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Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Перед вами подборка очаровательных и сексуальных девушек, которые в 50-е годы прошлого века в разные месяцы попадали на обложки журнала Playboy.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy


Мисс Декабрь 1956
Lisa Winters

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мэрилин Монро, Мисс Декабрь 1953.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Margaret Scott, Мисс Апрель 1955.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Joanne Arnold, Мисс Май 1954.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Madeline Castle, Мисс Октябрь 1954.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Джейн Мэнсфилд, Мисс Февраль 1955.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Marguerite Empey, Мисс Февраль 1956.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Anne Fleming, Мисс Сентябрь 1955.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Jean Moorehead, Мисс Октябрь 1955.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Rusty Fisher, Мисс Апрель 1956.

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Mай 1956
Marion Scott

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Июль 1956
Alice Denham

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Август 1956
Jonnie Nicely

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Ноябрь 1956
Betty Blue

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Март 1957
Sandra Edwards

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Май 1957
Dawn Richard

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Июнь 1957
Carrie Radison

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Август 1957
Dolores Donlon

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Октябрь 1957
Colleen Farrington

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Октябрь 1958
Mara Corday

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Мисс Октябрь 1958
Pat Sheehan

Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy

Marian Stafford, Мисс Март 1956.

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