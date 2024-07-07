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7 вещей, которые не любит спатифиллум

Каждому растению требуется особый подход. Кому-то подходит слабокислый грунт, кому-то — нейтральный. Одни растения предпочитают солнечную сторону на окне, другие — полутень. Все эти и многие другие мелкие факторы необходимо учитывать, если вы хотите добиться продолжительного, красивого и яркого цветения.


Узнайте 7 вещей, которые не любит спатифиллум, устраните их и увидите результат!


Факт № 1: нейтральный грунт



Спатифиллум его совершенно не любит. Грунт необходимо периодически подкислять (например, лимонной кислотой), и тогда листья перестанут сохнуть и будут изумрудно-зелёного цвета даже зимой!


Факт № 2: сухой воздух



Это ещё один фактор, который негативно влияет на состояние спатифиллума. Периодически опрыскивайте его, желательно с добавлением подкормки на основе янтарной кислоты.


Факт № 3: хаотичные подкормки



Спатифиллум любит постоянство. Если дать ему одну подкормку, через неделю — другую, позже — третью, с совершенно иной формулой, то это скажется негативно на его состоянии. Лучше использовать комплексное удобрение пролонгированного действия, согласно инструкции на упаковке (например, 1 раз в 2-3 месяца).


Факт № 4: влажный воздух



Некоторые садоводы утверждают, что спатифиллум не любит повышенную влажность. Однако всё как раз наоборот! Возле него можно даже включить увлажнитель воздуха и оставить на некоторое время. Это только пойдёт ему на пользу! Тогда кончики не будут сохнуть.


Факт № 5: холодный воздух



Спатифиллум действительно этого не любит и плохо реагирует на сквозняк. Корневая система быстро охлаждается, и кончики листьев начинают сохнуть. Поэтому постарайтесь избежать ситуаций, когда спатифиллум обдувает холодный воздух.


Факт № 6: горячий воздух от батареи



Спатифиллум также не переносит жар, который исходит от батареи в отопительный сезон. У них довольно быстро развивается хлороз. Если вы не хотите переносить цветок в другое место, то горячие батареи можно чем-то прикрыть.

Факт № 7: пасмурная погода зимой



Если хотите, чтобы спатифиллум хорошо себя чувствовал круглый год, то зимой ему обязательно нужна досветка. Для этого используйте фитолампы.



Следуйте этим несложным, но крайне важным советам. И тогда спатифиллум будет чувствовать себя великолепно!
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