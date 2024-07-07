Каждому растению требуется особый подход. Кому-то подходит слабокислый грунт, кому-то — нейтральный. Одни растения предпочитают солнечную сторону на окне, другие — полутень. Все эти и многие другие мелкие факторы необходимо учитывать, если вы хотите добиться продолжительного, красивого и яркого цветения.

Факт № 1: нейтральный грунт

Факт № 2: сухой воздух

Факт № 3: хаотичные подкормки

Факт № 4: влажный воздух

Факт № 5: холодный воздух

Факт № 6: горячий воздух от батареи

Факт № 7: пасмурная погода зимой

Узнайте 7 вещей, которые не любит спатифиллум, устраните их и увидите результат!Спатифиллум его совершенно не любит. Грунт необходимо периодически подкислять (например, лимонной кислотой), и тогда листья перестанут сохнуть и будут изумрудно-зелёного цвета даже зимой!Это ещё один фактор, который негативно влияет на состояние спатифиллума. Периодически опрыскивайте его, желательно с добавлением подкормки на основе янтарной кислоты.Спатифиллум любит постоянство. Если дать ему одну подкормку, через неделю — другую, позже — третью, с совершенно иной формулой, то это скажется негативно на его состоянии. Лучше использовать комплексное удобрение пролонгированного действия, согласно инструкции на упаковке (например, 1 раз в 2-3 месяца).Некоторые садоводы утверждают, что спатифиллум не любит повышенную влажность. Однако всё как раз наоборот! Возле него можно даже включить увлажнитель воздуха и оставить на некоторое время. Это только пойдёт ему на пользу! Тогда кончики не будут сохнуть.Спатифиллум действительно этого не любит и плохо реагирует на сквозняк. Корневая система быстро охлаждается, и кончики листьев начинают сохнуть. Поэтому постарайтесь избежать ситуаций, когда спатифиллум обдувает холодный воздух.Спатифиллум также не переносит жар, который исходит от батареи в отопительный сезон. У них довольно быстро развивается хлороз. Если вы не хотите переносить цветок в другое место, то горячие батареи можно чем-то прикрыть.Если хотите, чтобы спатифиллум хорошо себя чувствовал круглый год, то зимой ему обязательно нужна досветка. Для этого используйте фитолампы.Следуйте этим несложным, но крайне важным советам. И тогда спатифиллум будет чувствовать себя великолепно!