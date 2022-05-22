Книги, которые подарят желание жить

Книги — именно те вещи, которые могут сильно повлиять на мышление человека и на всю его жизнь. Благодаря им, кто-то может переосмыслить все свои поступки, найти любовь или выйти из депрессии. Да, некоторые творения, например, Альбера Камю или Сартра, могут наоборот заставить человека хандрить. Но каждый выбирает книги на свой вкус. Мы представляем вашему вниманию книги, которые точно заставят вас отбросить все печали и начать жить!









1. «Куриный бульон для души» Джека Кэнфилда

2. «Три чашки чая» Грега Мортенсона

3. «Мое возвращение к жизни» Лэнса Армстронга

4. «Ты изменил мою жизнь» Абделя Селлу

5. «Поллианна» Элинор Портер

6. «Человек-да» Дэнни Уоллеса