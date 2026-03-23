Вещи, которые нужно мыть и стирать ежедневно

На некоторых вещах бактерии и микробы скапливаются гораздо быстрее, чем вы думаете, поэтому они требуют ежедневного очищения. Рассказываем, какие предметы попали в наш «ТОП», и почему за ними так важно своевременно ухаживать.





Безусловно, все люди предпочитают, чтобы у них дома постоянно царили чистота и порядок.

1. Полотенца для рук

2. Стены в ванной

3. Кухонные столешницы

4. Кофеварки

5. Кухонная раковина

6. Грязная посуда

7. Пол

8. Ключи

Однако, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь, необходимо хотя бы пару раз в неделю проводить дома генеральную уборку. Но чрезвычайна занятость современных людей просто не позволяет им тратить столько время на очищение квартиры. И если пыльные полки и грязное белье еще могут подождать до заветной «субботы», то вещи из нашего списка – нет. Рассказываем, какие предметы нужно очищать ежедневно, чтобы вредные бактерии не распространялись по вашей квартире, и у вас появилось ощущение свежести и чистоты.Согласно результатам исследований, которые финансировало Министерство хозяйства США, самой грязной вещью на кухне являются полотенца для рук. По словам Керолайн Форте, директора клининговой лаборатории Института Эффективного Домашнего Хозяйства, точно такая же ситуация обстоит и с маленькими полотенцами в ванной комнате. Так как, что вы пользуетесь ими несколько раз в день, они очень быстро становятся грязными. А за счет того, что в санузле повышенный уровень влажности и постоянные перепады температуры, на полотенцах появляется очень много вредных бактерий. Именно поэтому специалисты советуют их менять раз в 2-3 дня, в зависимости от того, сколько людей живет в квартире.Стены в ванной комнате также подвержены негативному влиянию плесени и бактерий, так как они практически всегда находятся во влажном состоянии. Керолайн Форте советует ежедневно ухаживать за плиткой на стенах, чтобы она как можно дольше сохраняла свой первоначальный внешний вид. Для этого, после каждого посещения санузла, сгоняйте воду с плитки резиновым скребком. Высушив стены, вы предотвратите появление грибка и существенно сократите время предстоящей генеральной уборки.Возвращаясь к теме кухни, нельзя не вспомнить о столешницах. Здесь вы готовите завтраки, обеды и ужины, кладете различные грязные вещи (газеты, ключи от машины, кошелек), иногда оставляете крошки, которые служат самой лучшей приманкой для насекомых. Мы думаем, что дальше продолжать список не стоит. Столешницу нужно протирать и дезинфицировать ежедневно. Главное – не использовать для уборки во всех комнатах одну и ту же салфетку. По словам Майкла Эксхьюма, бывшего аналитика продаж клининговой лаборатории, такие действия могут привести к перекрестным загрязнениям.Если вы являетесь настоящим фанатом кофе, то варите этот ароматный напиток каждый день, и не один раз. Однако, как говорится, любишь кататься – люби и саночки возить. Кофеварка является замечательной средой для размножения плесени и бактерий, поэтому ее нужно ежедневно приводить в порядок. Удобнее всего это делать вечером после того, как вы выпили последнюю чашку кофе перед сном. Впрочем, если у вас есть время, то можете ее мыть после каждого использования, чтобы устранить остатки масла и кофе. Мнение специалиста: По словам Керолайн Форте, съемные части кофеварки следует мыть либо в посудомоечной машине, либо в раковине с теплой водой и мылом. Также обязательно следует вытирать кофеварку снаружи, чтобы не подгорела пролитая жидкость.Многие хозяйки думают, что мытье в раковине рук и посуды автоматически делает ее чистой. Увы, это не так – своими действиями вы добиваетесь абсолютно противоположного эффекта. Вы фактически оставляете бактерии и всевозможные загрязнения на стенках раковины. Если вы хотите, чтобы ваша кухня сверкала и нигде не оставалось ни следов от грязи, пыли и бактерий, используйте специальную меламиновую губку, которая поможет удалить загрязнения с раковины. По словам Керолайн Форте, чтобы добиться хорошего эффекта, после процедуры очищения нужно будет продезинфицировать мойку. Сделать это очень просто – следует закрыть слив, наполнить раковину теплой водой и добавить столовую ложку отбеливателя. Оставьте смесь на 5-10 минут, после чего смойте и вытрите насухо тряпкой.Утром на посуду не остается времени, так как все спешат на работу, а вечером абсолютно нет сил ее мыть. Если не разорвать этот замкнутый круг, то остатки жира, соуса и крошки быстро привлекут к кухне насекомых, которые моментально станут вашими «домашними питомцами». К тому же, засохшие остатки еды гораздо труднее отмыть, если вы беретесь за мытье посуды на следующий день. Поэтому нужно мыть тарелки, кастрюли, сковородки чашки сразу после приема пищи. Это существенно облегчит вам задачу и позволит предотвратить появление бактерий. Также можете загрузить посуду в посудомоечную машину перед тем, как отправиться на работу или спать.Не любите насекомых? Тогда не создавайте для них благоприятные условия. После того, как вы приготовили завтрак, обед или ужин, внимательно осмотритесь: не остались ли на полу крошки либо остатки еды (в 90% случаев они там есть). Поэтому не забывайте осуществлять быструю уборку и подметать пол на кухне, прежде чем идти заниматься другими делами. Лишь собрав все крошки, вы сможете быть уверенными в том, что к вам не придут нежелательные гости.Поверхность ключей содержит столько же вредных бактерий, сколько и поручни в общественном транспорте. А все потому что мы всегда беремся за них грязными руками и никогда не очищаем от загрязнений. Ключи хранятся в грязных карманах курток и брюк, падают на улице и в подъезде, поэтому совсем неудивительно, что домой вместе с ними мы приносим огромное количество вредных микроорганизмов. Чтобы предотвратить их появление в вашей квартире, обязательно протирайте ключи от квартиры, офиса и дома антисептическими салфетками. И лучше это делать несколько раз в день.