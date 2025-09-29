Сказочная пустыня Анза-Боррего

Это может показаться удивительным, но перед вами фотографии пустыни. В американском национальном парке Анза-Боррего раз в году высохшие пустоши покрываются миллионами цветов. Посмотреть на это удивительное событие приезжают люди со всей страны. Крутые ущелья, мертвая соленая земля, немногочисленная фауна, с трудом выживающая в этих непростых условиях, — только это зрелище способно захватить дух настоящего путешественника.
Американский континент не перестает удивлять жителей планеты поразительными чудесами природы. Каких только достопримечательностей нет в США: живописные каньоны и национальные парки, высокие горы и причудливые каменные изваяния, шумные водопады и бурные реки. Но такой необыкновенной цветущей пустыни нет нигде в мире!
Так выглядит пустыня до цветения…
http://navote.ru/?p=19282…и во время. В национальном парке Анза-Боррего, площадь которого более 2,4 тысячи кв. км, большую часть территории занимает безжизненная пустынная местность. Однако после зимнего сезона дождей сухая земля оживает, покрывается яркими цветами и сочной травой. Сила цветения пустыни зависит от обильности дождей, прошедших зимой. Из-за малочисленных или поздних дождей цветение проходит очень скудно, а в некоторых местах цветы могут и вовсе не появиться. Центр обслуживания туристов находится в Боррего-Спрингс, единственном значимом городке парка. Весной в пустыне не так жарко (всего +32 градуса), но поскольку климат очень сухой и дуют ветра, такая температура переносится легко. Территория пустыни делится на три части: горная (верхняя часть), каменистые предгорья (средняя часть) и песчаная долина (нижняя часть). Внизу цветут вербены и ароматные лилии, вечерняя примула и другие цветы. В предгорьях и нижней части гор встречаются окотийо, цветущие кактусы и чойи. Высоко в горах растут агава и юкка.
