Для чего и как древние люди искусственно устраивали массовые вымирание животных

Растущий мозг homo sapiens

Реконструкция лица одного из первых предков человека, жившего на территории нынешней Эфиопии примерно 3,7 млн лет назад / Фото: newsbeezer.com

Непроизвольное уничтожение

Последний тасманийский сумчатый волк в австралийском зоопарке. 1935 год / Фото: indicator.ru

Не климатом единым

Примерно 4 млн лет назад мозг гоминидов начал стремительно расти, постепенно превращая их в разумных существ / Фото: sevgym14.ru

Смертельная конкуренция

На определенном этапе эволюции предки людей стали объединяться в группы / Фото: znaj.ua

Клептопаразитизм кормит

Древние предки людей примерно 4-3,5 млн лет назад стали добывать еду клептопаразитизмом / Фото: twitter.com

Охота древних людей на антилопу / Фото: pinterest.com

Вместо эпилога

Из-за древних предков человека крупные хищники плиоцена вынуждены были голодать / Фото: pinterest.com