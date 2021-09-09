Из истории арбалета

Про арбалет создано множество дискуссий, статей, книг и исследований – исторических и не очень. С этим оружием связано огромное число легенд, правдивых и выдуманных. Мы попытаемся внести немного ясности во всю эту неразбериху, вычленить из массы данных истину. Если у кого-то есть более достоверная информация, делитесь.
Происхождение
Одно из самых ранних упоминаний подобного арбалету механизма, баллисты, можно найти в Библии. Однако использовали арбалеты еще ранее – в Восточной Азии. Древнейший экземпляр относится примерно к пятому веку до нашей эры. Его производили в Китае довольно большими партиями – для собственных войск, а также для иностранных наемников.
Столь популярным арбалет был благодаря его стоимости, а также скорости обучения солдат использованию этого оружия. Например, значительно позже, в Англии к подготовке лучников приступали с раннего детства: дабы натренировать меткость и мышцы спины. Здесь даже любили поговаривать: «хочешь выучить лучника – начинай с его дедушки». Конечно, это совсем другая эпоха. Однако сравнение лука с арбалетом достаточно показательно.
Ведь арбалетчик может выучиться в реально короткие сроки. Ему не нужно тренировать очень уж крепкие мышцы: ведь рычаги со стременем. Любопытно также, что арбалеты почти неизменно отдавали в некий вид аренды на срок службы знати. Арендная плата при этом была относительно невысока. Нанимать и мобилизовать подобные войска можно было просто и быстро.
Плюсы и минусы арбалета
Естественно, у этого оружия, как и у всякого иного, есть весомые недостатки. Во-первых, речь идет о времени, для натяжения тетивы или коровьей, бычьей кожи в случае тысячефунтовой модели. Велики цены как на арбалет, так и на инструмент, натягивающий тетиву.
В плохую погоду мощность теряется достаточно быстро, поскольку тетива, как и кожа, растягивается. Арбалетчики были вынуждены таскать сразу несколько тетив под шапелью для обеспечения натяжения. А ведь и сам арбалет достаточно тяжел.
Арбалетный болт быстро теряет ударную силу на дистанции, поскольку масса его мала. Стрелок уязвим для ответного огня, поскольку для того, чтобы натянуть стрелу, нужно много времени – безо всякого естественного укрытия.
Однако есть у данного оружия и плюсы. На малых дистанциях его пробивная способность велика. Чтобы убить противника, не требуется пробивать латы. Да это и нереально, в случае если качество лат среднее или выше среднего. Даже ежели сила натяжения превышает тысячу фунтов.
Стрелять можно из любого положения, а не только сидя. На учебу, как уже говорилось, не требуется много времени. Пользоваться же этим оружием может человек любого телосложения. Ведь существуют рычаги, а также иные механизмы, натягивающие тетиву. На коротких расстояниях болт летит на приличной скорости.
Популярнейшие мифы
Знать терпеть не могла арбалеты – а заодно и их хозяев
Возможно – но до тех пор, пока сама не испытывала их друг против друга, причем довольно эффективно. Со временем даже оплата за их службу превысила расценки лучников. Известны случаи, когда только за участие в турнире платили очень даже неплохо: 157 фунтов при ежедневной оплате по восемь пенсов на человека.
В средние века католическая церковь воспрещала использовать арбалеты во внутри
христианских войнах
Это – правда лишь отчасти. Сейчас по идее запрещены и луки, у которых сила натяжения составляет сотню фунтов. Решение это принял Папа Иннокентий II еще в 1139 году. На него давила знать, поскольку это устройство было опасно для рыцарей, которых кольчуга уже не могла спасти от болтов. Как поговаривают, арбалеты были запрещены, поскольку рядовой пейзанин, практиковавший стрельбу в течение одного дня, мог покалечить и смертельно ранить рыцаря. А ведь последний обучался калечить и ранить всю свою жизнь.
Речь идет о первой половине двенадцатого столетия, когда новая разработка по названием «бригандина» еще только создавалась. Так что арбалет еще наводил на рыцарей настоящий ужас. Не забывайте и о людях, подчиненных вассалам и рыцарям. В течение всех средних веков войны выигрывались преимущественно пейзанами, которых поддерживали конные войска. Естественно, деньгами на дорогие в те времена кольчугу с латами эти бедолаги не располагали. Как итог – значительная смертность от этого жуткого орудия, что не могло не раздражать рыцарей.
В итоге слуги божьи плевали на собственные же былые возмущения, используя это же оружие против как неверных, так и иных подчиненных врагов того или иного землевладельца. Особенно же плевала на мнения церкви знать. Она нанимала арбалетчиков, дабы творить с собственными противниками на поле боя невероятные вещи.
В средневековье арбалет являлся передовым оружием
Это утверждение скорее применимо к Китаю пятого века еще до нашей эры. Но, невзирая на то, что арбалет перестал быть передовым к началу средневековья, он в это время был еще достаточно эффективным. Впоследствии на полях сражений он себя изжил, а использовался уже преимущественно во время осад. В сражении при Креси он неважно себя показал, особенно относительно английского тру лонгбоу.
Последний стабильно уничтожал как наемников, так и знать: со скоростью до десятка ударов за минуту. Близкой скорости стрельбы в семь – восемь ударов в минуту арбалетчики могли достигать, лишь наняв парочку слуг. Один из них натягивал тетиву, второй же тем временем перемещал павезу.
Арбалет стал толчком к закату рыцарства
Есть множество аргументов против этой теории, перечислять которые слишком долго. Мы выскажемся по сути. Рыцарство пропало по причинам:
• слишком дорогого содержания;
• появления огнестрелов;
• смены тактики со стратегией ведения боев в связи с теми же огнестрелами: ведь броня от них не спасала.
Броня рыцарей пробивалась тяжелыми арбалетами
Это совсем не так. Есть правда одно видео в поддержку этой версии про сан-маринских арбалетчиков. Однако даже если изменить форму наконечника и обзавестись болтом увесистой формы, пробитие лат составит полтора – два сантиметра. Это совершенно не страшно человеку в этих латах, ведь промежуток между визором или нагрудником и телом достаточно велик. Кроме того, именно данный тип арбалетов в латах не тестировался.
Есть тесты с более популярными моделями арбалетов и латами, поверхностно закаленными. На одном из них сила натяжения тетивы (заявленная) составила тысячу фунтов, реальная же равнялась 900 фунтам. Погодные же условия и вовсе снизили ее до 750 фунтов. Не менее важно при этом, каким именно был наконечник. Использованный в тесте тупоголовый вариант мог бы и убить благодаря мощи удара.
Например, специалисты ставили эксперименты, показавшие, что 140-фунтовый лонгбоу по силе удара сопоставим с выстрелом магнума. Только подумайте, какова сила удара от болта девятисот фунтового арбалета по ногам, латам или шлему. Такой монстр запросто мог пробить щиты, а вслед за ними – тела или лица людей на средних и близких расстояниях.
Стоит в финале поговорить немного о повседневной работе упоминавшихся уже арбалетчиков. Не существовало формальных формирований стрелков. Отряды набирали из простых солдат, если были собственно механизмы и подходящие болты. Что характерно, по мере необходимости, арбалетчики переквалифицировались в лучников и наоборот. В первой половине пятнадцатого века они получали по восемь пенсов ежедневно. Ставка конных лучников достигала шести пенсов, кавалеристов – пятнадцати пенсов.
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