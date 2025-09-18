9 реальных историй, по которым в Голливуде сняли триллеры

Фильму «Последний дом слева» предшествовала большая маркетинговая компания, в которой зрителям говорилось: «Это — всего лишь кино»… Но как вы будете чувствовать себя, если подобные фильмы будут основаны на вполне реальных событиях? Ниже — подборка жутких реальных событий, которые в дальнейшем стали основой для некоторых по-настоящему страшных фильмов.
Волчья яма
«Волчья яма» — это австралийский фильм ужасов о трех туристах, пути которых пересеклись с серийным убийцей Миком Тейлором. Это был ужасный монстр, который бродил по австралийской глубинке в поисках новых жертв, чтобы убить их и снять с них кожу.
Однако у «Волчьей ямы» есть вполне реальная основа: она снята по мотивам серийных убийств, совершенных маньяком по имени Иван Милат. Как и его коллега в фильме, Милат охотился на туристов в австралийской глубинке. Он вырос там, был охотником, и использовал свои навыки, чтобы делать ужасные вещи.
Милат отрицал свою причастность к убийствам даже тогда, когда было обнаружено несколько наполовину разложившихся тел. На телах были обнаружены доказательства того, что все эти люди погибли ужасной смертью. Многим из своих жертв Милат наносил удар ножом в основание позвоночника, что вызывало паралич. После этого он либо расстреливал неподвижных людей, либо избивал, а потом обезглавливал их. От его рук погибло как минимум семь человек. 27 июля 1997-го года Милат был осужден на 7 пожизненных сроков, плюс 18 лет.
Девушка по соседству
В фильме «Соседка», основанном на романе Джека Кетчама , история рассказывается Дэвидом Мораном, банкиром с Уолл-Стрит.
Фильм был создан по мотивам реального убийства Сильвии Лейкенс, жившей в 1965-м году в Индианаполисе, штат Индиана. Родители оставляли Сильвию и ее сестру на попечение няньки по имени Гертруда Банижевски. Платили ей 20 $ в неделю. Не получив один из платежей вовремя, Банижевски превратила жизнь девочек в ад, а Сильвия стала главным объектом издевательств.
Банижевски призывала своих детей, и других детей с округи мучить Сильвию. Сначала она тушила о ее кожу сигареты, потом дошло до побоев и сексуального насилия. В конце концов, Сильвия была заперта в доме, как в тюрьме. Потом Сильвия подслушала, как Банижевски говорит с 14-летним соседом по имени Ричард Хоббс о том, как она планирует оставить девочку в лесу с завязанными глазами, за то, что она пыталась убежать. Сильвию схватили, связали, затем Банижевски с помощью швейной иглы написала на животе девочки букву «i».
Потом она дала иглу Хоббсу, которые предлагал вырезать на груди девочки фразу «я проститутка и горжусь этим». Сильвия погибла в результате сильного удара по голове 26 октября 1965-го года. Когда прибыла полиция, они нашли ее тело, лежащее на грязном матрасе.
Было видно, что ее морили голодом, все тело было покрыто синяками, и на нем было более 100 сигаретных ожогов. Банижевски, ее сын Джон, дочь Пола, друг Полы Кой-Хаббард и Ричард Хоббс были арестованы по обвинению в убийстве. Банижевски была признана виновной в убийстве первой степени. Пола была признана виновной в непредумышленном убийстве. Подростки также были признаны виновными в непредумышленном убийстве, и сроки их заключения варьировались от 2 до 21 года.
Изгоняющий дьявола
Один из самых шокирующих и по-настоящему страшных фильмов — это фильм Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола». Выпущенный в 1973-м году, фильм рассказывал о 12-летней девочке по имени Риган, которая стала одержима древним демоном. Два католических священника пытаются изгнать демона из тела девочки.
У автора романа, на котором основан фильм, идея написать его возникла после случая, произошедшего с мальчиком по имени «Роланд Доу» или «Робби Мангейм». Он родился, предположительно, в 1936-м году, и жил в штате Мэриленд с семьей, которая и начала замечать связанные с ним странные явления, такие, как самопроизвольно движущиеся фотографии и царапающие звуки.
В 1949-м году два католических священника из Сент-Луиса провели несколько обрядов экзорцизма. Когда они это сделали, мальчик начал говорить на латыни, хотя никогда не знал этого языка. Также он начал плеваться, а сыпь на его коже вдруг изменилась, и из нее сложились слова и цифры.
Годы спустя Уолтер Хэллоран, один из священников, участвующих в экзорцизме, сказал, что мальчик, возможно, просто повторил латынь, которую ему говорили священники. Он действительно плевался, и на нем действительно была красная сыпь, но она не принимала различные формы.
Человек-мотылек
В фильме «Человек-мотылек» с участием Ричарда Гира жизнь репортера Джона Кляйна превращается в хаос, когда он и его жена попадают в автокатастрофу. Ему не дает покоя образ большого существа с большими красными глазами и серыми крыльями. Это существо он видел до аварии.
Потом Джон оказывается в Пойнт-Плезант, штат Западная Вирджиния, при этом он не помнит, как туда попал. Оказавшись там, он начинает расследование о других случаях наблюдения этого загадочного существа. Вскоре Кляйн понимает, что существо всегда появляется перед трагедией.
В трейлере к фильму говорилось, что «Человек-мотылек» основан на реальных событиях. Начиная с 15 ноября 1966-го года по 15 декабря 1967-го года десятки людей в Пойнт-Плезант сообщали о том, что видели большое существо, похожее на гигантскую моль, с большими красными глазами. Все эти наблюдения произошли накануне обрушения моста Сильвер-Бридж. Он обрушился во время часа пик, 48 человек погибли. По мнению некоторых, гигантская «моль» была послана для того, чтобы предупредить местных о надвигающейся катастрофе. После того, как мост рухнул, «мотылька» в Пойнт-Плезант больше не видели.
Детская игра
В этом фильме ужасов серийного убийцу, практикующего вуду, по имени Чарльз Ли Рэй, убивают в магазине игрушек. Его душа перемещается в ближайшую куклу, а кукла затем попадает в руки 6-летнего мальчика Энди. Куклу называют Чаки, и она начинает убивать, а душа убийцы, заключенная в ней, пытается завладеть телом Энди.
Это звучит безумно, однако у Чаки был прототип — реальная кукла по имени Роберт. В 1903-м году 3-летний Роберт Юджин Отто получил куклу от слуги с Багамских островов. Отто назвал куклу в честь себя, и с тех пор они были неразлучны. Вскоре после этого родители Отто начали слышать два голоса, доносящихся из спальни мальчика. Один голос принадлежал Отто, второй — нет.
Каждый раз, когда родители входили в комнату, все было в порядке. Отто вырос, женился, но так и не избавился от своей куклы. Она сидела в его комнате, в доме в Вест-Кис, штат Флорида. Проходящие мимо дома дети клялись, что кукла иногда смотрит на них из окон, причем из разных. В середине 70-х годов Отто и его жена умерли, и в дом, где остался Роберт, переехали новые жильцы. Они утверждают, что время от времени слышат хихиканье, а лицо куклы сильно изменилось. В 1994-м году Роберт был передан в музей Ки-Уэста, и был помещен под стеклянную витрину, где его можно увидеть и сегодня.
Открытое море
Этот малобюджетный фильм 2003-го года основан на ужасной истории. Что будет, если нырнуть с аквалангом посреди моря, а лодка, с которой вы ныряли, уйдет без вас? Но именно это случилось с семейной парой из Батон-Руж, штат Луизиана.
25 января 1998-го года, 34-летний Том Лонерган и его 29-летняя жена Эйлин вошли в состав группы дайверов, отправившихся к рифу Святого Криспина, входящему в состав Большого Барьерного Рифа в Австралии. Лодка с дайверами ушла до того, как Лонерганы вынырнули на поверхность. Никто не заметил, что пара пропала, о них вспомнили только через два дня, когда на лодке нашли их сумку. После этого была начата поисковая операции, но никаких следов пары найдено не было. Считается, что они утонули в море.
Незнакомцы
В этом фильме молодая пара находится в изолированном доме. Их терроризирует группа странных людей в масках, с явным намерением убить. В рекламных трейлерах фильма утверждалось, что он был основан на реальных событиях. Одной из реальных предпосылок к этому фильму послужили убийства семьи Мэнсонов, и параллели с их историей хорошо прослеживаются в фильме: семья Мэнсонов зарезала семь человек, ворвавшись в их дома.
Тем не менее, основой для фильма служит и еще одно, не менее ужасающее преступление, которое известно как «убийства в хижине Тедди».
В 1981-м году в Сьерра-Неваде, штат Калифорния, Сью Шарп и пятеро ее детей в течение двух месяцев арендовали небольшой домик на популярном курорте Кедди. Утром 12 апреля Сью, ее 16-летни сын и его 17-летний друг были найдены связанными скотчем и проводами.
Все были убиты, на телах были следы жестоких побоев. Вся мебель в комнате была переломана, на стенах комнаты были следы крови. Тела обнаружила 14-летняя дочь Сью, которая в ночь убийства спала в другом домике. На сегодняшний день это убийство до сих пор не раскрыто.
Потерянный
Второй фильм, вышедший в 2006-м году и также основанный на романе Джека Кетчама, называется «Потерянный». В нем рассказывается история психопата и харизматичного подростка по имени Рэй Пай (Marc Senter). Пай — 20-летний парень небольшого роста, пользующийся успехом у девочек-подростков. Однажды ночью во время похода со своими друзьями Пай убивает двух невинных девушек из соседнего кемпинга, и заставляет своих друзей помочь ему скрыть следы преступления. Спустя год друзья так ничего и не рассказали о его преступлениях, однако психика Пая не выдерживает, и он сходит с ума.
Прототипом Рэя Пая послужил Чарльз Шмид, популярный и богатый 22-летний молодой человек, живший в городе Тусон, штат Аризона, в 1964-м году. Шмид тоже был невысокого роста, и носил ботинки на высокой подошве для того, чтобы казаться выше. А еще он наносил на лицо макияж для того, чтобы скрыть родинки.
31 мая 1964-го года подруга Шмида по имени Мэри Френч и ее друг Джон Сондерс познакомили его с 16-летней Эйлин Роу. Через некоторое время Шмид изнасиловал Роу, а потом забил ее до смерти, и сбросил тело с высокого утеса. Затем Френч и Сондерс помогли ему похоронить тело убитой.
Спустя год тело Роу все еще не было найдено, и никто не знал, где ее искать, однако Шмид признался своей новой подруге, Гретхен Фриц, что это он убил Роу. В августе 1965-го года Шмид собрался порвать с Гретхен, но когда он попробовал сделать это, она заявила, что пойдет в полицию и расскажет об убийстве. Шмид задушил Гретхен Фриц, а затем убил и ее 13-летнюю сестру Венди. Их тела он затем похоронил в пустыне. Однажды Шмид показал места захоронения другу, который и обратился в полицию. Шмид был приговорен к пожизненному заключению, и трижды пытался бежать. 20 марта 1970-го года Шмид был убит в тюрьме.
Город, который боялся заката
«Город, который боялся заката» — это фильм категории «B», действие которого происходит в маленьком городке штата Арканзас. История рассказывает о том, как человек, одетый в белый капюшон, убивает случайных людей в течение четырех месяцев.
В основу фильма были положены убийства, происходившие в 1946-м году в Тексаркане на протяжении 10 недель. Человек, используя пистолет калибра 0,32, расстрелял 8 человек. Только трем из них удалось выжить. Двое из выживших сказали, что «Фантом» был одет в маску из белой ткани с отверстиями для глаз. Все эти убийства до сих пор остаются нераскрытыми.
