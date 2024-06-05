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Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

В 1494 г. родился 10-й правитель Османской империи, султан Сулейман I Великолепный, периоду правления которого посвящен один из самых популярных турецких сериалов «Великолепный век». Его выход на экраны вызвал неоднозначную реакцию у публики: рядовые зрители с интересом следили за перипетиями сюжета, историки возмущенно комментировали большое количество отступлений от исторической правды. Каким же на самом деле был султан Сулейман?

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Главные герои сериала *Великолепный век*

Сериал рассчитан в первую очередь на женскую аудиторию, поэтому центральной сюжетной линией в нем стали взаимоотношения султана с многочисленными обитательницами гарема. Потомок 33-го султана Османской империи Мурада V, Осман Салахаддин возражает против подобной расстановки акцентов: «Он правил 46 лет. В походах за эти годы преодолел почти 50 тысяч километров. Не на «Мерседесе», а верхом на коне. На это уходило много времени. Поэтому султан просто физически не мог так часто бывать в своем гареме».



Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Франциск I и султан Сулейман

Конечно, фильм изначально не претендовал на статус документального исторического кино, поэтому доля художественного вымысла в нем действительно велика. Консультант сериала, доктор исторических наук Э. Афйонджи поясняет: «Мы перелопатили массу источников. Перевели записи венецианских, немецких, французских послов, которые в то время посещали Османскую империю. В «Великолепном веке» события и личности взяты из исторических источников. Однако личную жизнь падишаха из-за нехватки информации пришлось додумывать самим».

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Султан Сулейман принимает правителя Трансильвании Яноша II Запольяи. Старинная миниатюра

Султана Сулеймана не случайно называли Великолепным – он был такой же фигурой, как Петр I в России: инициировал множество прогрессивных реформ. Даже в Европе его называли Великим. Империя во времена султана Сулеймана завоевала обширные территории.

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Фрагмент гравюры *Баня турецкого султана*

В сериале смягчили истинную картину нравов того времени: общество показано более светским и менее жестоким, чем было на самом деле. Сулейман был тираном, как утверждает Г. Вебер, ни родство, ни заслуги не спасали от его подозрительности и жестокости. При этом он боролся со взяточничеством и сурово наказывал чиновников за злоупотребления. Вместе с тем, он покровительствовал поэтам, художникам, архитекторам и сам писал стихи.

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Слева – А. Хикель. Роксолана и султан, 1780. Справа – Халит Эргенч в роли султана Сулеймана и Мерьем Узерли в роли Хюррем

Конечно, экранные герои выглядят куда более привлекательными, чем их исторические прототипы. Сохранившиеся портреты султана Сулеймана запечатлели человека с тонкими чертами лица европейского типа, которого сложно назвать красивым. То же самое можно сказать и о Хюррем, известной в Европе как Роксолана. Женские наряды в сериале отражают, скорее, европейскую моду, чем османскую, – таких глубоких декольте во времена «великолепного века» не было.

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Мерьем Узерли в роли Хюррем и традиционный османский наряд

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Интриги и склоки между Хюррем и третьей женой султана Махидевран, которым в фильме уделяется большое внимание, имели место и в реальной жизни: если бы наследник престола, сын Махидевран Мустафа пришел к власти, он бы убил детей Хюррем, чтобы избавиться от конкурентов. Поэтому Хюррем опередила соперницу и не замедлила отдать приказ об убийстве Мустафы.

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Султан Сулейман в жизни и на экране: каким на самом деле был великий правитель Османской империи

Сотрудник Института востоковедения РАН С. Орешкова обращает внимание на то, что гарем показан не совсем таким, каким он был на самом деле: «Удивляет, что в сериале наложницы и жены Сулеймана так свободно гуляют. При гареме был сад, и там с ними могли быть только евнухи! К тому же в сериале не показано, что гарем в те времена – это не только место, где жили жены султана с детьми, прислуга и наложницы. Тогда гарем был отчасти как институт благородных девиц – в нем содержалось много воспитанниц, которые не метили в жены правителя. Они обучались музыке, танцам, поэзии». Поэтому не удивительно, что некоторые девушки мечтали попасть в гарем к султану.

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