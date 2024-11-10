Знаменитые фальшивомонетчики в истории

Фальшивомонетчик, подписывавший свои подделки







Подделка монет не лучший способ заработать, однако все зависит от того, какие именно монеты вы решили копировать. Подделывая десятицентовики, банк вы точно не сорвете, тем не менее, есть несколько монет, которые стоят немалых денег. Например, монета 1933 года «Двойной орел» номиналам 20$ может сделать коллекционера миллионером.

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