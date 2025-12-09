С нами не соску...
  андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...
  Алиса Майская
    Кристаллизованный бред лечится психиатрами.Почему нельзя при...
  Лариса Шемисова
    Тушёнка конечно вкусная была, но свежее мясо лучше, поэтому была всегда, разве что летом в магазинах быстро заканчива...ТОП 5 советского ...

Рабочие советы по ведению быта

Современный ритм жизни диктует свои правила. Особенно это касается домашних дел. Сегодня у нас все меньше времени на решение повседневных бытовых задач. А дела меж тем накапливаются, как снежный ком. Лучшим решением в этом случае станут старые добрые советы по ведению домашнего хозяйства.

Такими пользовались еще наши бабушки.

Но мы модернизировали их под современные условия жизни.

1. Крышка для чистки дивана

Рабочие советы по ведению быта
Простой способ почистить диван.

Почистить диван – задача не из простых. Обычно это сделать довольно сложно, если под рукой нет специальной бытовой техники и химии. Но есть отличное решение, которое не потребует от вас никаких затрат. Для начала лучше всего собрать все крошки и мелкий мусор при помощи пылесоса. После чего приступайте к нашему нестандартному совету.

Нам понадобится самая обыкновенная крышка от кастрюли. Ее необходимо обернуть полотенцем. После чего в тазик наберите воду и добавьте немного жидкого средства для стирки. Опустите крышку с полотенцем в воду, поболтайте и поднимите ее. Дайте воде стечь. После чего круговыми движениями начинайте чистить диван. Результат вас точно удивит.

2. Быстрый способ заточить овощечистку

Рабочие советы по ведению быта
Кружка спасет ситуацию.

Сложно представить современную кухню без овощечистки. Она стала неотъемлемой частью нашей жизни. И, конечно же, при ежедневном использовании она достаточно быстро теряет свою остроту. Но это вовсе не означает, что вам срочно необходимо покупать новую. Ведь овощечистку очень легко заточить в домашних условиях.

А поможет нам в этом самая обычная кружка.
Ее необходимо перевернуть и заточить овощечистку о шершавый ободок на дне. Именно так можно легко и быстро заточить любимую кухонную помощницу. И вы вновь сможете ей пользоваться без проблем.

3. Экономим пену для ванны

Рабочие советы по ведению быта
Используем пену правильно.

Все мы знаем, как приятно после долгого дня принять ванну, полную пены. Однако стоит она не дешево, а расходуется достаточно быстро. Чтобы сэкономить пену, существует особая хитрость. С ее помощью одной баночки вам точно хватит надолго.

Итак, весь секрет состоит в кране с водой. Именно на его край следует налить немного пены. Она будет стекать с него, смешиваясь с потоком воды, и образовывать большое количество пены. Такой простой способ позволит из маленького количества средства набрать ванну, полную пены.

4. Очищаем одежду от катышек

Рабочие советы по ведению быта
Спасаем одежду от катышек.

Катышки на одежде – зрелище неприятное. Оно сразу растаивает и заставляет задумываться о покупке новой вещи. Но это вовсе не так необходимо, как кажется на первый взгляд. И речь идет даже не о специальных машинках для удаления катышек. Все гораздо проще.

Чтобы быстро и легко удалить катышки с одежды, просто вооружитесь пемзой. Она наверняка найдется в вашей ванной комнате. Тщательно протрите ей свою одежду, и она будет выглядеть как новая. Поверьте, результат вам точно понравится.

5. Брюки без заломов

Рабочие советы по ведению быта
Самые нужные вешалки в доме.

Всем давно известно, что обычные вешалки создают на брюках некрасивые заломы. А специальные вешалки с мягкими основаниями стоят неоправданно дорого. Если вам тоже надоело гладить брюки, каждый раз доставая их из гардероба, то наш следующий совет точно вам поможет.

Чтобы избежать заломов от вешалки, необходимо ее модернизировать. Для это берем две втулки от бумажных полотенец. К счастью, сейчас легко можно найти их дома. На втулке необходимо сделать продольный надрез. После чего просто наденьте ее на нижнюю перекладину вешалки. Таким образом, вы получите вешалку с закругленной перекладиной. А значит, никаких больше заломов на брюках.
