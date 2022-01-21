Ужасы и страшные картинки: как в XIX веке детей приучали к хорошему поведению

Страшные истории для детей середины XIX века.

Генрих Гофман, немецкий психиатр, автор детских книг, 1880 год. | Фото: de.wikipedia.org.

Неряха и грязнуля Петер. | Фото: atlasobscura.com.

com. Мальчик Конрад, который сосет пальцы. | Фото: atlasobscura.com.

Нападение портного с ножницами. | Фото: atlasobscura.com.

Российское издание «Степки-Растрепки», 1857 год. | Фото: news.tut.by.

Жестокий Фридрих избивает собаку. | Фото: atlasobscura.com.

Наказание вредному мальчику: он болеет в постели, а собака ест из его миски. | Фото: atlasobscura.com.

Детям надо есть суп, иначе они похудеют и умрут, как это случилось с Каспаром. | Фото: atlasobscura.com.

Забавная история про заснувшего охотника и храброго зайца. | Фото: atlasobscura.com.

Зайчиха берет охотника на мушку. | Фото: atlasobscura.com.