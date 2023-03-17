Для чего и как древние люди искусственно устраивали массовые вымирание животных

На протяжение всей истории Земли растительный и животный мир ее несколько раз вплотную подходил к своему полному исчезновению. Большинство видов, которые жили на планете в ту или иную эпоху, к настоящему времени полностью вымерли. Гигантские вулканические извержения, падения метеоритов и глобальные изменения климата – это не единственные причины вымирания некоторых животных. Виновниками исчезновения отдельных видов крупных (и не очень) хищников оказались homo sapiens.
Растущий мозг homo sapiens
В ходе своей эволюции мозг предков современных людей – homo sapiens, весьма быстро увеличивался в размерах. Это означало только одно – древний человек практически с каждым новым поколением становился умнее и находчивее. Растущие инстинкты, умения и навыки позволили доисторическим людям постепенно взобраться на вершину пищевой цепочки.
Реконструкция лица одного из первых предков человека, жившего на территории нынешней Эфиопии примерно 3,7 млн лет назад / Фото: newsbeezer.com
В настоящее время уже практически точно доказано, что за исчезновением таких крупных животных относительно недалекого прошлого, как, например, мамонт, шерстистый носорог, или гигантский ленивец, стоит первобытный человек. Естественно, вместе с подобной крупной добычей вымерли и охотящиеся на нее хищники – саблезубые тигры, пещерные львы и медведи.
Непроизвольное уничтожение
Одним из хищников, который прекратил свое существование в первой половине XX века, стал тасманийский сумчатый волк – тилацин. Этих животных на протяжении почти 2 столетий массово истребляли колонисты. Однако добила сумчатых волков эпизоотия (животная эпидемия) неизвестной болезни, предположительно собачьей чумы, которую завезли в ареал обитания тасманийских волков вместе со своими «четвероногими сторожами» европейцы.
Последний тасманийский сумчатый волк в австралийском зоопарке. 1935 год / Фото: indicator.ru
Когда люди опомнились – было уже слишком поздно. Последний сумчатый волк умер в зоопарке Хобарта – столицы австралийского штата Тасмания, в 1936 году. Его вид стал жертвой искусственного вымирания. Но первыми, кто научился устраивать подобные исчезновения животных видов еще до появления на земле homo sapiens, были самые древние предки людей.
Не климатом единым
В начале 2020 года международная группа ученых из Великобритании, Швейцарии и Швеции после длительной работы на раскопках, которые она проводила в Восточной Африке, опубликовала свой отчет. В нем специалисты пришли к заключению, что резкое снижение популяции хищников примерно 4 миллиона лет назад напрямую связано с ростом мозга гоминидов и увеличением разнообразия растительности, а не с климатическими изменениями, как это предполагалось раньше.
Примерно 4 млн лет назад мозг гоминидов начал стремительно расти, постепенно превращая их в разумных существ / Фото: sevgym14.ru
Один из руководителей исследования, профессор Университета Гетеборга (Швеция) Сьорен Фарби, в докладе подчеркнул, что изменения климата в Восточной Африке за последние 4 миллиона лет были весьма незначительными. И они вряд ли смогли бы спровоцировать массовое вымирание крупных млекопитающих хищников.
Наряду с этим палеонтологи отмечают существенное увеличение мозга у крупных видов гоминидов. Однако до появления homo sapiens еще оставалось как минимум 3,7 миллиона лет. Это указывает на то, что главными подозреваемыми в организации вымирания хищников плиоцена являются появившиеся в то время первые предки современных людей – австралопитеки.
Смертельная конкуренция
Но как едва спустившиеся с деревьев и ставшие на две конечности приматы смогли устроить настоящий геноцид хищникам? Хищникам, которые были крупнее и сильнее австралопитеков. Ответ в организованности высших приматов. Гоминиды объединялись в группы, однако не для того, чтобы убивать своих прямых конкурентов в борьбе за еду.
На определенном этапе эволюции предки людей стали объединяться в группы / Фото: znaj.ua
Крупный мозг австралопитеков позволил им применить для добычи пищи абсолютно новую стратегию. На помощь человекообразным обезьянам пришла хитрость. Гоминиды научились похищать или же отбирать (отпугивая своим количеством) добычу, которую поймали на охоте другие хищники.
Клептопаразитизм кормит
В своем отчете, опубликованном 13 января 2020 года в журнале Ecology Letters, ученые-археологи и палеонтологи, подтвердили, что примерно 4 миллиона лет назад популяция крупных хищников на африканском континенте начала катастрофически снижаться. Именно в тот период, по их предположениям, предки людей начали добывать пищу посредством клептопаразитизма.
Древние предки людей примерно 4-3,5 млн лет назад стали добывать еду клептопаразитизмом / Фото: twitter.com
Данный способ добычи еды не является изобретением предков homo sapiens. Клептопаразитизмом, или же попросту говоря отбиранием пищи одним животным у того, которое собственно и добыло ее, сейчас успешно промышляют африканские львы. Отбирающие у гепардов убитых теми антилоп.
Подобным образом в доисторические времена промышляли и австралопитеки. Гоминиды воровали добычу у крупных хищников, или же забирали «силой», отгоняя поймавшего ее охотника. Такая стратегия выживания вполне дееспособна, когда речь заходит об экономии ресурсов, уходящих на охоту.
Охота древних людей на антилопу / Фото: pinterest.com
Интересно, что современные люди нередко сами становятся «жертвами» других животных-клептопаразитов. Например, морских чаек на пляжах или же обезьян, живущих в индуистских храмах, которые воруют или отбирают еду у зазевавшихся туристов.
Вместо эпилога
Успех стратегии клептопаразитизма среди австралопитеков привел к тому, что численность предков людей стала стремительно расти. В то время, как другие крупные хищники были вынуждены голодать. Их количество стало сокращаться – началось первое искусственное вымирание.
Из-за древних предков человека крупные хищники плиоцена вынуждены были голодать / Фото: pinterest.com
Пройдет еще немного времени, и гоминиды научаться сами неплохо охотиться. Это станет «контрольным выстрелом в голову» для многих видов хищников плиоцена и плейстоцена. Борьба за ресурсы будет триумфально выиграна первобытными людьми. Превратив десятки видов животных (как хищников, так и их жертв) в ископаемых.
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