Мастерим заколку из полимерной глины

Этот мастер-класс поможет вам утилизировать остатки полимерной глины.

Для работы нам понадобится:

— полимерная глина любого оттенка коричневого или любые остатки;

— зубочистки;

— экструдер (долгое время я обходилась без него, катая колбаски пальцами);

— влажные салфетки;

— перлекс (у меня бронза) или блестящие тени для век;

— мягкая кисть;

— формочка или шаблон для вырезания формы;

— лак для полимерной глины;

— паста-машина или акриловый ролик для раскатыванияю.

Может понадобиться:

— золотая полимерная глина;

— наждачка для мокрой шлифовки.





Глину разминаем до однородного цвета, раскатываем на максимуме паста-машины или роликом толщиной 3-4 мм, обрезаем по формочке





В последнее время у меня выкинулось много работ из-за пузырей. Поэтому я накалываю иголкой обе стороны. Лицевую сторону выглаживаю-выравниваю влажной салфеткой (обернутым в нее пальцем), оглаживаю края.

Из экструдера выдавливаем лапшу. Насадка — много мелких дырочек.





Основные элементы будущего рисунка выполняются из кусочков колбасок. Края раскатываем пальчиком. Потом загибаем с помощью зубочистки и пальца (с ногтями удобнее). Кроме того, понадобятся точки (много точек!), скатанные между пальцами из отрезков 2-3 мм. Жирные капельки — это большие точки, прикатанные с одного края пальцем.



















На основе выдавливаем маленькое входное отверстие для палочки с помощью верхней части шариковой ручки. Внешний скос придавливаем наискосок для лучшего вхождения палочки. На противоположном краю заготовки вырезаем выходное отверстие любой формы. Чтобы примерно представлять рисунок, делаем эскиз на шаблоне. На первый раз чем точнее, тем лучше (у меня очень примерный).









Чтобы перенести элемент на основу, подводим под него плашмя нож. Аккуратно снимаем в нужном месте, помогая пальцами. На месте корретируем положение зубочисткой, если нужно. Главное — не оставить отпечатков и царапин на элементах.









Начинаем выкладывать рисунок. Я стараюсь максимально задекорировать края.









Основание «капелек» смотрится не очень аккуратно. Их я всегда закрываю точками. Перед этим приминаю нужное место зубочисткой. Слегка прижав точку к зубочистке, переношу ее на место. Крупный план!





Для лучшего сцепления рисунка с поверхностью осторожно приминаем элементы пальчиком, обернутым в салфетку.





И продолжаем выкладывать рисунок. Без перерывов на чай не обойтись никак!





























Самое нудное, конечно, это точкование. За это время можно обдумать насущные вопросы.

Наконец, считаю рисунок законченным. Думаете, самое трудное позади? Ан-нет. Теперь фактурим основу. Хотя, если не протыкать изначально иглой, можно оставить ее просто ровной. Но я боюсь пузырей, и мне нравится эффект чеканки, который получится. Находим тупую зубочистку (или затупляем ее ножом), ровняем кончик об стол (нам нужен круг на конце зубочистки около миллиметра в диаметре) и выбиваем все свободное пространство. Мои нервы выдерживают это только в три-четыре приема.









И долгожданная награда — покрытие перлексом. Обожаю этот момент волшебного преображения. Обратите внимание, я добавила еще точки и отштриховала зубочисткой отверстие и свободные бочки.

Набираем на кончик кисти немного порошка и постепенно покрываем заколку. Не забудьте про бока!

Здесь я обычно оставляю работу, а потом несколько раз подхожу к столу и любуюсь.









Теперь сделаем палочку. Покажу только фото, подробное описание можете посмотреть в вышеуказанном мастер-классе.

Так как заколка сама по себе достаточно эффектна, палочку можно сделать лаконичной. Можно украсить внешний конец. На ваш вкус. В конце я покажу различные варианты.

Чтобы палочка соответствовала заколке, я добавляю золотой глины.

























Запекаем заколку на железной или стеклянной выгнутой основе (у меня кружка).





Покрываем заколку лаком, чтобы при дальнейших манипуляциях не стирался перлекс, ждем полного высыхания (несколько часов). Кисть лучше взять полужесткую, хорошенько втирая лак во все точечки и изгибы.

Проверяем входимость палочки. Обычно приходится подрезать наискосок внутренний край маленького отверстия с обратной стороны заколки. Если есть необходимость (получилось неаккуратно), отшлифуйте обратную сторону наждачкой для мокрой шлифовки из автомагазина.





Любуйтесь работой, примеряйте. Заколка многофункциональна. Для волос, шалей, палантинов, шарфов и шарфиков, кардиганов. На пляже для парео.











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