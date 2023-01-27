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13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Бывают в жизни ситуации, когда мы сомневаемся в правильности решения, в выбранном пути, в сказанном слове. Иногда не хватает лишь вовремя услышанной фразы «Ты сможешь!» Мы собрали для вас 13 ободряющих фотографий для того, чтобы вы всегда верили в себя и в свои силы!

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Кажется, моей добротой начинают злоупотреблять.

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

А теперь закрой рот, мне надоело так сидеть.

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Как хорошо, что есть ты у меня.

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

— Я сказал, нельзя меня есть!
— Ладно, ладно, успокойся. Кого-нибудь другого съем…

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Еще три подхода по 10 раз и в душ!

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Не бойтесь, не лопну.

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

— Не подскажете, где здесь ближайшая библиотека?

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Ой, так голова резко зачесалась!

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Боцман, левый якорь к отдаче готовить!

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Какая-то странная ветка попалась, движется куда-то постоянно.

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Вольно, солдаты, командир пошел на обед.

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

— Я кому сказала по льду не гулять?!
— Угу, иду домой…

13 животных, доказывающих, что размер не имеет значения

Наглость 80-го уровня.

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