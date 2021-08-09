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Исчезающая Европа: Фотографии заброшенных особняков, где ещё совсем недавно кипела жизнь


Часовня, сквозь пол которой проросли деревья. Автор: Roman Robroek.

Часовня, сквозь пол которой проросли деревья. Автор: Roman Robroek.

Каждый раз, отправляясь в путешествие, мы стремимся к тому, чтобы получить море впечатлений от проделанного пути и отдыха, запасаясь при этом всевозможными сувенирами, тонной снимков на фоне местных достопримечательностей и природных красот, а также километрами отснятого видео, где кипит жизнь на улицах больших и маленьких, курортных и исторических городов. Ведь это ярчайшие эмоции, которыми без лишних слов хочется поделиться с друзьями, родственниками и знакомыми. Но голландский фотограф Роман Робрек (Roman Robroek), продолжая ломать стереотипы, привозит на память потрясающие фотографии с изображением заброшенных зданий, в которых ещё не так давно обитали люди.

Несмотря на то, что вокруг царит разруха, а клубы пыли взвиваются ввысь с каждым последующим шагом, работы Романа овеяны мягкой, лёгкой и ненавязчивой тишиной, а также спокойствием, которое не давит со всех сторон тяжестью, вызывающей настроенность и неприязнь к позаброшенному Богом и временем месту. на каждом снимке царит своя особая атмосфера, местами драматичная, как в лучших жанровых фильмах, а местами умиротворяющая, словно попадаешь в зону комфорта, где отдыхаешь одновременно душой и телом.

Заброшенная подстанция. Автор: Roman Robroek.

Заброшенная подстанция. Автор: Roman Robroek.

 
Сакральные места. Автор: Roman Robroek.

Сакральные места. Автор: Roman Robroek.

 
Заброшенный храм. Автор: Roman Robroek.

Заброшенный храм. Автор: Roman Robroek.

 
Покинутая всеми церковь в Италии. Автор: Roman Robroek.

Покинутая всеми церковь в Италии. Автор: Roman Robroek.

 
Здание, что всё ещё помнит человеческое тепло и присутствие. Автор: Roman Robroek.

Здание, что всё ещё помнит человеческое тепло и присутствие. Автор: Roman Robroek.

 
Ступени, ведущие в никуда. Автор: Roman Robroek.

Ступени, ведущие в никуда. Автор: Roman Robroek.

 
Заброшенный французский дом в отличном состоянии. Автор: Roman Robroek.

Заброшенный французский дом в отличном состоянии. Автор: Roman Robroek.

 
Героический дом в Италии. Автор: Roman Robroek.

Героический дом в Италии. Автор: Roman Robroek.

 
Прощальная мелодия. Автор: Roman Robroek.

Прощальная мелодия. Автор: Roman Robroek.

 
Оранжерея. Автор: Roman Robroek.

Оранжерея. Автор: Roman Robroek.

 

Лучи солнца пробиваются сквозь распахнутые ветром ветхие окна и разноцветные стёкла, что переливаются всеми цветами радуги, а молодые, но уже достаточно окрепшие побеги прорастают через пол, окончательно ломая плитку или же доски. Потрескавшаяся краска, рваными клочьями небрежно свисая с обшарпанных стен, придаёт интерьеру нотки тоски и печали, словно он чем-то огорчён, а «покосившееся» в бок пианино, призывно подмигивая пожелтевшими от времени клавишами, предлагает сыграть мелодию ускользающего мига. Ведущие вверх ступени со сползающей бордовой обивкой, хранят множество тайн и историй о том, как по ним туда-сюда сновали люди, спеша по своим делам, замирая где-то на середине, чтобы перевести дыхание, подслушивая при этом чей-то тихий разговор. А застывший с копьём Георгий Победоносец в Героическом доме в Италии до сих пор сражается со змеем, в то время, как разбросанные по полу старенькие книги шелестят хлипкими страницами в унисон листьям за окном…
Книжный шкаф в немецком заброшенном доме. Автор: Roman Robroek.

Книжный шкаф в немецком заброшенном доме. Автор: Roman Robroek.

 
Просторная ванная комната в одном из заброшенных замков. Автор: Roman Robroek.

Просторная ванная комната в одном из заброшенных замков. Автор: Roman Robroek.

 
Заброшенная зелёная ванная комната. Автор: Roman Robroek.

Заброшенная зелёная ванная комната. Автор: Roman Robroek.

 
Клетка. Автор: Roman Robroek.

Клетка. Автор: Roman Robroek.

 
Заброшенный британский интерьер. Автор: Roman Robroek.

Заброшенный британский интерьер. Автор: Roman Robroek.

 
Интерьер, окутанный тишиной. Автор: Roman Robroek.

Интерьер, окутанный тишиной. Автор: Roman Robroek.

 
Ещё одна потрясающая заброшенная оранжерея. Автор: Roman Robroek.

Ещё одна потрясающая заброшенная оранжерея. Автор: Roman Robroek.

 
Стены, хранящие веру и надежду по сей день. Автор: Roman Robroek.

Стены, хранящие веру и надежду по сей день. Автор: Roman Robroek.

 
Винтовая лестница. Автор: Roman Robroek.

Винтовая лестница. Автор: Roman Robroek.

 

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Исчезающая Европа: Фотографии заброшенных особняков, где ещё совсем недавно кипела жизнь

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Исчезающая Европа: Фотографии заброшенных особняков, где ещё совсем недавно кипела жизньПодписаться на мой Instagram
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