Не такой, как все Киану Ривз: Грустный и скромный гений, который не любит деньги

Этого актёра знают и любят, без преувеличения, во всём мире. Помимо несомненного таланта Киану Ривз обладает ещё и множеством достоинств, которые делают его совершенно непохожим на коллег. Его невозможно упрекнуть в меркантильности или звёздной болезни, он всегда держится с присущим ему достоинством, но остаётся скромным человеком, который не любит излишнего внимания к себе, и при этом способным на настоящие поступки.
Родом из детства
Киану Ривз в детстве. / Фото: www.ladymega.ru
Он появился на свет в Бейруте, в семье геолога и художницы по костюмам. Детство будущего актёра никак нельзя назвать простым и безоблачным. Ему было всего три года, когда отец ушёл из семьи, и с тех самых пор они не общаются. Мама пыталась найти своё счастье, и семья постоянно меняла место жительства: Австралия, Нью-Йорк, Торонто.
Будущий актёр страдал в детстве от дислексии, поэтому учёба давалась ему тяжело. За пять лет он сменил четыре учебных заведения, из школы актёрского мастерства он был отчислен за непокорность, но уже в 15 лет начала выступать в постановках в местном клубе.
Киану Ривз в фильме «Молодая кровь». / Фото: www.viraliq.com
Во время обучения в католической школе Киану Ривз увлёкся хоккеем и даже мечтал о карьере в профессиональном спорте, однако получил травму и все силы направил на исполнение другой своей мечты: стать актёром. Аттестата о среднем образовании Киану так и не получил. Одно время он учился в бесплатной школе и одновременно работал актёром, но после учёбу бросил.
Киану никогда не сидел сложа руки. Он привык обеспечивать себя сам, и в то время, когда его увлечение ещё не приносило дохода, юноша трудился в спортивном магазине, где точил коньки, занимался стрижкой деревьев и даже варил спагетти в одном итальянском ресторане.
Жизненные испытания
Киану Ривз и Дженнифер Сайм. / Фото: www.timeout.ru
Киану Ривз как-то сказал в одном из своих интервью о том, что знает, как тяжело терять близких людей. Его друг скончался от передозировки наркотиков, потом он вместе с актрисой Дженнифер Сайм, на которой собирался жениться, потерял свою дочь: сердце малышки замерло в утробе матери за месяц до предполагаемых родов.
Киану Ривз и Дженнифер Сайм. / Фото: www.mardentro.ru
Спустя год и сама Дженнифер погибла в автомобильной катастрофе. Она так и не смогла смириться с гибелью нерождённого ребёнка и поначалу погрузилась в депрессию, а затем нашла утешение в шумных вечеринках с употреблением большого количества алкоголя. Возвращаясь после одной из них, девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобиля и разбилась.
Киану Ривз с сестрой. / Фото: www.pinimg.com
Когда же актёру стало известно, что его родная сестра Ким больна лейкемией, он все силы бросил на борьбу со страшным заболеванием. Он отказывался от съёмок, предпочитая проводить время рядом с сестрой, искал для Ким лучших врачей, заставлял принимать лекарства по графику, готовил для неё обеды. Когда сестре было очень плохо, он носил её на руках, как маленького ребёнка, а иногда мог закружить в танце, чтобы поднять ей настроение. Они вместе смогли победить страшный диагноз.
При этом актёр пожертвовал огромную сумму на создание лекарства от онкологии, а после создал свой собственный фонд, который помогает людям не сдаваться в борьбе с онкологией. Финансируется фонд из личных средств актёра.
Скромная звезда
Киану Ривз. / Фото: www.pinimg.com
Он категорически не желает пользоваться привилегиями знаменитости, поэтому всегда и во всём ведёт себя очень скромно. Он может неброско одеться и стоять под проливным дождём в очереди в клуб, где должна состояться премьера фильма.
Он не приезжает с помпой в шикарный магазин, где к его услугам будет личный менеджер, а едет на распродажу, где выбирает такие же вещи, как и тысячи людей в мире. Киану Ривз любит мотоциклы, но спокойно передвигается и на метро, а ещё с удовольствием прогуливается в одиночестве.
Киану Ривз и бездомный. / Фото: www.weacom.ru
Актёра нельзя упрекнуть в пренебрежении к другим людям. Однажды в изданиях появилось множество фотографий Киану, на которых знаменитый актёр вполне непринуждённо общается с бездомным. Он случайно встретил его на улице, угостил сэндвичем с пивом и около двух часов с ним общался обо всём на свете. При этом замечания коллег о том, что не пристало известному актёру общаться с бомжами, Киану пропускает мимо ушей. Он живёт так, как считает нужным.
Ривз не любит шумихи вокруг своей персоны и предпочитает даже свой день рождения праздновать очень тихо и в одиночестве, иногда приглашая разделить с ним праздник сестру.
Деньги – не главное в жизни
Киану Ривз. / Фото: www.wallbox.ru
Сейчас гонорары актёра исчисляются миллионными суммами, но актёр никогда не относился к деньгам, как к чему-то первостепенному в жизни. Свой гонорар за съёмки в «Матрице» актёр потратил на то, чтобы одарить членов съёмочной группы, не появлявшихся в кадре: компьютерщиков и гримёров, многочисленных рабочих и помощников, которые работали, как он считал, наравне с ним. Каскадёры же получили от актёра просто роскошный подарок: каждому из них актёр подарил по мотоциклу Harley-Davidson.
Киану Ривз. / Фото: www.pinimg.com
Во время подготовительных работ к съёмкам «Адвоката дьявола» Киану узнал о том, что у продюсеров не хватает денег на приглашение в картину Аль Пачино. Ривз без тени сомнений оставил себе всего 10% гонорара, а остальные отдал в счёт гонорара Аль Пачино, и тот дал своё согласие на участие в фильме.
При этом сам актёр смог приобрести дом лишь к своему сорокалетию, а до этого спокойно жил в очень недорогих отелях, довольствуясь весьма скромными номерами.
Киану Ривз. / Фото: www.ytimg.com
Он действительно ни на кого не похож: необыкновенно щедрый и добрый человек, которого называют скромным гением. Он не собирается подчинять жизнь чьим-то ожиданиям и ведёт себя так, как считает нужным. Кажется, именно за это его и любят, талантливого и обаятельного актёра, который умеет смотреть на жизнь с оптимизмом.
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