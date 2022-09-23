Почему легендарный Фрэнк Синатра потерял главную любовь своей жизни

Этот исполнитель стал легендой ещё при жизни. Имя Фрэнка Синатры обросло мифами, вокруг него ходило множество слухов. Но доподлинно известно, что в его жизни были две главные страсти: музыка и женщины. Музыка стала для него не только средством самовыражения, но ещё способом избавиться от своих комплексов и возможностью общаться с этим миром на равных. Женщины же любили его, а исполнитель, страдавший в детстве от одиночества, наслаждался их вниманием. Впрочем, Фрэнк Синатра и сам умел любить.
Первая любовь
Фрэнк Синатра.
С Нэнси Барбато Фрэнк Синатра познакомился летом 1934 года в Лонг-Бранче, штат Нью-Джерси, когда работал спасателем. Он был влюблён и не скрывал своих чувств к очаровательной брюнетке, но ему было всего лишь 18 и связывать себя узами брака в столь юном возрасте было бы чистым безумием. Вокруг было так много симпатичных девушек, смотревших на него с восторгом и немым обожанием. Фрэнк беззастенчиво пользовался их вниманием, но ни одна из красавиц не заставила бы его переступить порог мэрии, чтобы узаконить отношения.
Фрэнк Синатра.
Впрочем, в 1939 году он взял под руку свою первую любовь Нэнси Барбато и вместе с ней отправился под венец. Но сказать о том, что шаг этот был целиком добровольным, никак нельзя. В том же году, но немного раньше, Фрэнк Синатра предстал перед судом. Одна из его возлюбленных не смогла смириться с нежеланием Синатры жениться на ней, а потому отправилась в суд, чтобы обвинить певца в невыполнении обещания о женитьбе на фоне наступившей беременности.
Фрэнк Синатра и Нэнси Барбато с дочерью.
Фрэнка Синатру заключили под стражу, правда, вскоре выяснилось, что девица, будучи замужем, умудрялась обманывать и мужа, и возлюбленного. Певца полностью оправдали, но пока шло следствие, его карьера была под серьёзной угрозой. После завершения расследования мама Фрэнка стала настаивать на том, чтобы сын женился на порядочной девушке. Синатра отправился под венец с Нэнси, и она не обманула его ожиданий.
Фрэнк Синатра и Нэнси Барбато с детьми.
Девушка оказалась прекрасной женой, она работала секретарём, воспитывала троих наследников, неустанно создавала уют и никогда не теряла веры в мужа. Нэнси обожала супруга и даже прощала его многочисленные интрижки на стороне в то время, когда во всех СМИ обсуждались его романы с Мэрилин Максвелл, Ланой Тернер и Джой Лансинг. Правда, последней каплей, переполнившей чашу её терпения, стал роман Фрэнка Синатры с Авой Гарднер. При этом первая жена исполнителя ни разу за всю свою жизнь не сказала плохого слова о бывшем муже, отказывалась делиться воспоминаниями о нём и продолжала любить всю свою жизнь.
Поцелованные Богом
Фрэнк Синатра и Ава Гарднер.
Актриса, которую таблоиды называли «самым сексуальным животным Голливуда», покорила сердце поп-идола едва ли не с первого взгляда. Исполнитель пообещал друзьям, что Ава непременно станет его женой. Фрэнк был готов бросить весь мир к ногам возлюбленной. Впрочем, на пути к их счастью было очень много препятствий. Кажется, они были слишком похожи: богатые, знаменитые, обласканные любовью поклонников. И в то же время Фрэнк и Ава любили спиртное и обладали столь взрывными характерами, что любая мелочь могла вывести их из себя.
Фрэнк Синатра и Ава Гарднер.
Поклонники называли пару «поцелованными Богом», но даже представления не имели, как трудно порой им бывает друг с другом. В отношениях кипели страсти, а скандалы порой приводили к необратимым последствиям. В день их официальной помолвки Ава Гарднер закатила Фрэнку громкий скандал, в процессе которого без тени сожаления вышвырнула в окно шикарное кольцо с бриллиантом. Найти его впоследствии примирившиеся влюблённые так и не смогли.
Фрэнк Синатра и Ава Гарднер.
Они всё же отправились под венец, но брак их просуществовал всего два года. Фрэнк Синатра ревновал жену к её бывшему супругу, музыканту Арти Шоу, да и вообще ко всем мужчинам в мире. Устав от постоянных скандалов, актриса ушла. Впрочем, к тому моменту она уже влюбилась в другого. Аву Гарднер называют главной любовью Фрэнка Синатры. После её ухода он пытался свести счёты с жизнью, но при этом до конца дней актрисы сохранил с ней тёплые отношения. Он вёл её финансовые дела, когда же Ава Гарднер тяжело болела, именно он оплачивал её лечение.
Съёмки как повод для развода
Фрэнк Синатра и Лорен Бэколл.
После болезненного бракоразводного процесса с Авой Гарднер, завершившегося лишь в 1957 году, Фрэнк Синатра собирался жениться на вдове своего друга Лорен Бэколл. Сначала он пытался утешить её, окружал заботой и участием, а позже было объявлено об их помолвке. Но до бракосочетания дело так и не дошло, Фрэнк и Лорен расстались, но при этом продолжали дружить и поддерживать друг друга.
Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу.
В третий раз исполнитель женился на своей коллеге Мии Фэрроу, которая была младше его на 29 лет. Правда, этому браку суждено было просуществовать меньше двух лет. Кажется, ничто не предвещало беды, но Миа, дав согласие на съёмки вместе с мужем в фильме «Детектив», внезапно изменила своё решение. Она предпочла сниматься у Романа Полански в «Ребёнке Розмари», чем совершенно обескуражила супруга. Фрэнк был в ярости и моментально принял решение о разводе. Все бумаги он вручил жене прямо на съемочной площадке. Правда, актриса впоследствии заявила, что они с Фрэнком в действительности никогда не расставались. И, возможно, её сын Ронан рождён именно от Фрэнка.
Чем сердце успокоилось
Фрэнк Синатра и Барбара Маркс.
В 61 год Фрэнк Синатра женился в четвёртый раз. Его избранницей стала бывшая танцовщица и манекенщица Барбара Маркс. Она рассорила мужа едва ли не со всеми родственниками, заставила его расторгнуть церковный брак с первой женой. Но при этом она была всегда рядом с Фрэнком. Она никогда не устраивала скандалов сама и точно знала, как себя вести, чтобы не вызвать ярость мужа. Барбара сопровождала его во время гастролей и мировых турне, она всегда была рядом и умело ограждала мужа от контактов, которые считала нежелательными. К сожалению, в их чисто попало множество друзей и даже дети певца.
Фрэнк Синатра и Барбара Маркс.
Но с ней Фрэнк Синатра был счастлив. Они были нужны друг другу, Барбара действовала на мужа успокаивающе, она заботилась о нём, да и сама чувствовала себя рядом с ним защищённой. Впрочем, это вовсе не исключало периодических интрижек Френка Синатры на стороне. Но Барбара вовсе не собиралась терять мужа из-за мимолётных его увлечений. В результате, после ухода Фрэнка Синатры в 1998 году ей по завещанию досталось три дома, несколько миллионов долларов, права на его творческий имидж и один из последних альбомов. Основное состояние и большая часть авторских прав отошли первой жене и детям.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии