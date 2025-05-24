Забавные, но функциональные: для чего на самом деле в прошлом носили колпаки

Сегодняшние варианты одежды для сна могут отличаться количеством элементов, фасонами и выбором материала. Однако все комплекты не предполагают использование головного убора. А вот ещё двести-триста лет назад в старой Европе всё было совсем иначе: мужчины не ложились спать без колпака, а женщин — без чепца.
История появления этих головных уборов довольно интересная. /Фото: fotokto.ru
Традиционно историю головного убора для сна начинают в эпоху позднего Средневековья: по информации редакции novate.ru, впервые об их существовании поведал текст знаменитого произведения британской литературы «Кентерберийские рассказы». Там же поясняется, что было ещё и разделение типов шапочек по гендерной принадлежности - так, если мужчины носили колпаки, то дамы чаще обращались к чепчикам, потому что они позволяли сохранить пышность волос во время сна.
Первые упоминания о ночных головных уборах относятся ещё к Средним векам. /Фото: askona.ru
Не менее практической была и главная причина, почему голову вообще дополнительно кутали в ткань на ночь. А дело в том, что в те времена люди не обладали централизованной системой отопления, довольствуясь печным или каминным. Само собой, что бороться с холодом в помещениях они могли лишь частично, поэтому и закутывались люди в кроватях не только в перины и одеяла, но и в одежду. Вот только голова даже этой защиты не имела, так что головные уборы оказались единственными, что могло действительно выручить.
Для сна один набор надежды меняли на другой - иначе было не согреться. /Фото: otvet.mail.ru
К слову, этим же обуславливался выбор материалов для пошива колпаков и чепцов - далеко не всегда это был хлопок или ситец, как любят показывать в кино. Нередко головной убор специально шили из шерсти или подобного по плотности материала, чтобы было потеплее. Справедливости ради, тонкие, более летние варианты также использовались, но в тёплое время года - ими старались удержать голову в прохладе.
Лёгкие чепцы и колпаки не были очень тёплыми, но оставались актуальными для лета. /Фото: medboli.ru
Помимо необходимости обогреться или охладиться, были и другие, не менее интересные причины такой популярности головных уборов на ночь. Довольно забавной было стремление отдельных мужчин спрятать под колпаками лысину, которая днём скрывалась под париком. Но это, скорее, больше шуточная история, а вот возможность с помощью головного убора дольше сохранять свежесть постельного белья явно ценилась куда больше - особенно, если учитывать, что стирали тогда руками.
Защита постели и... от непрошенных жильцов постели - это тоже функции ночных головных уборов. /Фото: bionica-on.ru
Чепчики и ночные колпаки выручали в спасении и от ещё одной напасти - всего того разнообразия маленьких паразитов, которые в те времена плодились в постельном белье. И если пылевые клещи не были самой большой проблемой, то вот из-за вшей в голове лишались волос - тогда это был фактически единственный действенный способ, как от них избавиться. Поэтому головные уборы буквально охраняли людей от маленьких букашек, которые приносят большие проблемы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии