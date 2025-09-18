9 реальных историй, по которым в Голливуде сняли триллеры

Фильму «Последний дом слева» предшествовала большая маркетинговая компания, в которой зрителям говорилось: «Это — всего лишь кино»… Но как вы будете чувствовать себя, если подобные фильмы будут основаны на вполне реальных событиях? Ниже — подборка жутких реальных событий, которые в дальнейшем стали основой для некоторых по-настоящему страшных фильмов.

Волчья яма

Девушка по соседству

Изгоняющий дьявола

Человек-мотылек

Детская игра

Открытое море

Незнакомцы

Потерянный

Город, который боялся заката