Как сложилась карьера Валерия Крамарова в Голливуде

Нередко в популярных голливудских фильмах можно увидеть актеров, имеющих русское происхождение. Как правило, это люди, когда-то эмигрировавшие из СССР. В то же время было бы интересно понять, почему на ту или иную роль продюсеры пригласили русского эмигранта, а не американского актера.

кадр из фильма

«Красная жара»: «халтура» для Крамарова

Классическим примером относительно удачной карьеры в Голливуде артиста из Советского Союза можно назвать судьбу Савелия Крамарова, в 1981 году эмигрировавшего из СССР. Примечательно, что перед отъездом один из самых востребованных советских комедийных артистов, заранее предполагая трудности при трудоустройстве в эмиграции, написал письмо Рональду Рейгану.

Сметливый актер обратился к президенту США с просьбой помочь ему с отъездом из СССР и устройством на Западе. Сложно сказать, помог Рейган русскому артисту или нет, но осенью 1981 года Крамаров действительно покинул СССР, переехав в США. Вот только актерская карьера за рубежом у него сложилась довольно странно и совсем не так, как предполагал Савелий Крамаров, уезжая из Советского Союза. Нельзя сказать, что актер сидел без работы. Тем не менее играть ему предлагали в основном небольшие роли в фильмах, которые не претендовали на большой зрительский успех.

При этом критерий, по которому Крамарова выбирали для роли, был один: актер приехал из Советской России, а потому мог правдоподобно сыграть русских шпионов, агентов КГБ или просто плохих русских. В нашей стране известно несколько фильмов, в которых снялся некогда один из самых популярных советских артистов: «Москва на Гудзоне», «Возвращение Моргана Стюарта», «Вооружен и опасен», «Космическая одиссея 2010 года» и «Красная жара».

Из всех кинолент успехом у зрителя мог похвастаться лишь боевик «Красная жара», и то лишь потому, что в нем сыграл Арнольд Шварценеггер и Джеймс Белуши. Крамарову в фильме досталась роль представителя советского посольства, связного капитана милиции, которого играл Шварценеггер. При этом за весь фильм актер сказал всего несколько фраз, но при этом, как говорят, получил неплохой гонорар.

Чтобы проявить талант, надо удачно выйти замуж

По судьбе Савелия Крамарова можно было бы предположить, что единственным критерием, по которому западные режиссеры выбирают для роли артистов из СССР, является тот факт, что они русские и могут играть соотечественников в ролях второго плана или эпизодах.

Действительно, у большинства артистов-эмигрантов судьба складывается именно так. Тем не менее в этом правиле существуют счастливые исключения, когда основополагающим фактором для выбора артиста для роли является исключительно его талант. Правда, для этого необходимо, чтобы у актера был хороший продюсер или влиятельный покровитель.

В качестве примера можно привести актерскую судьбу Натальи Андрейченко, сыгравшей после эмиграции немало выдающихся, в том числе главных ролей в западном кино. Среди них можно отметить фильмы: «Петр Великий», «Тихий Дон», «Свечи в темноте», «Доктор Куин: Женщина-врач», «Маленькая Одесса». Правда, своей возможностью сниматься в главных ролях на Западе Наталья Андрейченко во многом обязана своему мужу Максимилиану Шеллу, известному западному актеру и режиссеру, обладателю престижной кинопремии «Оскар».

Илья Баскин: роли второго плана

Впрочем, порой встречаются ситуации, когда советские артисты, оказавшись в Голливуде, делают на редкость успешную карьеру. Илья Баскин, уехавший из СССР в 1976 году, сегодня является востребованным артистом для ролей второго плана в популярных голливудских блокбастерах.

В Советском Союзе актер был известен в основном лишь по роли в многосерийной комедии «Большая перемена». После эмиграции в США Илье Баскину, как и Савелию Крамарову, предлагали играть «плохих русских», но со временем продюсеры и режиссеры благодаря характерной внешности артиста начали предлагать ему роли второго плана в наиболее кассовых фильмах. Правда, играл артист по-прежнему в основном отрицательных персонажей, но это уже были большие самостоятельные роли в картинах, которые впоследствии становились хитами по всему миру.

Сегодня лицо артиста хорошо известно благодаря ролям в фильмах «Трансформеры», «Человек-паук», «Ангелы и Демоны», «Самолет Президента», «Остин Пауэрс: Человек-легенда» и многих других. Тем не менее можно отметить одну характерную деталь: после переезда в Голливуд артист из Советского Союза или России будет играть в кино своих бывших соотечественников. Впоследствии при наличии характерной внешности, уникального таланта или влиятельного продюсера он сможет попасть в дорогостоящие картины с западными звездами в главных ролях.