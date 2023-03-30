Что общего между кукурузой, архитектурой инков и картинами Поллока

Фракталы в искусстве

Гипнотическое воздействие на зрителей картин Джексона Поллока, возможно, связан с тем, что на них вовсю используется эффект фрактала

Раковина красива потому, что соответствует математическим правилам?

Фракталы довольно часто встречаются в природе

Боги, земледелие и архитектура

Мачу-Пикчу - город инков в горах. Название, данное инками, как и период основания, неизвестны

Земледелие индейцев Южной Америки было развито: успех связывали с милостью Солнечного божества

Кориканча - Храм Солнца, разрушенный европейскими колонистами

Математика на службе индейцам

Полигональная кладка - камни неправильной формы и разного размера

И то, что могло вдохновить древних строителей на технологию - зерна кукурузы