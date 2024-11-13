«Скажите с-ы-ы-ы-р», или Когда люди начали улыбаться на фото

«А теперь скажите сыыыыыыыр!», – эту фразу традиционно произносят фотографы, чтобы вызвать улыбку у людей, которых снимают. Причём этот приём настолько широко распространён, что достаточно самому человеку с фотоаппаратом произнести слово «сыыыыыр» (а в оригинале, конечно «cheese»), чтобы лица его моделей расплылись в улыбке.

КСТАТИ…