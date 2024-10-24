Хитрости, чтобы уборка была развлечением, а не наказанием

В арсенале каждой хозяйки есть свои лайфхаки, которые облегчают ведение быта. Но мы считаем, что таких хитростей не бывает много, и свою копилку постоянно нужно пополнять новыми и полезными трюками. Несколько из них вы найдете в сегодняшней статье.







Хитрость 1: Уксус от накипи

Хитрость 2: Кондиционер от пыли

Хитрость 3: Картофель для мытья посуды

Хитрость 4: Мыло и уксус для чистоты унитаза

Хитрость 5: Чайные ложки для холодного чая

Хитрость 6: Овсянка от неприятного запаха в холодильнике

Хитрость 7: Аспирин от налета

Хитрость 8: Утюжок вместо утюга

Хитрость 9: Сода для стирки

Хитрость 10: Желатин для чистки зеркала

Уксус очистит утюг внутри и снаружи.После регулярного использования внутри утюга может появиться накипь, которая ухудшит работу прибора. Чтобы вернуть устройству былую функциональность и не переживать о том, что однажды оно не сможет разгладить складки на вещах, периодически очищайте его с помощью уксуса. Смешайте уксус с водой в равных пропорциях, залейте в резервуар, включите на утюге максимальную температуре и дайте ему поработать несколько минут.Затем нужно несколько раз промыть отсек чистой водой, чтобы убрать остатки накипи, а также устранить неприятный запах уксуса. Если вы будете регулярно проводить такую процедуру, то продлите срок службы утюга и будете уверены в его качественной работе. Кстати, таким же способом можно чистить и отпариватель.Протрите ванну смесью воды и кондиционераТак как в ванной комнате постоянно влажно, совсем неудивительно, что на поверхностях вечно скапливается пыль и мусор. Приходится несколько раз в день протирать тряпкой раковину, бортики раковины, полки и пр. К счастью, из любой ситуации есть выход.Возьмите любой кондиционер для белья (можно самый дешевый), добавьте несколько капель в тазик с водой, а затем смочите в полученном растворе тряпку и пройдитесь по загрязненным поверхностям. Важно не переборщить с количеством кондиционера, чтобы на сантехнике не осталось разводов.Почему этот способ работает? У кондиционера для белья есть «волшебная» функция – он останавливает накопление статики, из-за которой пыль быстро оседает в комнате, и создает защитную пленку. Вот и весь секрет. Кстати, этот лайфхак можно использовать и для мебели, чтобы на ней меньше оседала пыль. А в качестве бонуса вы получите потрясающий аромат, витающий в комнате.Картофель уберет следы ржавчины с чугунной сковороды.Чугунная сковорода служила верой и правдой еще нашим мамам и бабушкам. Она является отличной помощницей на кухне – долго сохраняет тепло, равномерно прогревает продукты, не позволяя им пригорать. Однако есть у такой посуды и существенный минус – при контакте с водой она быстро начинает ржаветь. Именно поэтому опытные хозяйки рекомендуют не мыть ее, а просто протирать бумажным полотенцем после готовки.Если же следы ржавчины уже появились на сковороде, не спешите расстраиваться. Средство для мытья посуды вряд ли с ними справится, но обычный картофель сможет. Просто разрежьте корнеплод на две части и натрите половинкой проблемные участки. Оставьте посуду на пару минут, чтобы картофель подействовал, а затем уберите его остатки с помощью салфетки или полотенца. От ржавчины не останется даже воспоминания.Сделайте очистите унитаза из подручных средств.На бытовой химии для чистки унитаза также можно сэкономить. Для этого возьмите пластиковую бутылку и заполните ее раствором уксуса и жидкого мыла в пропорции 1:1. Затем сделайте в емкости несколько отверстий и положите в сливной бачок. Вот так, за пару минут, вы получите средств против бактерий и известкового налета, а также прекрасный ароматизатор, который будет действовать при каждом смыве воды.Металл быстро вбирает в себя тепло.Когда вы утром торопитесь на работу, совсем нет времени ждать, пока остынет горячий чай. Конечно, можно разбавить его холодной водой, но тогда он потеряет свой насыщенный вкус и аромат. К счастью, есть вариант получше. Вспомните старый, но эффективный бабушкин прием – положите в чашку с напитком несколько чайных ложек. Металл за пару минут притянет тепло к себе, и чай остынет гораздо быстрее.А если у вас есть термопот или чайник, на котором можно выставлять определенную температуру, тогда все еще проще. Заваривайте чай при температуре 85 градусов. Этого вполне хватит для того, чтобы заварить листья, но не обжечься.Поставьте на полку открытую упаковку с овсянкой.В интернете можно найти десятки способов, как убрать неприятный запах в холодильнике. Увы, далеко не все из них являются эффективными. Если вы до сих пор находитесь в поиске того самого «волшебного» средства, мы спешим вам на помощь. Чтобы избежать возникновения неприятного аромата, поставьте на полку холодильника открытую пачку овсяных хлопьев или насыпьте несколько столовых ложек в блюдце.Овсянка прекрасно впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому риск однажды открыть дверцу холодильника и задохнуться от ужасного амбре сводится к минимуму. Особенно полезным этот лайфхак будет, когда вы отправитесь в отпуск или в командировку – можно будет не переживать об «атмосфере», царящей в холодильнике в ваше отсутствие.Измельчите таблетки и натрите кран.Одно из самых популярных лекарств в аптечке – аспирин. И это неудивительно, ведь он является бюджетным и эффективным обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным средством. Однако на этом его полезные свойства не заканчиваются. Оказывается, аспирин очень полезен не только в лечении, но и в быту. Например, лекарство приходит на помощь, когда нужно убраться в ванной комнате.Измельчите несколько таблеток аспирина любым удобным для вас способом, смешайте с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, а затем нанесите на кран, душевую лейку и другую сантехнику, на которой есть налет. Через полчаса смойте остатки аспирина и наслаждайтесь результатом. Средство отлично справится со стелами известкового налета, и металлические поверхности вновь будут сиять.Утюжком удобно гладить участки ткани между пуговиц.Если вам нравится одежда с кружевами, оборками, романтичным воротничком и прочим декором, вы точно знаете, как тяжело ее гладить, особенно в путешествии. Однако если знать простую хитрость, задача упрощается в разы. Предлагаем гладить такие детали на одежде не утюгом, а утюжком для волос. Это гораздо удобнее и быстрее, так как прибор захватывает даже самые труднодоступные участки одежды. Но учтите, что утюжок подходит только для небольших элементов, а вот полностью погладить им вещь точно не получится.Сода и эфирное масло заменят кондиционерКондиционеры для белья с каждым годом все больше дорожают, как, впрочем, и другая бытовая химия. Но ведь так хочется, чтобы одежда после стирки была мягкой, нежной и приятно пахла. Есть хорошая новость: есть способ, который поможет добиться такого результата за сущие копейки. Возьмите обычную пищевую соду, насыпьте пару столовых ложек в отсек для кондиционера, капните туда же несколько капель любимого эфирного масла и запустите стирку. Сода сделать ткань мягче, а эфирное масло подарит ей восхитительный аромат.Желатин не даст зеркалу запотеть.Запотевшие зеркала в ванной – это, скорее, закономерность, чем исключение из правил. Большинство хозяек уже настолько к этому привыкли, что даже не пытаются бороться с проблемой. И очень зря, ведь есть простой, быстрый и дешевый способ, как уберечь поверхности от запотевания. Мы говорим про желатин. Нужно развести одну чайную ложку в стакане воды, хорошо размешать, смочить мягкую тряпку в этом растворе и протереть зеркало. Желатин отлично отталкивает влагу, благодаря чему пар не будет оседать на поверхностях, и они останутся чистыми.