микоян взял курс на изготовление колбасы, в которую можно добавлять еще «что-то». Впрочем, в первую докторскую колбасу не добавляли ничего, кроме мяса. Она предназначалась для «больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма», поэтому мясо в колбасе было отборным.

Колбаса была стратегическим продуктом и даже орудием манипуляции массами. Некоторые считают, что при помощи качественной колбасы советские власти «отвлекали» внимание от тотального дефицита других продуктов.

Шуба как сословная метка


Современные традиции родом из СССР

В веках сложилось, что шуба для нашего человека всегда была чем-то большим, чем просто предмет одежды. Еще в дореволюционные времена она наглядно демонстрировала статус ее обладателя: боярин али холоп. Ничего не изменилось во времена СССР — шуба осталась атрибутом элиты, к которой так хотела принадлежать Эллочка-людоедка со своим мексиканским тушканом.

Взять ее было практически неоткуда: в 1930-е в комиссионках распродавали только остатки былой буржуйской роскоши, которую позволить себе могли, пожалуй, только столичные жительницы; магазины с новыми шубами не открывались. Война уравняла или почти уравняла всех. Возрождение случилось к 1960-м. Пока на Западе Бриджит Бардо протестует против убийства животных, в СССР входят в моду каракуль и норка. Предел мечтаний простых людей — цигейковая шубка. Еще бы — в 1970-е норковая шуба стоила как автомобиль «Жигули» (порядка 5500 руб.), а каракуль — 2500 руб. На цигейковую шубу и то приходилось копить как на отпуск. Она стоила от 700 до 1000 руб. (средняя зарплата на начало 1980-х годах равнялась около 165 руб.).

Ситуация не сильно изменилась и сейчас: шуба — это красиво, тепло, а главное, статусно. В Европе же, несмотря на красоту и легкость современных шуб, они не очень популярны: причиной влияние «зеленых» да, пожалуй, теплый европейский климат.

До свиданья, школа!


Современные традиции родом из СССР

С окончанием школы связано два праздника: выпускной вечер и последний звонок. Первый проводится и в других странах (например, в США), а вот второй — придумка исключительно советская. В других странах последние звонки тоже есть, но отмечают их куда более скромно (в Аргентине, скажем, выпускников встречают брызгами кетчупа, сиропа или йогурта, но и только).

Говорят, что предтечами советских последних звонков были аналогичные торжества в детских коммунах 1920–1930-х годов (знаменитый опыт педагога Антона Макаренко, когда из детей-беспризорников пытались вырастить советского человека будущего, который будет беззаветно любить труд и служить Родине).

Потом, ближе к 1970-м годам, было указание сверху: провожать выпускников торжественно, с линейкой, в праздничной школьной форме (у девочек — белый фартук, такого же цвета банты и гольфы, у мальчиков — строгий костюм и белая рубашка), дарить подарки учителям (во времена СССР это обычно были книги и канцелярия). Еще позже придумали прикалывать к костюму маленький колокольчик (символ школьного звонка), а несколько лет назад к нему добавился и обычай повязывать ленту с надписью «Выпускник».

Откуда появилась традиция отмечать выпускной в девятом классе, начальной школе и даже в детском саду, задаривая учителей и воспитателей отнюдь не дешевыми подарками, — точно не известно. Впрочем, праздновать окончание или начало какого-либо жизненного этапа у славян в крови: от окончания сенокоса до возведения крыши дома, Масленицы и рождения ребенка. Есть также мнение, что выпускной в детском саду появился в переходные 1990-е, когда число дошкольных учреждений сократилось и повышенные знаки внимания персоналу оставшихся стали добровольно-принудительной частью благодарности от счастливых родителей.

Ах, эта свадьба


Современные традиции родом из СССР

Один из главных и обязательных моментов почти любого торжественного городского бракосочетания в нашей стране — посещение мемориалов воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Откуда взялся обычай? По мнению фольклористов, его корни лежат в христианской свадебной традиции посещать могилы предков (после революции эти обряды были десакрализированы и, по сути, запрещены).

Ритуал возник стихийно в 1960-е годы, когда выросли и начали вступать в брак представители первого поколения ветеранов ВОВ. Одновременно с этим стал сходить на нет и «культурный импульс» Октябрьского переворота, захотелось не только верить в светлое будущее, но и искать какие-то другие смыслы (как сегодня некоторые ищут «потерянные смыслы» в возрождении славянских традиций). Чтобы не началось стихийное возрождение старых дореволюционных свадебных обрядов, правительство придумывает и внедряет свои. В конце 1960-х строятся дворцы бракосочетаний (до этого браки заключались в скромных отделах ЗАГС), разрабатывается процедура торжественной регистрации и, наконец, входит в применение привычная нам «ритуальная» одежда — черный строгий костюм жениха и белое платье с фатой у невесты.

Новогодний праздник желудка


Современные традиции родом из СССР

До 1930-х годов страна самых счастливых рабочих была одной из самых бедных в мире. Со временем дела пошли лучше, но ни о каком новогоднем пиршестве речи не шло: не было ни оливье, ни салата «Мимоза» — ведь не было основных ингредиентов. Традиционными блюдами новогоднего стола были студень и холодец.

Ближе к 1940-м годам ситуация начинает меняться. 1936 год ознаменован началом производства докторской колбасы (один из основных компонентов советской версии оливье*), а после войны начинает развиваться и рыбное хозяйство (главный ингредиент «Мимозы»).

Начиная примерно с 1950-х и далее на новогодний стол старались выставить все то, что люди не могли себе позволить в течение года. Новый год стал показательным мероприятием, к которому готовились со всей ответственностью: месяцами гонялись за продуктами, копили рецепты, целый день 31 декабря резали сложные салаты. Так у новогодних блюд появилась и еще одна традиционная черта — многокомпонентность.

А вот привычка собираться большими компаниями имеет чисто практические корни — одна семья редко могла себе позволить такой обильный стол (в 1960-е он стоил порядка 100 руб.).

Прим. Вообще, рецепт оливье придумал французский повар Люсьен Оливье, который кормил богатых купцов в дореволюционной России (тогда ингредиенты для салатов еще не были в дефиците). Изначально составляющие салата подавались в виде некой нарезки, к которой прилагался соус провансаль. Но неискушенные русские купцы быстро смешивали все вместе. Французский повар сначала ругался, а потом подумал: почему бы и нет? Так и появился оливье. Вернее, его прародитель. Во времена СССР рябчиков, понятное дело, заменили сначала на курицу, а потом на докторскую колбасу, каперсы — на зеленый горошек, красные раковые шейки — на морковь.

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