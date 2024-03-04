7 причин тренироваться с утра

График работы с 9 утра до 6 вечера оставляет не очень-то много времени на личную жизнь. Собственно, расписание большинства из нас напоминает скорее не жизнь, а некое зомби-существование: тяжелый подъем, путь на работу, возвращение домой, еда, недостаточный сон. Тренировки откладываются на поздний вечер и часто пропускаются.



Однако, лишь одно изменение рутинного распорядка может вернуть вам вкус к жизни. Пик уровня энергии и мотивации у человека наступает еще до 8 утра. Используйте это время для утренних тренировок и совсем скоро вы поймете, как легко стали даваться даже самые сложные задачи.









Метаболизм

Контроль графика

Подъем энергии

Дисциплина

Прекрасный сон

Достижение цели

Депрессия