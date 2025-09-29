С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Рыбу ели мало, не было принят, а детям даже в детских садах старались давать рыбий жир.Откуда в СССР взя...
  • Ирина52
    Еда была натуральная, потому и было вкусно.10 советских вкус...
  • Дмитрий Бакланов
    Так вот откуда хоббиты...Зачем в скандинав...

Сказочная пустыня Анза-Боррего



Это может показаться удивительным, но перед вами фотографии пустыни. В американском национальном парке Анза-Боррего раз в году высохшие пустоши покрываются миллионами цветов. Посмотреть на это удивительное событие приезжают люди со всей страны. Крутые ущелья, мертвая соленая земля, немногочисленная фауна, с трудом выживающая в этих непростых условиях, — только это зрелище способно захватить дух настоящего путешественника.
Однако если вам посчастливится попасть сюда в период с февраля по апрель, то вы сможете собственными глазами увидеть настоящее чудо, которое происходит в безжизненной пустыне раз в год. Сказочная пустыня Анза-Боррего

Американский континент не перестает удивлять жителей планеты поразительными чудесами природы. Каких только достопримечательностей нет в США: живописные каньоны и национальные парки, высокие горы и причудливые каменные изваяния, шумные водопады и бурные реки. Но такой необыкновенной цветущей пустыни нет нигде в мире! Сказочная пустыня Анза-Боррего

Так выглядит пустыня до цветения… Сказочная пустыня Анза-Боррего

http://navote.ru/?p=19282…и во время. Сказочная пустыня Анза-Боррего В национальном парке Анза-Боррего, площадь которого более 2,4 тысячи кв. км, большую часть территории занимает безжизненная пустынная местность. Однако после зимнего сезона дождей сухая земля оживает, покрывается яркими цветами и сочной травой. Сказочная пустыня Анза-Боррего Сила цветения пустыни зависит от обильности дождей, прошедших зимой. Из-за малочисленных или поздних дождей цветение проходит очень скудно, а в некоторых местах цветы могут и вовсе не появиться. Сказочная пустыня Анза-Боррего Центр обслуживания туристов находится в Боррего-Спрингс, единственном значимом городке парка. Весной в пустыне не так жарко (всего +32 градуса), но поскольку климат очень сухой и дуют ветра, такая температура переносится легко.
Сказочная пустыня Анза-Боррего Территория пустыни делится на три части: горная (верхняя часть), каменистые предгорья (средняя часть) и песчаная долина (нижняя часть). Сказочная пустыня Анза-Боррего Внизу цветут вербены и ароматные лилии, вечерняя примула и другие цветы. В предгорьях и нижней части гор встречаются окотийо, цветущие кактусы и чойи. Высоко в горах растут агава и юкка. Сказочная пустыня Анза-БоррегоСказочная пустыня Анза-БоррегоСказочная пустыня Анза-Боррего Сказочная пустыня Анза-БоррегоСказочная пустыня Анза-БоррегоСказочная пустыня Анза-БоррегоСказочная пустыня Анза-Боррего Сказочная пустыня Анза-БоррегоСказочная пустыня Анза-Боррего


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх