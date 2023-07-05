Перед вами подборка очаровательных и сексуальных девушек, которые в 50-е годы прошлого века в разные месяцы попадали на обложки журнала Playboy.
Мисс Декабрь 1956
Lisa Winters
Мэрилин Монро, Мисс Декабрь 1953.
Margaret Scott, Мисс Апрель 1955.
Joanne Arnold, Мисс Май 1954.
Madeline Castle, Мисс Октябрь 1954.
Джейн Мэнсфилд, Мисс Февраль 1955.
Marguerite Empey, Мисс Февраль 1956.
Anne Fleming, Мисс Сентябрь 1955.
Jean Moorehead, Мисс Октябрь 1955.
Rusty Fisher, Мисс Апрель 1956.
Мисс Mай 1956
Marion Scott
Мисс Июль 1956
Alice Denham
Мисс Август 1956
Jonnie Nicely
Мисс Ноябрь 1956
Betty Blue
Мисс Март 1957
Sandra Edwards
Мисс Май 1957
Dawn Richard
Мисс Июнь 1957
Carrie Radison
Мисс Август 1957
Dolores Donlon
Мисс Октябрь 1957
Colleen Farrington
Мисс Октябрь 1958
Mara Corday
Мисс Октябрь 1958
Pat Sheehan
Marian Stafford, Мисс Март 1956.
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Очаровательные девушки 50-х годов, побывавшие на обложках журнала Playboy
Перед вами подборка очаровательных и сексуальных девушек, которые в 50-е годы прошлого века в разные месяцы попадали на обложки журнала Playboy.
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