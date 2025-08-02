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Самые абсурдные законы Великобритании

Самые абсурдные законы Великобритании

Наш мир полон абсурдов, полно их и в мире законов. Представляем 10 самых абсурдных законов, найденных в британском законодательстве.

Самые абсурдные законы Великобритании

В Великобритании, депутатам парламента запрещено… умирать в здании этого самого парламента.

Самые абсурдные законы Великобритании

Шотландские законодатели были, должно быть, весьма гостеприимными особами, так как один из законов, действовавших до недавнего времени, обязывал впускать в дом каждого, кто хотел воспользоваться туалетом.


Самые абсурдные законы Великобритании

Законодательство Великобритании запрещает приклеивание марки с изображением королевы вверх ногами. Стоит ли говорить, насколько обременительным является слежение за соблюдением этого запрета для исполнительного производства.

Самые абсурдные законы Великобритании

По закону, житель Шотландии имеет право быть убитым, но только лишь в том случае, если будет иметь при себе лук и стрелы.

Самые абсурдные законы Великобритании

В британском парламенте запрещено пребывать в латах и кольчуге, зато всячески рекомендуется являться на заседания в национальных и региональных костюмах.

Самые абсурдные законы Великобритании

Хвост найденного на пляже кита должен быть немедленно передан королеве, тогда как голова принадлежит королю.

Самые абсурдные законы Великобритании

В Оксфорде, всем женщинам старше 16-ти лет запрещено обнажаться перед объективом фотографа, если он является мужчиной.

Самые абсурдные законы Великобритании

До сих пор действует закон, запрещающий прогон скота по улицам Лондона.

Самые абсурдные законы Великобритании

Во время Рождества в Англии запрещено потребление паштетиков с мясом.

Самые абсурдные законы Великобритании

Беременная женщина имеет право решить свои физиологические проблемы в любом месте. В случае необходимости, она может справить малую нужду… в полицейский шлем.

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британский парламент, англия
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