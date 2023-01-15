Какие тайны хранит самое загодочное полотно Босха: «Семь смертных грехов и Четыре последние вещи»

Уж сколько домыслов и страхов было у народа относительно даты 20.02.2020! Магические двойки уже давно позади, а вот тема с концом света все еще популярна. Один из самых известных живописцев, полотна которого полны ужаса и предзнаменований – Иероним Босх. Особенно знаменательна его картина «Семь смертных грехов и Четыре последние вещи», которая полна аллегорических сцен и символов. Попробуем разгадать?
О художнике
«Семь смертных грехов и Четыре последние вещи» - это картина, традиционно приписываемая Иерониму Босху, написана примерно в 1500 году. Иероним Босх был чрезвычайно талантливым, эксцентричным и религиозным художником в Нидерландах XV века. Тема его картин состояла в основном из богословских предупреждений, который художник мастерски передавал через аллегорические сцены и истории из Библии. Самым известным его покровителем был король Испании Филипп II, который, как это ни странно, был очень заинтересован в поучительных полотнах для своего народа. В то время и до конца XVIII века искусство отчасти служило эффективным инструментом для влияния на массы, особенно, если это были полотна придворного художника.
Филипп II и его Эскориал (резиденция)
Филипп II был выдающимся коллекционером произведений искусства и значительно повлиял на сферу культуры и искусства в Испании. Знаменитый Музей Прадо теперь является домом для многих работ Босха и других коллекций короля.
О личной жизни Босха известно немногое, но его работы хорошо известны своими дерзкими, а иногда и ужасающими изображениями. Его фантастический стиль оказал огромное влияние на художников севера, а самым знаменитым последователем Босха является нидерландский художник эпохи Возрождения Питер Брейгель Старший.
Иероним Босх
Сюжет картины
Невероятно, но исследуемый нами шедевр Босха - «Семь смертных грехов и Четыре последние вещи» - был задуман как предмет интерьера для украшения спальни испанского короля Филиппа II.
Работа представляет собой серию небольших сцен, изображающих простых людей, каждый из которых совершает один из смертных грехов под бдительным оком Христа (оно изображено в центре). Его присутствие напоминает грешнику о Страшном Суде, но они упрямо продолжают свои проступки.
Фрагменты
Символика картины
Четыре маленьких круга – четыре последних вещи (то, с чем люди сталкиваются в конце земной жизни) – символизируют «Смерть грешника», «Страшный Суд», «Ад» и «Рай». Маленькие круги окружают больший, в котором изображены семь смертных грехов. Это гнев (внизу), затем по часовой стрелке зависть, жадность, обжорство, уныние, похоть и гордыня. Все символы отображают реальные сцены из жизни, а не аллегории.
Центр большого круга представляет глаз Бога (и там же виден «зрачок», в котором можно разглядеть изображение Христа, выходящего из могилы). Ниже находится латинская надпись Cave Cave Deus Videt («Бойся, бойся, ибо Господь всё видит»).
Разбор сцен полотна
Каждая сцена на картине изображает отдельный грех.
- в сцене с Гордыней тщеславная аристократка прихорашивается перед зеркалом. Она надевает свои драгоценные украшения и самую лучшую одежду, чтобы вновь и вновь восхищенно смотреть на свое отражение. А кто рядом с ней? Демон, который настоятельно призывает ее снова и снова смотреть в зеркало,
- в сцене с Гневом разъяренный мужчина, поссорившись с соседом, собирается убить женщину (убийство как последствие Гнева),
- на панели про Жадность изображен богатый дворянин, подкупающий судью взяткой, чтобы тот действовал в его пользу и отдал приказ отобрать у бедного крестьянина все деньги и имущество,
- в сцене с Завистью изображены люди, покупающие вещи, которые им не нужны, просто потому, что их знакомые приобрели эти же вещи ранее. Это поучительная сцена должна научить людей довольствоваться тем, что у них уже есть и воздерживаться от ненужных желаний из чувства зависти. Лающие собаки здесь и купец с костью - это аллегорические фигуры, отсылающие к старинной нидерландской пословице: «Две собаки с одной костью редко достигают согласия»,
- на панели с Унынием монахиня церкви не может разбудить ленивую прихожанку от ее бесцельного сна. Женщина крепко спит, не проявляя никакого интереса к церкви или к чему-либо, кроме сна. И ждет ее в этом случае лишь Ад.
На четырех маленьких кружочках также есть свои любопытные детали. Вот, например, в «Смерти грешника» сама смерть изображена на пороге вместе с ангелом и демоном, а священник уже произносит последние молитвы. В сцене Страшного Суда Христос показан во славе, в это время ангелы будят мертвых, а в аду демоны мучают грешников.
Сюжеты грехов
Согласитесь, очень интересное аллегорическое полотно. Только Босх мог создать картину с удивительной композицией, нравоучениями, тщательной детализацией и крайне интересными аллегорическими сюжетами. Все это составляет уникальный индивидуальный стиль нидерландского живописца Иеронима Босха.
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