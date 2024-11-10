Знаменитые фальшивомонетчики в истории

Фальшивомонетчик, подписывавший свои подделки
Подделка монет не лучший способ заработать, однако все зависит от того, какие именно монеты вы решили копировать. Подделывая десятицентовики, банк вы точно не сорвете, тем не менее, есть несколько монет, которые стоят немалых денег. Например, монета 1933 года «Двойной орел» номиналам 20$ может сделать коллекционера миллионером.
Фальсификатор, известный как «Человек Омега», чеканит почти точные копии этой монеты. Почти точные? На самом деле монеты неотличимы — за исключением одного символа. Человек Омега преднамеренно наносит его на монету в качестве торговой марки. Это крошечное изображение знака омеги, видимое только под микроскопом. К нему относятся как к проявлению высокомерия Человека Омеги, потому что без знака даже эксперты не могут отличить подделку.
На самом деле, копии сделаны настолько тщательно и детально, что некоторые коллекционеры осознанно платят тысячи долларов за его реплики. Даже если ему будет недостаточно миллионов, которые стоят эти монеты, он может собой гордиться. Но далеко не всем, кто подделывает монеты сходит это с рук.
Дети, которые делали монеты из игрушечных солдатиков
По нынешним стандартам, подделка монет не самый эффективный способ зарабатывания денег, однако для ребенка, карман которого набит блестящими монетками, вполне может почувствовать себя миллионером. Можно ли обвинить ребенка за желание быть независимым?
Очевидно можно, потому что в 1962 году трое ребят из Теннесси в возрасте 16-17 лет решили сделать собственные монеты, расплавив свинцовых солдатиков. Власти быстро положили этому конец, не дав потратить и цента. Все трое попали под суд по делам несовершеннолетних. На самом деле, правительство приняло это настолько серьезно, что дело закончилось вмешательством Секретной службы. Надо заметить, что подростки были также арестованы и за грабеж, поэтому, возможно, полиция сделала правильно, взявшись за них по-полной.
Художник, рисовавший деньги
Представьте на секунду, что вы можете написать число на бумаге, и она, как по волшебству, превратится в купюру этим номиналам. Добро пожаловать в мир художника Д.С.Д. Боггса.
Боггс прославился нарисованными от руки «репродукциями» американских денег, которые он затем обменивал на товары и услуги. Эта история началась в 1984 году, Боггс сидел в кафе, безобидно рисовал изображение однодолларовой купюры на салфетке, позднее к нему подошла официантка и забрала салфетку, пологая, что это плата за кофе. С того дня Боггс объездил весь мир, обменивая его «деньги» на всё, от еды до проживания в отелях.
В нескольких странах его обвинили в фальшивомонетничестве. Однако формально его «деятельность» не могла преследоваться по закону, так как он не пытался выдать свои деньги за реальные. Художник вообще рисовал только одну сторону банкноты, а на другой оставлял отпечаток своего пальца и подпись. Поэтому оказалось довольно-таки трудно обвинять его в чем-либо.
Фальшивомонетчик, которого поймал Ньютон
Исаак Ньютон — один из величайших умов, которых когда-либо знал мир, но мало кому известно, что наряду с формулированием своих гениальных идей, он являлся главой Королевского монетного двора и на протяжении нескольких лет вел борьбу с не менее гениальным фальшивомонетчиком.
Уильям Чалонер был одним из «лучших» фальшивомонетчиков в Великобритании. Он потратил целое состояние, чтобы превратить себя в городского джентльмена, несмотря на отсутствие видимых признаков легального дохода. Если это не наглость, то вот ещё: однажды он предложил свои услуги Монетному двору, чтобы разузнать все их секреты. Попытка не удалась.
Когда Чалонер был арестован лично Ньютоном, но подключил свои связи и был мгновенно освобожден. Постоянно искушая судьбу, Чалонер решил высмеять Ньютона, назвав его мошенником, оплачивающим брошюры из собственного кармана. Взбешенный его поведением, Ньютон целых полтора года собирал против мошенника неопровержимые улики, которые в конечном счете и привели Чалонера к казни.
Добрый самаритянин фальшивомонетчик
Большинство людей становятся фальшивомонетчиками из жадности. Почему бы не сделать свои собственные деньги, если их нужно много? Но Арт Уильямс не такой — он подделывал деньги из удовольствия.
Уильямс знаменит производством первоклассных100-долларовых купюр, которые не уступают в качестве легендарным контрафактным «Супер-банкнотам», похожим на настоящие 100 долларов как две капли воды. Но мы хотели бы уделить внимание менее известной стороне его жизни. Хотя подделки Уильямса были действительно выдающегося качества, по-настоящему заслуживает внимания и то, на что он их тратил.
Уильямс покупал на свои фальшивые сотни товары и провиант, которые немедленно направлял на благотворительность. Однако ничто не вечно, и Арт был в итоге арестован. К сожалению, во время интервью в 2002 году, он заявил, что испытывает гордость за свои поступки. Из-за этого его наказали ещё строже, расценив его заявление как «отсутствие раскаяния». Урок здесь видимо такой: «никогда никому не помогайте».
Случайный фальшивомонетчик
Подделывание денег является преступлением, которое требует тщательного планирования, тонны материалов и детального знания предмета. Никто не может просто так, случайно, взять и начать подделывать… или может? Ответ, конечно, «да».
Эта история произошла во времена Великой гражданской войны. Её героем стал Сэмюэль Кёртис Апхэм по кличке » Честный Сэм», который случайно наводнил Конфедерацию тысячами поддельных банкнот.
Как? Когда началась война, старый Честный Сэм захотел подзаработать, и решил сделать фальшивую версию 5-долларовой купюры Конфедерации — в качестве декоративного сувенира. Однако деньги Апхэма оказались настолько реалистичными, что люди решили отрезать предупреждение, помещенное Апхэмом на все купюры, и потратить их как настоящие.
После того, как 5-долларовые банкноты были распроданы, Апхэм решил попробовать ещё раз, но с 10-долларовыми, потому что игрушечные деньги с более высоким номиналам выглядят ещё забавнее. Когда Апхэм наконец обнаружил, что произошло, он, тем не менее, решил продолжить выпускать фальшивки, т. к. они обесценили реальные деньги Кофедератов.
Фальшивки у Апхэма получались настолько хорошо, что к концу войны его «банкноты» были фактически идентичны настоящим. В попытке борьбы с ним Конфедерация установила смертную казнь за фальшивомонетничество. Но так как Апхэм жил не в Конфедерации, это ровным счетом ничем ему не грозило.
Дама, «стряпавшая» деньги на кухне
Исторически сложилось, что фальшивомонетничество является преимущественно мужским занятием. Тем не менее есть несколько женщин, которые тоже обучились этому ремеслу. Среди них Мария Баттерворт — леди, которая стала настоящей королевой контрафакции, делая фальшивки на своей кухне.
Метод Баттерворт был прост: не используя ничего, кроме утюга и ручки, она могла перевести рисунок банкноты на лист бумаги, который затем, на досуге, подробно обрисовывала. К 1723 году Баттерворт расширила свой бизнес, подключив к нему половину своей ненормальной семейки.
В отличие от практически всех остальных в этом списке, Баттерворт так никто и не поймал. Полиция, правда, проводила обыск её дома после семи лет штамповки поддельных денег, но не ничего подозрительного не заметила (нельзя же арестовать кого-то за наличие утюга). Баттерворт поблагодарила звезды и покинула преступный мир, дожив до 89 лет в ладу с законом.
Неудавшийся нацистский план
Возможно, одним из самых хитроумный нацистский планов была операция Бернхард — заговор с целью разрушить британскую экономику путем наводнения Англии миллионами поддельных фунтов стерлингов.
Но прежде чем операция начала осуществляться, британским шпионам удалось о ней разузнать. Когда первые несколько поддельных купюр были обнаружены, банкноты стоимостью выше пяти фунтов были изъяты из обращения, и план был зарублен на корню. К концу войны распространять фальшивые деньги было негде, поэтому нацисты бесцеремонно бросили большинство купюр в озеро Теплица.
Если вам интересно, насколько были похожи фальшивые купюры на настоящие, то судя по тем образцам, что попали в Великобританию, подделки были исключительного качества.
Струйный фальшивомонетчик
«Струйный фальшивомонетчик» — это прозвище Альберта Талтона, который с помощью струйного принтера, ноу-хау и старания, в середине двухтысячных выпустил в оборот около семи миллионов фальшивых долларов.
Он использовал многоступенчатый процесс впечатляющей сложности, но с одним большим недостатком — все банкноты носили один и тот же серийный номер. И все же он провернул махинацию с помощью принтера, который можно было купить в магазине за 200 баксов.
Продвинуться в этом помогла Талтону его любовь к экспериментам. Ещё в самом начале Талнот обнаружил, что реальная 100-долларовая купюра желтеет, если по ней провести специальным маркером для проверки подлинности, а так как большинство розничных продавцов проверяли именно так, то это была действительно единственная вещь, которую ему нужно было реализовать, чтобы сделать свои подделки убедительными.
В общем, Талтон купил маркер и начал проверять им каждую бумагу, на которую натыкался. Материей способной обмануть маркер-детектор оказалась туалетная бумага. Или, точнее,бумага из вторсырья.
Обладая этой информацией, Талтон купил столько принтеров, сколько могло поместиться в его доме и начал буквально распечатывать свои собственные деньги. Деньги из туалетной бумаги, напечатанные на струйном принтере.
Старик рисовавший собственные доллары
В отличие от Боггса, который создал свои деньги из любопытства, Эдвард Мюллер создал свои по необходимости.
Большинство героев этой статьи часами кропотливо воссоздавали банкноты с идеальной точностью, деньги же Мюллера Секретная служба назвала «забавной подделкой» — возможно, он и их нарисовал в карандаше. Несмотря на это, он остается фальсификатором с самой долгой карьерой в американской истории, с 1938 по 1948 года.
Спустя годы, оборудование 62-летнего Мюллера испортилось, и его доллары стали заметно хуже по качеству. В конечном счете, неудачная попытка ремонта привела к орфографической ошибке в написании фамилии Вашингтон как «Ваишнгтон». Ещё смешнее получилось, когда правительство, наконец, разыскало этого неуловимого преступника. Сотни людей, которым попались эти банкноты, решили сохранить их как сувениры, вместо того, чтобы обменять на настоящие. Что, несомненно, позволило Мюллеру продолжать прожить своей тихой, безвредной жизнью на несколько лет дольше.
Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, и Мюллера в конце концов поймали, когда его дом сгорел, и дети обнаружили на пепелище оборудование.
Каково было наказание? Его посадили на год и один день в тюрьму, и выписали смешной штраф в 1$.
Но история на этом не заканчивается — когда руководители киностудии XX Century Fox услышали историю Мюллера, то немедленно купили права на нее, заплатив Мюллеру достаточно большую сумму, чтобы он мог прожить остаток дней, ни в чем не нуждаясь.
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