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Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты



Есть в Южном Судане племя, которое использует коров в качестве валюты. У этих коров невероятные рога, и их мясо никто никогда не ест. Фотограф Марио Герт 3 месяца жил и наблюдал эти удивительные отношения людей и коров. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты

Кочевое племя бродит по равнинам Сахельской области вдоль реки Нил и использует скот в качестве валюты.
Африканское племя, которое использует коров в качестве валютыАфриканское племя, которое использует коров в качестве валюты Невероятно, но коров здесь никогда не едят, диета состоит в основном из молока и йогурта. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Здесь не видят разницы между человеком и коровой. Они все едят, спят и гуляют вместе. Коровы для них всё — валюта, еда и гордость. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Жизнь людей настолько тесно связана с их рогатым скотом, что они даже умываются мочой коров, считая, что это защищает от инфекций. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Отличительной особенностью коров являются огромные рога, которые пронизаны системой кровеносных сосудов и используются для терморегуляции при жаре. Кровь, циркулирующая по рогам, охлаждается потоками воздуха, и затем возвращается в тело и понижает его температуру. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Красавцы: Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Как и многие другие породы коров, эта порода происходит от вымерших в XVII веке первобытных туров. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Одежда тоже модная. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Еще несколько картинок. Африканское племя, которое использует коров в качестве валютыАфриканское племя, которое использует коров в качестве валютыАфриканское племя, которое использует коров в качестве валюты Шрамы, как символ этого общества. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты Вот такое удивительное племя в Южной Африке и их удивительные коровы. Африканское племя, которое использует коров в качестве валюты


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