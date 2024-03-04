7 причин тренироваться с утра

График работы с 9 утра до 6 вечера оставляет не очень-то много времени на личную жизнь. Собственно, расписание большинства из нас напоминает скорее не жизнь, а некое зомби-существование: тяжелый подъем, путь на работу, возвращение домой, еда, недостаточный сон. Тренировки откладываются на поздний вечер и часто пропускаются.
Однако, лишь одно изменение рутинного распорядка может вернуть вам вкус к жизни. Пик уровня энергии и мотивации у человека наступает еще до 8 утра. Используйте это время для утренних тренировок и совсем скоро вы поймете, как легко стали даваться даже самые сложные задачи.
Метаболизм
Получив с утра серьезную нагрузку, организм начинает ускорять все обменные процессы. Кроме того, после тренировки избыток кислорода помогает вам сжигать калории, даже если вы ничего больше не делаете. Согласно последним исследованиям, тренировка с утра сжигает еще примерно 200-300 калорий к концу дня.
Контроль графика
К вечеру большинство из нас чувствуют себя уже очень устало. Даже если эта усталость психическая, на физические упражнения сил не остается. В результате накапливается недовольство собой — не говоря уже о лишних килограммах. Но с утра человек заряжен энергией и полностью контролирует свое поведение. Сходите на тренировку пораньше и будете чувствовать себя более разгруженным до конца дня.
Подъем энергии
Боитесь устать после утренних нагрузок? Зря. Тренировка может стать огромным источником энергии, так необходимой нам всем в начале дня. Считайте это некой чашкой кофе от природы. Помимо этого, ранний фитнес улучшает концентрацию, а следовательно и помогает быть более продуктивным.
Дисциплина
Привычка к раннему пробуждению сделает вас более дисциплинированным во всех областях жизни. Постепенно уйдут прочь дедлайны, опоздания на встречи станут лишь дурным воспоминанием. Притом, чтобы выработать привычку, придется потерпеть лишь неделю-две.
Прекрасный сон
Утренняя тренировка будет способствовать крепкому сну ночью. В недавнем исследовании Оскара Мулеро из института Кинаски, Калифорния, физиологи доказали: утренняя зарядка улучшает не только продолжительность, но и качество сна: во время цикла глубокого сна тело восстанавливается лучше.
Достижение цели
Никто не хочет просыпаться рано каждое утро без видимых тому причин. Поставьте себе цели (пресс кубиками, банки как у Шварценеггера) и увидите, что дело пошло гораздо проще. Ваше подсознание не умеет спорить: оно получило приказ сверху и просто выполняет задачу. Если вы уже третий год подряд так и не можете накачаться к лету, то утренний фитнес единственное, что поможет.
Депрессия
Вы знали, что в США фитнес по утрам прописывают врачи при серьезных депрессиях? Все верно, такая тренировка действительно может помочь излечить серьезное психическое заболевание. После недели тренировок организм человека начинает работать как часы: быстрый метаболизм, крепкий сон, четко осознающий окружающее разум — депрессия начинает уходить сама собой. Ну и не стоит забывать о выработке эндорфинов после тренировки.
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