Книги, которые подарят желание жить

Книги — именно те вещи, которые могут сильно повлиять на мышление человека и на всю его жизнь. Благодаря им, кто-то может переосмыслить все свои поступки, найти любовь или выйти из депрессии. Да, некоторые творения, например, Альбера Камю или Сартра, могут наоборот заставить человека хандрить. Но каждый выбирает книги на свой вкус. Мы представляем вашему вниманию книги, которые точно заставят вас отбросить все печали и начать жить!
1. «Куриный бульон для души» Джека Кэнфилда
На данный момент эта серия книг считается одной из самых успешных и вдохновляющих в истории. Каждая из них состоит из небольших рассказов, которые основаны на реальных событиях. Эти истории мотивируют, дарят вдохновение и вызывают желание начать что-то делать для того, чтобы кардинально изменить жизнь. Судя по отзывам читателей, многие даже плакали во время чтения, настолько проникновенными оказались рассказы. Каждая книга является сборником историй, направленных на определенную аудиторию — о любви или о животных. Кстати, автор этой книги является соавтором фильма “Секрет” и известным спикером.
2. «Три чашки чая» Грега Мортенсона
Наверное, это типичная история о том, как решительность одного человека смогла изменить мир. Автор рассказывает о своей сложной жизни. После множества потрясений, в особенности после смерти сестры, Грег решил покорить очень сложную гору. Он мог погибнуть на скалах, если бы ему не помогли местные жители. Автор этой книги провёл некоторое время в пакистанской деревне, вдали от цивилизации. Он твердо решил вернуться туда и построить школу, в которой местные жители могли бы получать образование. В итоге Грег Мортенсон стал одним из популярнейших филантропов в мире.
3. «Мое возвращение к жизни» Лэнса Армстронга
Эта книга — рассказ легендарного велогонщика о его тернистом пути к успеху и счастью. Прочитав её, можно прочувствовать всю боль и терзания, которые испытывал автор. В его жизни было множество потерь и страданий, но он собрался с силами и смог доказать всему миру, что он сильный человек! Лэнс является шестикратным победителем турнира “Тур де Франс”. Он победил рак на последней стадии. Лэнс Армстронг стал сенсацией тогда, никогда в него не верил никто. Эта книга однозначно поможет вам справиться со своими проблемами и подарит множество сил для новых свершений!
4. «Ты изменил мою жизнь» Абделя Селлу
Эта замечательная история стала основой для популярного фильма “1+1”. Книга рассказывает о двух мужчинах, которые жили в разных мирах. Им не было суждено встретиться, но судьба решила по-другому… Богатый парализованный аристократ и бедный парень родом из Алжира. Они научили друг друга множеству полезных вещей, главная из которых — ценить и любить жизнь, несмотря ни на что.
5. «Поллианна» Элинор Портер
Эта история о том, как маленькая девочка смогла изменить жизнь маленького городка. Когда ей было 11 лет, она осталась сиротой и отправилась жить к строгой тетушке, которая не была рада гостям. Она взялась за воспитание малышки только из чувства долга перед её родителями. И пусть они не оставили малышке денег, но зато научили её видеть во всём только хорошее. Девочка смогла научить ворчливую тетю любить и сострадать, в чём она так сильно нуждалась долгие годы. Книга расскажет вам о необыкновенных и кардинальных переменах, которые может принести маленькая девочка.
6. «Человек-да» Дэнни Уоллеса
По мотивам этой книги был снят легендарный фильм «Всегда говори да» с Джимом Кэрри в главной роли. Эта история расскажет вам о том, как одно маленькое слово может изменить всю жизнь. Дэнни Уоллес привык отказываться от всего: от развлечений, друзей, удовольствия. Его жизнь долгое время была скучной, серой и однообразной. До того времени, пока герой не услышал фразу, которая заставила его изменить отношение к жизни и к людям. Дэнни принял решение говорить «да» друзьям, новым возможностям и отдыху. Он решил забыть слово «нет», что и принесло множество приключений в его жизнь. Эта книга станет настоящим спасением для многих людей, которые погрязли в рутине и обыденности.
Как видите, очень легко найти книги, которые смогут вдохновить вас на покорение новых вершин. Спешите прочесть их и кардинально изменить жизнь к лучшему!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии