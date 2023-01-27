13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Бывают в жизни ситуации, когда мы сомневаемся в правильности решения, в выбранном пути, в сказанном слове. Иногда не хватает лишь вовремя услышанной фразы «Ты сможешь!» Мы собрали для вас 13 ободряющих фотографий для того, чтобы вы всегда верили в себя и в свои силы!







Кажется, моей добротой начинают злоупотреблять.







А теперь закрой рот, мне надоело так сидеть.







Как хорошо, что есть ты у меня.







— Я сказал, нельзя меня есть!

— Ладно, ладно, успокойся. Кого-нибудь другого съем…







Еще три подхода по 10 раз и в душ!







Не бойтесь, не лопну.







— Не подскажете, где здесь ближайшая библиотека?







Ой, так голова резко зачесалась!







Боцман, левый якорь к отдаче готовить!







Какая-то странная ветка попалась, движется куда-то постоянно.







Вольно, солдаты, командир пошел на обед.







— Я кому сказала по льду не гулять?!

— Угу, иду домой…







Наглость 80-го уровня.



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