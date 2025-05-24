Забавные, но функциональные: для чего на самом деле в прошлом носили колпаки

История появления этих головных уборов довольно интересная. /Фото: fotokto.ru

Первые упоминания о ночных головных уборах относятся ещё к Средним векам. /Фото: askona.ru

Для сна один набор надежды меняли на другой - иначе было не согреться. /Фото: otvet.mail.ru

Лёгкие чепцы и колпаки не были очень тёплыми, но оставались актуальными для лета. /Фото: medboli.ru

Защита постели и... от непрошенных жильцов постели - это тоже функции ночных головных уборов. /Фото: bionica-on.ru