«Скажите с-ы-ы-ы-р», или Когда люди начали улыбаться на фото

«А теперь скажите сыыыыыыыр!», – эту фразу традиционно произносят фотографы, чтобы вызвать улыбку у людей, которых снимают. Причём этот приём настолько широко распространён, что достаточно самому человеку с фотоаппаратом произнести слово «сыыыыыр» (а в оригинале, конечно «cheese»), чтобы лица его моделей расплылись в улыбке..
Сегодня сложно сказать, почему именно слово «сыыыыыр» выбрали, чтобы вызвать улыбку на лицах людей перед камерой. Впрочем, при произнесении звука «ы» рот человека точно расползается в улыбке. И всё же первое известное упоминание об этой фразе датируется примерно 1940-ми годами, в прессе она фигурировала в газете «The Big Spring Herald» в 1943 году.
Улыбочку…
Но откуда же вообще взялась идея, что нужно улыбаться на фотографиях, ведь на старых снимках люди позируют с серьезными лицами. Инициатива принадлежит тогдашнему американскому послу Джозефу Дэвису, который в своей книге «Миссия в Москву» в 1942 году «раскрыл секрет» того, как он умудрялся всегда выглядеть доброжелательным и располагающим к себе на любом официальном фото. Его секрет оказался проще некуда – Джозеф Дэвис просто в момент съемки беззвучно говорил «cheese». Также бывший посол признался, что об этом он узнал от «великого политика», личность которого он не пожелал разглашать.
Франклин Делано Рузвельт.
Сегодня принято считать, что этим «политиком», о котором говорил Джозеф Дэвис, был не кто иной, как Франклин Рузвельт (именно при нем Дэвис работал послом). Но придумал ли Рузвельт эту уловку сам или узнал ее от кого-то, сегодня остаётся только догадываться. Ранее же людям не приходилось беспокоиться о том, чтобы сверкать на фото белозубой улыбкой. К примеру, в викторианскую эпоху (1837-1901) стандарты этикета и красоты довольно сильно отличались от сегодняшних. В викторианские времена маленький рот с плотно стиснутыми губами считался красивым.
Самый ранний известный снимок «Вид из окна в Ле Гра».
Улыбки в это время на снимках встречались разве что у детей, крестьян и подвыпившых людей. Одной из наиболее часто упоминаемых причин того, что во время викторианской эпохи нужно было сохранять серьезное выражение лица при съемке, считается длительное время экспозиции для фотографий. Чтобы понять, откуда взялась эта теория, и почему она, скорее всего, неверная, понадобится краткая история фотографии. История фотографии началась с Томаса Веджвуда в 1790 году, но самый ранний известный снимок принадлежит французскому изобретателю Жозефу Нисефору Ньепсу и датируется он 1826 годом.
Легендарный «Вид из окна в Ле Гра».
Фотография названа «Вид из окна в Ле Гра». Считается, что для того, чтобы сделать ее, потребовалась 8-часовая экспозиция, но на самом деле процесс мог занять несколько дней. Подобное время экспозиции, мягко говоря, не способствовало тому, чтобы делать снимки людей, поэтому постоянно продолжалось дальнейшее совершенствование технологии. В 1839 году Луи Дагерр представил новую форму фотографии, дагерротипию, при которой изображение запечатлевалось непосредственно на фотографической пластинке. Это не позволяло воспроизводить снимки, но значительно сократило время экспозиции.
Не до улыбок. Время экспозиции 60-90 секунд… Ну и кандалы
Дагерротипы оставались чрезвычайно популярными до 1860-х годов. С 1839 по 1845 годы время экспозиции для дагерротипов составляло около 60-90 секунд. Т.е. просидеть неподвижно и улыбаясь такое время было сложно, но не невозможно. К 1845 году время экспозиции для дагерротипов сократилось всего до нескольких секунд. Большинство винтажных фотографий, которые сохранились до нынешних дней, являются дагерротипами, сделанными после 1845 года. Но на них улыбок позирующих людей также явно не наблюдается.
Фото есть – улыбки нет.
Итак, с одной теорией разобрались. Еще одна теория, почему на фотографиях в викторианскую эпоху люди не улыбались, гласит, что в то время была совершенно ужасная гигиена полости рта. Наиболее распространенным средством лечения больных зубов в то время было их удаление. Не существовало никаких пломб, коронок и т. д., с помощью которых можно было сделать улыбку более красивой.
Стоит иметь в виду, что дагерротипы были дорогими. Богатых, скорее всего, фотографировали намного чаще, чем бедных людей, и даже при этом большинство семей фотографировались только по особым случаям, зачастую только один раз в жизни. Большинство подобных фотографий делали в профессиональных фотостудиях.
Небольшие отклонения от этикета!
Поэтому никаких отклонений от этикета и случайных улыбок на фото не было. То, что было социально приемлемым для фотографии во время викторианской эпохи, отражало стандарты красоты и этикета того времени. Ведь никто не хотел сфотографироваться единственный раз в своей жизни, отвалив за это кучу денег, и выглядя на снимке как «глупо ухмыляющийся пьяница». Теперь перенесемся в 1888 год. В этом году Джордж Истман основал компанию Kodak, которая стала более всего известна благодаря производству фотопленки.
Kodak Brownie.
Kodak изменил «лицо» фотографии больше, чем кто-либо. Благодаря Kodak фотография стала доступна большинству людей. В 1895 году компания выпустила свою первую карманную камеру Pocket Kodak стоимостью $ 5 ($ 135 в переводе на современные цены). А в 1900 году появилась камера Kodak Brownie стоимостью $ 1, что навсегда изменило мир фотографии.
Камера Brownie была настолько недорогой и простой в использовании, что любой мог сделать снимок. Фактически, лозунгом Kodak в это время была фраза: «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное». Впервые возможной стала фотография в качестве хобби. Снимки с «повседневными моментами из жизни» стали реальностью, и на них все чаще появлялись улыбки.
Дети Америки.
С изобретением фильмов также появилась индустрия кино. Хотя большинство фильмов, сделанных до 1930-х годов, были немыми, люди смогли увидеть на широком экране повседневные моменты из жизни и мимику лиц актеров. Звезды кино той эпохи довольно часто появлялись на фото с улыбкой на лице. Как известно, средства массовой информации и Голливуд оказывают огромное влияние на стандарты социального этикета и красоты.
А поскольку все больше знаменитостей сияли белозубой улыбкой на пленке, улыбка стала более социально приемлемой для фотографий. Итак, традиция улыбаться на фотографиях появилась в начале 1900-х годов, из-за того, что все больше случайных моментов «из жизни» появлялись как в кино, так и на любительских фотографиях.
КСТАТИ…
У Джорджа Вашингтона были невероятно плохие зубы, и на время его инаугурации в 1789 году у президента США остался только один естественный зуб. Теперь на минутку стоит представить, как бы это выглядело на фотографии, если бы Вашингтон решил улыбнуться.
…как-то так.
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